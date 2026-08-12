Em atuação fraca, Palmeiras fica no 1x1 com o Cerro Porteño pela Libertadores
Flaco López marcou na etapa final, mas falhou nos acréscimos e ainda teve a expulsão de Andreas Pereira no primeiro jogo das oitavas de final
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O Palmeiras voltou a decepcionar sua torcida nesta quarta-feira (12) ao empatar em 1 a 1 com o Cerro Porteño, em pleno Allianz Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Flaco López abriu o placar no fim da etapa final, mas uma falha de Carlos Miguel nos acréscimos garantiu a igualdade para os paraguaios em um confronto tenso, marcado por expulsão e gol anulado.
A atuação alviverde foi uma repetição dos tropeços recentes em casa. Apostando novamente em um esquema com três zagueiros e improvisações, a equipe de Abel Ferreira demonstrou afobação e esbarrou na sólida recomposição defensiva do adversário. O setor ofensivo sofreu com a falta de criatividade, dependendo excessivamente das investidas do jovem Allan pela direita.
Apesar de ter voltado a atuar ao lado de Flaco López, Vitor Roque teve atuação discreta e desperdiçou uma das poucas chances claras no primeiro tempo. O Cerro Porteño, por sua vez, limitou-se a explorar os contra-ataques e assustou em erro da defesa palmeirense, mas sem alterar o marcador antes do intervalo.
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Na etapa final, o panorama seguiu parecido. Aos 22 minutos, Abel mexeu na equipe ao sacar Emiliano Martínez para a entrada do lateral Arthur. Logo em seguida, o Cerro teve um gol anulado por impedimento via VAR e, na sequência da jogada, Andreas Pereira foi expulso após confusão com Klimowicz.
Mesmo em desvantagem numérica, o Verdão se lançou ao ataque e abriu o placar aos 36 minutos, quando Flaco López aproveitou passe de Marlon Freitas para balançar as redes. Contudo, aos 47, o Cerro Porteño aproveitou falha de Carlos Miguel para decretar o empate. Com o resultado, o Palmeiras precisará vencer o jogo de volta, no dia 19, em Assunção, para garantir a vaga direta nas quartas de final.