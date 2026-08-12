Artilharia do Brasil em 2026: jogador do Náutico aparece na 5ª colocação do ranking atualizado

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Disputa pela artilharia reúne jogadores de diferentes divisões e clubes; lista conta com representantes de todo o país

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A disputa pela artilharia do futebol brasileiro em 2026 reúne jogadores de diferentes divisões e estados do país. Os números apresentados nesta matéria são do oGol, um dos maiores sites do mundo especializados em banco de dados, estatísticas e informações sobre futebol.

Entre os principais goleadores da temporada, o destaque pernambucano fica por conta de Kauã Maranhão, do Náutico, que aparece na quinta colocação, com 19 gols em 33 partidas.

Na liderança está Mikael, do CRB, com 24 gols em 35 jogos. Logo atrás aparecem Alex Choco, do Operário-MS, e Pedro, do Flamengo, ambos com 21 gols. Felipe Clemente, do Gama, completa o grupo dos quatro primeiros, com 20 gols.

Veja o top 10 da artilharia de 2026

Mikael - CRB - 24 gols em 35 jogos

Alex Choco - Operário-MS - 21 gols em 30 jogos

Pedro - Flamengo - 21 gols em 34 jogos

Felipe Clemente - Gama - 20 gols em 29 jogos

Kauã Maranhão - Piauí/Náutico - 19 gols em 33 jogos

Robson - Grêmio Novorizontino - 19 gols em 34 jogos

Bruno Santos - Londrina - 19 gols em 37 jogos

Renê - Vitória - 19 gols em 37 jogos

Alex Bruno - ASA - 18 gols em 30 jogos

Carlos Vinícius - Grêmio - 18 gols em 39 jogos

Kauã Maranhão, do Náutico, está entre os cinco primeiros

Na lista, Pernambuco está sendo representado por Kauan Maranhão. Revelado pelo Náutico, o atacante aparece na quinta posição do ranking, com 19 gols marcados em 33 partidas na temporada.

Kauã passou boa parte de 2026 emprestado ao Piauí, onde foi o grande destaque individual da equipe. O atacante marcou 16 gols entre Série D, Campeonato Piauiense e Copa do Nordeste, o que fez que Hélio dos Anjos optasse pelo retorno do jogador ao Náutico para a sequência da temporada.

De volta aos Aflitos, com apenas cinco jogos, Kauan já marcou três vezes com a camisa alvirrubra. Agora com 19 gols, ele aparece à frente de diversos nomes de destaque do futebol brasileiro e é o único jogador de um clube pernambucano entre os cinco primeiros da lista.

Como os principais artilheiros marcaram seus gols

Mikael, artilheiro isolado do Brasil, no momento, soma 24 gols pelo CRB. O atacante tem como principal competição a Série B, na qual balançou as redes 14 vezes. Ele também marcou pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Alagoano.

Alex Choco, do Operário-MS, aparece com 21 gols. O atacante se destacou principalmente nas competições disputadas pelo clube sul-mato-grossense e também marcou pela Série D e pela Copa Centro-Oeste.

Pedro, do Flamengo, também tem 21 gols na temporada. O atacante marcou em quatro competições: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o camisa 9 rubro-negro é o vice-artilheiro, com 12 gols marcados, atrás apenas de Viveros, com 14.

Felipe Clemente, do Gama, completa o top 4 com 20 gols. O jogador dividiu sua produção entre o Campeonato Brasiliense, a Copa Centro-Oeste e a Série D.

Kauan Maranhão construiu a maior parte de sua marca durante a passagem pelo Piauí, antes de retornar ao Náutico. O atacante marcou 19 gols no ano e aparece na quinta colocação.

Como foi em 2025

Na temporada de 2025, o argentino Pablo Vegetti terminou como o maior goleador do futebol brasileiro. Na época, defendendo o Vasco, o atacante marcou 27 gols e terminou na liderança da artilharia nacional.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, ficou na segunda colocação, com 26 gols.

Completando o top 5 da artilharia de 2025, apareceram Arrascaeta, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras, ambos com 25 gols, além de Marlyson, do Figueirense, que marcou 21 vezes.

A disputa de 2026 tem uma liderança diferente, até o momento. Mikael, do CRB, já soma 24 gols e está a apenas três gols de igual a marca de Vegetti. Na sequência, Alex Choco, do Operário-MS, e Pedro, do Flamengo, aparecem com 21 gols cada.

Sport tem dois jogadores no top 50

Os números da artilharia são do oGol, que considera os gols marcados pelos jogadores em competições oficiais ao longo da temporada.

