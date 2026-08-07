Quando a Copa do Brasil volta? Veja as datas das quartas de final e o calendário completo

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CBF já confirmou a data do sorteio das quartas de final; confira o calendário, os classificados e a premiação do torneio de mata-mata

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A Copa do Brasil 2026 retorna ainda neste mês com o início das quartas de final. Após a definição dos oito classificados, a competição entra em uma breve pausa antes da próxima fase do mata-mata.

As partidas de ida têm como data-base o dia 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta estão previstos para a data-base de 2 de setembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Quando será o sorteio das quartas de final?

Antes da bola voltar a rolar, a CBF realizará o sorteio das quartas de final, marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília).

O evento definirá todos os confrontos da próxima fase, os mandos de campo dos jogos de ida e volta e também o chaveamento até a decisão da competição.

Nesta etapa, não há divisão por potes nem restrições. Assim, qualquer equipe poderá enfrentar qualquer um dos outros sete classificados.

Clubes classificados para as quartas de final

Atlético-MG

Cruzeiro

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

Vasco

Vitória

Premiação da Copa do Brasil 2026

Além da disputa esportiva, a competição oferece premiações milionárias a cada fase.

5ª fase: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 3 milhões

R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

Calendário da Copa do Brasil 2026

Sorteio das quartas de final: 11 de agosto

11 de agosto Quartas de final (ida): 26 de agosto

26 de agosto Quartas de final (volta): 2 de setembro

2 de setembro Semifinais (ida): 1º de novembro

1º de novembro Semifinais (volta): 13 de novembro

13 de novembro Final: 6 de dezembro, em jogo único

Como funciona o sorteio?

Os oito clubes classificados serão colocados em um único pote. Com isso, qualquer confronto é possível nas quartas de final.

Além dos duelos, o sorteio também definirá quem fará o primeiro jogo em casa e o chaveamento completo até a final, permitindo que cada equipe conheça todo o caminho na luta pelo título da Copa do Brasil.