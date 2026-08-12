Em atuação fraca, Palmeiras fica no 1x1 com o Cerro Porteño pela Libertadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flaco López marcou na etapa final, mas falhou nos acréscimos e ainda teve a expulsão de Andreas Pereira no primeiro jogo das oitavas de final

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Palmeiras voltou a decepcionar sua torcida nesta quarta-feira (12) ao empatar em 1 a 1 com o Cerro Porteño, em pleno Allianz Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Flaco López abriu o placar no fim da etapa final, mas uma falha de Carlos Miguel nos acréscimos garantiu a igualdade para os paraguaios em um confronto tenso, marcado por expulsão e gol anulado.

A atuação alviverde foi uma repetição dos tropeços recentes em casa. Apostando novamente em um esquema com três zagueiros e improvisações, a equipe de Abel Ferreira demonstrou afobação e esbarrou na sólida recomposição defensiva do adversário. O setor ofensivo sofreu com a falta de criatividade, dependendo excessivamente das investidas do jovem Allan pela direita.

Apesar de ter voltado a atuar ao lado de Flaco López, Vitor Roque teve atuação discreta e desperdiçou uma das poucas chances claras no primeiro tempo. O Cerro Porteño, por sua vez, limitou-se a explorar os contra-ataques e assustou em erro da defesa palmeirense, mas sem alterar o marcador antes do intervalo.

Na etapa final, o panorama seguiu parecido. Aos 22 minutos, Abel mexeu na equipe ao sacar Emiliano Martínez para a entrada do lateral Arthur. Logo em seguida, o Cerro teve um gol anulado por impedimento via VAR e, na sequência da jogada, Andreas Pereira foi expulso após confusão com Klimowicz.

Mesmo em desvantagem numérica, o Verdão se lançou ao ataque e abriu o placar aos 36 minutos, quando Flaco López aproveitou passe de Marlon Freitas para balançar as redes. Contudo, aos 47, o Cerro Porteño aproveitou falha de Carlos Miguel para decretar o empate. Com o resultado, o Palmeiras precisará vencer o jogo de volta, no dia 19, em Assunção, para garantir a vaga direta nas quartas de final.