O Sport tem dois jogadores entre os 50 maiores artilheiros do Brasil em 2026. Chrystian Barletta aparece na 33ª colocação, com 12 gols em 30 partidas, enquanto Pedro Perotti está na 30ª posição, também com 12 gols em 26 jogos.

Outro nome ligado ao Sport é Gustavo Coutinho, que está emprestado ao Atlético-GO. Pelo Leão, o atacante marcou três gols no Campeonato Pernambucano e, pelo clube goiano, balançou as redes nove vezes na Série B, totalizando 12 gols na temporada.

Santa Cruz fica fora do top 150

A lista de artilharia do Brasil disponibilizada pelo oGol vai até a 150ª colocação. O Santa Cruz, por outro lado, não possui nenhum jogador entre os 150 maiores goleadores da temporada. A ausência de um atleta tricolor nas primeiras posições pode ser explicada pela distribuição dos gols da equipe entre diferentes jogadores.

O maior goleador do Santa Cruz na temporada foi Diego Quirino. O atacante deixou o clube no fim de junho para defender o Caxias e terminou sua passagem pelo Tricolor com cinco gols marcados em 2026.

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Top 50 artilheiros do Brasil em 2026



Mikael — CRB — 24 gols em 35 jogos

Alex Choco — Operário-MS — 21 gols em 30 jogos

Pedro — Flamengo — 21 gols em 34 jogos

Felipe Clemente — Gama — 20 gols em 29 jogos

Kauan Maranhão — Piauí/Náutico — 19 gols em 33 jogos

Robson — Grêmio Novorizontino — 19 gols em 34 jogos

Bruno Santos — Londrina — 19 gols em 37 jogos

Renê — Vitória — 19 gols em 37 jogos

Alex Bruno — ASA — 18 gols em 30 jogos

Carlos Vinícius — Grêmio — 18 gols em 39 jogos

Vanílson — GAS Roraimense — 17 gols em 25 jogos

Ítalo — Paysandu — 16 gols em 34 jogos

Flaco López — Palmeiras — 16 gols em 39 jogos

Kevin Viveros — Athletico-PR — 15 gols em 23 jogos

Kaio Jorge — Cruzeiro — 15 gols em 27 jogos

Gabriel Barbosa — Santos — 15 gols em 28 jogos

Alex Silva — Águia — 14 gols em 24 jogos

John Kennedy — Fluminense — 14 gols em 34 jogos

Anselmo Ramón — Goiás — 14 gols em 38 jogos

Ruan Costa — Gazin Porto Velho EC — 13 gols em 25 jogos

Renato Kayzer — Vitória — 13 gols em 26 jogos

Igor Bahia — ABC — 13 gols em 29 jogos

Wanderson Gotinha — Trem — 13 gols em 30 jogos

Matheus Lagoa — Anápolis — 13 gols em 31 jogos

Breninho — Rio Branco-ES — 13 gols em 32 jogos

Ramon — Gama — 13 gols em 33 jogos

Boschilia — Operário Ferroviário — 13 gols em 36 jogos

Ronaldo Tavares — Athletic-MG — 12 gols em 18 jogos

Gustavo Coutinho — Sport/Atlético-GO — 12 gols em 24 jogos

Pedro Perotti — Chapecoense/Sport — 12 gols em 26 jogos

Jonathan Calleri — São Paulo — 12 gols em 28 jogos

Mano — Guaporé — 12 gols em 29 jogos

Chrystian Barletta — Sport — 12 gols em 30 jogos

Wallyson — ABC — 12 gols em 33 jogos

Matheus Lima — Iguatu — 11 gols em 17 jogos

Rian Santana — CSA — 11 gols em 17 jogos

Lohan — Portuguesa-RJ — 11 gols em 18 jogos

Lucas Capixaba — Galvez EC — 11 gols em 22 jogos

Alex Gonçalves — Santa Catarina — 11 gols em 24 jogos

Gabriel Taliari — Remo — 11 gols em 25 jogos

Tomas Bastos — Caxias — 11 gols em 26 jogos

Luciano — São Paulo — 11 gols em 32 jogos

Rômulo — Grêmio Novorizontino — 11 gols em 33 jogos

Kleiton Pego — Paysandu — 11 gols em 34 jogos

Erick — Vitória — 11 gols em 39 jogos

Matheus Cadorini — Portuguesa — 10 gols em 19 jogos

Juninho — Paysandu — 10 gols em 20 jogos

Danilo — Botafogo — 10 gols em 21 jogos

Michel Douglas — CSE — 10 gols em 23 jogos

Lucas Alves — Figueirense — 10 gols em 24 jogos

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