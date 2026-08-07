Quem o Vasco pode enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil? Veja os possíveis adversários
Classificado após eliminar o Fluminense, Cruz-Maltino aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário no mata-mata; saiba mais
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O Vasco já sabe a data em que descobrirá seu próximo adversário na Copa do Brasil 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Além dos confrontos, o evento também definirá os mandos de campo das quartas de final e todo o chaveamento até a decisão, incluindo as semifinais e a final.
Quem o Vasco pode enfrentar nas quartas de final?
Como não há divisão por potes nem restrições, o Vasco poderá enfrentar qualquer um dos outros sete clubes classificados para as quartas de final.
Os possíveis adversários do Cruz-Maltino são:
- Atlético-MG
- Santos
- Grêmio
- Cruzeiro
- Palmeiras
- Internacional
- Vitória
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Como o Vasco chegou às quartas?
O Cruz-Maltino iniciou sua campanha diretamente na 5ª fase da Copa do Brasil. Primeiro, eliminou o Paysandu. Em seguida, garantiu a classificação às quartas ao superar o rival Fluminense.
Após o empate sem gols no jogo de ida, disputado no Maracanã, o Vasco venceu o confronto de volta por 3 a 1 e confirmou a vaga entre os oito melhores da competição.
Resultados das oitavas de final
Jogos de ida
- Vasco 0 x 0 Fluminense
- Internacional 2 x 0 Corinthians
- Mirassol 1 x 1 Grêmio
- Athletico-PR 2 x 0 Vitória
- Atlético-MG 0 x 0 Juventude
- Santos 0 x 0 Remo
- Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro
- Palmeiras 3 x 0 Fortaleza
Jogos de volta
- Fluminense 1 x 3 Vasco
- Corinthians 2 x 1 Internacional (Internacional classificado)
- Grêmio 1 x 0 Mirassol
- Vitória 4 x 0 Athletico-PR
- Juventude 0 x 1 Atlético-MG
- Remo 0 x 1 Santos
- Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
- Fortaleza 3 x 2 Palmeiras (Palmeiras classificado)
Premiação da Copa do Brasil
Além da vaga entre os oito melhores, os clubes classificados recebem uma nova cota de premiação da CBF. Os valores previstos para as próximas fases são:
- 5ª fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Próximas datas da Copa do Brasil 2026
- Sorteio das quartas de final: 11 de agosto
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta)
- Semifinais: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro, em jogo único