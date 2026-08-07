Quando a Copa do Brasil volta? Veja as datas das quartas de final e o calendário completo
CBF já confirmou a data do sorteio das quartas de final; confira o calendário, os classificados e a premiação do torneio de mata-mata
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A Copa do Brasil 2026 retorna ainda neste mês com o início das quartas de final. Após a definição dos oito classificados, a competição entra em uma breve pausa antes da próxima fase do mata-mata.
As partidas de ida têm como data-base o dia 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta estão previstos para a data-base de 2 de setembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Quando será o sorteio das quartas de final?
Antes da bola voltar a rolar, a CBF realizará o sorteio das quartas de final, marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília).
O evento definirá todos os confrontos da próxima fase, os mandos de campo dos jogos de ida e volta e também o chaveamento até a decisão da competição.
Nesta etapa, não há divisão por potes nem restrições. Assim, qualquer equipe poderá enfrentar qualquer um dos outros sete classificados.
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Clubes classificados para as quartas de final
- Atlético-MG
- Cruzeiro
- Grêmio
- Internacional
- Palmeiras
- Santos
- Vasco
- Vitória
Premiação da Copa do Brasil 2026
Além da disputa esportiva, a competição oferece premiações milionárias a cada fase.
- 5ª fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Calendário da Copa do Brasil 2026
- Sorteio das quartas de final: 11 de agosto
- Quartas de final (ida): 26 de agosto
- Quartas de final (volta): 2 de setembro
- Semifinais (ida): 1º de novembro
- Semifinais (volta): 13 de novembro
- Final: 6 de dezembro, em jogo único
Como funciona o sorteio?
Os oito clubes classificados serão colocados em um único pote. Com isso, qualquer confronto é possível nas quartas de final.
Além dos duelos, o sorteio também definirá quem fará o primeiro jogo em casa e o chaveamento completo até a final, permitindo que cada equipe conheça todo o caminho na luta pelo título da Copa do Brasil.