Cruzeiro e Flamengo ficam no empate no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

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Em partida truncada diante de quase 60 mil torcedores, equipes ficam no 1 a 1 no Mineirão e definem classificação no Rio de Janeiro

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Em uma partida aquém das expectativas de um Mineirão lotado, Cruzeiro e Flamengo empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), em Belo Horizonte, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os times voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e quem triunfar garante a vaga nas quartas de final do torneio continental. Uma nova igualdade levará a definição do confronto para os pênaltis.

Apesar da forte pressão dos quase 60 mil cruzeirenses nas arquibancadas, o Flamengo começou o duelo com postura ofensiva. Com troca rápida de passes, o time carioca buscou se impor logo nos minutos iniciais. O técnico Leonardo Jardim optou por alinhar um ataque dinâmico com Plata, Lino e Bruno Henrique.

No entanto, a primeira oportunidade clara foi dos donos da casa. Aos seis minutos, Wesley apareceu livre na área defensiva do adversário e, na pequena área, acabou mandando por cima do travessão do goleiro Rossi.

À medida que os esquemas táticos se ajustaram, o jogo passou a ser mais truncado. Aos dez minutos, Matheus Henrique cometeu falta dura em Bruno Henrique, recebeu o cartão amarelo e acabou suspenso para a partida decisiva no Rio de Janeiro.

O ritmo do confronto voltou a esquentar, embora ambas as equipes encontrassem dificuldades na hora de concluir as jogadas. Bastante acionado pelos lados, Wesley seguiu sendo o nome mais perigoso do ataque cruzeirense.

A Raposa aumentou a pressão sobre a saída de bola do Flamengo e ganhou em objetividade. Aos 32 minutos, Arroyo arriscou de longe e assustou o goleiro Rossi com um arremate perigoso de fora da área.

A qualidade individual do elenco flamenguista, contudo, voltou a aparecer. Aos 35, Arrascaeta recuperou a posse na intermediária e serviu Bruno Henrique, que acabou finalizando por cima do gol defendido por Otávio.

O primeiro tempo terminou com maior controle do Flamengo. O Cruzeiro pecou na troca de passes e cedeu espaços no setor defensivo, que acabaram não sendo aproveitados pela equipe visitante.

A etapa complementar começou sob o mesmo cenário. A diferença ficou por conta da eficiência do Cruzeiro, que balançou as redes em sua primeira investida. Aos sete minutos, Arroyo puxou da ponta para o meio, driblou Samuel Lino e bateu colocado no canto para superar Rossi: 1 a 0.

O Flamengo buscou a reação imediata e Jorginho exigiu grande intervenção de Otávio aos 13 minutos. Pouco depois, aos 18, foi a vez de Ayrton Lucas obrigar o arqueiro mineiro a trabalhar novamente.

Aos 20 minutos, Leonardo Jardim promoveu mudanças no esquema ao colocar Paquetá e Pedro nas vagas de Arrascaeta e Bruno Henrique. A resposta veio no lance seguinte: após cobrança de falta, Ortiz carimbou a trave e Paquetá, no primeiro toque na bola, deixou tudo igual.

Na reta final, os dois lados se alternaram no setor ofensivo. Kaio Jorge e Matheus Pereira desperdiçaram oportunidades para o Cruzeiro, enquanto Carrascal parou em mais uma defesa salvadora de Otávio.