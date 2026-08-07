Quem o Vasco pode enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil? Veja os possíveis adversários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Classificado após eliminar o Fluminense, Cruz-Maltino aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário no mata-mata; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Vasco já sabe a data em que descobrirá seu próximo adversário na Copa do Brasil 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além dos confrontos, o evento também definirá os mandos de campo das quartas de final e todo o chaveamento até a decisão, incluindo as semifinais e a final.

Quem o Vasco pode enfrentar nas quartas de final?

Como não há divisão por potes nem restrições, o Vasco poderá enfrentar qualquer um dos outros sete clubes classificados para as quartas de final.

Os possíveis adversários do Cruz-Maltino são:

Atlético-MG

Santos

Grêmio

Cruzeiro

Palmeiras

Internacional

Vitória

Como o Vasco chegou às quartas?

O Cruz-Maltino iniciou sua campanha diretamente na 5ª fase da Copa do Brasil. Primeiro, eliminou o Paysandu. Em seguida, garantiu a classificação às quartas ao superar o rival Fluminense.

Após o empate sem gols no jogo de ida, disputado no Maracanã, o Vasco venceu o confronto de volta por 3 a 1 e confirmou a vaga entre os oito melhores da competição.

Resultados das oitavas de final

Jogos de ida

Vasco 0 x 0 Fluminense

Internacional 2 x 0 Corinthians

Mirassol 1 x 1 Grêmio

Athletico-PR 2 x 0 Vitória

Atlético-MG 0 x 0 Juventude

Santos 0 x 0 Remo

Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Jogos de volta

Fluminense 1 x 3 Vasco

Corinthians 2 x 1 Internacional (Internacional classificado)

Grêmio 1 x 0 Mirassol

Vitória 4 x 0 Athletico-PR

Juventude 0 x 1 Atlético-MG

Remo 0 x 1 Santos

Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense

Fortaleza 3 x 2 Palmeiras (Palmeiras classificado)

Premiação da Copa do Brasil

Além da vaga entre os oito melhores, os clubes classificados recebem uma nova cota de premiação da CBF. Os valores previstos para as próximas fases são:

5ª fase: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 3 milhões

R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

Próximas datas da Copa do Brasil 2026