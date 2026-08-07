Inter e Vitória ficam com últimas vagas das quartas de final da Copa do Brasil

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Colorado e Leão da Barra eliminaram o Corinthians e o Athletico-PR, respectivamente, nos respectivos jogos de volta na noite desta quarta-feira (6)

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O Internacional está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil! Ao melhor estilo copeiro, o Colorado fez valer a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 2x0, e carimbou a vaga mesmo com a derrota por 2x1 para o Corinthians, nesta quinta-feira (6), na Neo Química Arena.

Esperto e cirúrgico, o time gaúcho soube suportar a pressão em São Paulo e deu o golpe fatal com Bernabei, aproveitando a falha defensiva do rival que pouco o ameaçava até então.

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O Corinthians, atual campeão do torneio, abriu o placar com Gustavo Henrique e buscou o segundo gol com Pedro Raul ao apostar no chuveirinho na área, mas esbarrou na falta de pontaria e acabou eliminado diante do pragmatismo e da eficiência do Inter.

Classificação do Vitória

O Vitória reviveu o roteiro de virada da fase anterior e atropelou o Athletico-PR por 4 a 0 no Barradão, revertendo a derrota por 2x0 na ida e garantindo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Impulsionado pela torcida, o Leão abriu 2x0 ainda na etapa inicial com Renê e Erick.

No segundo tempo, Renê marcou novamente para virar o agregado, em lance que gerou reclamação do Furacão por falta no goleiro Santos, e Marinho selou a classificação nos acréscimos.

Próxima fase



O sorteio do chaveamento e dos mandos de campo das quartas de final acontece na próxima terça-feira, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Segundo a entidade, os confrontos de ida e volta estão previstos para 26 de agosto e 3 de setembro.

Uma das novidades da fase será a estreia do impedimento semiautomático, tecnologia que já vem sendo adotada no Brasileirão desde a 20ª rodada.

Clubes classificados às quartas de final da Copa do Brasil