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Quando a Copa do Brasil volta? Veja as datas das quartas de final e o calendário completo

CBF já confirmou a data do sorteio das quartas de final; confira o calendário, os classificados e a premiação do torneio de mata-mata

Por Thiago Seabra Publicado em 07/08/2026 às 13:09
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

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A Copa do Brasil 2026 retorna ainda neste mês com o início das quartas de final. Após a definição dos oito classificados, a competição entra em uma breve pausa antes da próxima fase do mata-mata.

As partidas de ida têm como data-base o dia 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta estão previstos para a data-base de 2 de setembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Quando será o sorteio das quartas de final?

Antes da bola voltar a rolar, a CBF realizará o sorteio das quartas de final, marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília).

O evento definirá todos os confrontos da próxima fase, os mandos de campo dos jogos de ida e volta e também o chaveamento até a decisão da competição.

Nesta etapa, não há divisão por potes nem restrições. Assim, qualquer equipe poderá enfrentar qualquer um dos outros sete classificados.

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Clubes classificados para as quartas de final

  • Atlético-MG
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Internacional
  • Palmeiras
  • Santos
  • Vasco
  • Vitória

Premiação da Copa do Brasil 2026

Além da disputa esportiva, a competição oferece premiações milionárias a cada fase.

  • 5ª fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

Calendário da Copa do Brasil 2026

  • Sorteio das quartas de final: 11 de agosto
  • Quartas de final (ida): 26 de agosto
  • Quartas de final (volta): 2 de setembro
  • Semifinais (ida): 1º de novembro
  • Semifinais (volta): 13 de novembro
  • Final: 6 de dezembro, em jogo único

Como funciona o sorteio?

Os oito clubes classificados serão colocados em um único pote. Com isso, qualquer confronto é possível nas quartas de final.

Além dos duelos, o sorteio também definirá quem fará o primeiro jogo em casa e o chaveamento completo até a final, permitindo que cada equipe conheça todo o caminho na luta pelo título da Copa do Brasil.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.