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Quem o Vasco pode enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil? Veja os possíveis adversários

Classificado após eliminar o Fluminense, Cruz-Maltino aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário no mata-mata; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 07/08/2026 às 11:47
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

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O Vasco já sabe a data em que descobrirá seu próximo adversário na Copa do Brasil 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além dos confrontos, o evento também definirá os mandos de campo das quartas de final e todo o chaveamento até a decisão, incluindo as semifinais e a final.

Quem o Vasco pode enfrentar nas quartas de final?

Como não há divisão por potes nem restrições, o Vasco poderá enfrentar qualquer um dos outros sete clubes classificados para as quartas de final.

Os possíveis adversários do Cruz-Maltino são:

  • Atlético-MG
  • Santos
  • Grêmio
  • Cruzeiro
  • Palmeiras
  • Internacional
  • Vitória

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Como o Vasco chegou às quartas?

O Cruz-Maltino iniciou sua campanha diretamente na 5ª fase da Copa do Brasil. Primeiro, eliminou o Paysandu. Em seguida, garantiu a classificação às quartas ao superar o rival Fluminense.

Após o empate sem gols no jogo de ida, disputado no Maracanã, o Vasco venceu o confronto de volta por 3 a 1 e confirmou a vaga entre os oito melhores da competição.

Resultados das oitavas de final

Jogos de ida

  • Vasco 0 x 0 Fluminense
  • Internacional 2 x 0 Corinthians
  • Mirassol 1 x 1 Grêmio
  • Athletico-PR 2 x 0 Vitória
  • Atlético-MG 0 x 0 Juventude
  • Santos 0 x 0 Remo
  • Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro
  • Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Jogos de volta

  • Fluminense 1 x 3 Vasco
  • Corinthians 2 x 1 Internacional (Internacional classificado)
  • Grêmio 1 x 0 Mirassol
  • Vitória 4 x 0 Athletico-PR
  • Juventude 0 x 1 Atlético-MG
  • Remo 0 x 1 Santos
  • Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
  • Fortaleza 3 x 2 Palmeiras (Palmeiras classificado)

Premiação da Copa do Brasil

Além da vaga entre os oito melhores, os clubes classificados recebem uma nova cota de premiação da CBF. Os valores previstos para as próximas fases são:

  • 5ª fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

Próximas datas da Copa do Brasil 2026

  • Sorteio das quartas de final: 11 de agosto
  • Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta)
  • Semifinais: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta)
  • Final: 6 de dezembro, em jogo único

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.