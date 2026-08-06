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Vitória precisa vencer de quanto na Copa do Brasil? Veja o que o Leão precisa para avançar

Leão da Barra entra em campo pressionado pelas oitavas de final; veja quando a vaga será decidida nos pênaltis e como funciona o regulamento

Por Thiago Seabra Publicado em 06/08/2026 às 13:27
Renato Kayzer comemora gol em Fortaleza x Vitória
Renato Kayzer comemora gol em Fortaleza x Vitória - Victor Ferreira /EC Vitória

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O Vitória recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (6), às 20h, no Barradão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Após perder por 2 a 0 na Arena da Baixada, o Leão da Barra precisa reverter a desvantagem para continuar na competição. O Furacão chega em situação confortável e joga pelo resultado construído na partida de ida.

De quanto o Vitória precisa vencer?

O cenário da decisão é o seguinte:

  • Vitória por três ou mais gols de diferença: classificação direta do Vitória para as quartas de final.
  • Vitória por exatamente dois gols de diferença: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
  • Empate, derrota ou vitória do Vitória por apenas um gol: classificação do Athletico-PR.

Assim, o clube baiano precisa, no mínimo, devolver a diferença de dois gols para levar a disputa às penalidades.

Como funciona o regulamento?

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, os confrontos são disputados em jogos de ida e volta, e o critério de classificação é o saldo de gols ao fim das duas partidas.

Se o placar agregado terminar empatado, a vaga será decidida diretamente nos pênaltis.

O regulamento da competição não prevê prorrogação e também não utiliza o gol marcado fora de casa como critério de desempate.

Como chegam as equipes?

O Vitória tenta interromper uma sequência de quatro partidas sem vencer. Apesar do momento de instabilidade, o clube busca repetir o desempenho mostrado na fase anterior, quando conseguiu eliminar o Flamengo após reverter uma desvantagem no confronto.

Já o Athletico-PR vive uma fase positiva. O Furacão chega embalado por uma sequência de invencibilidade e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, além de defender a vantagem construída no primeiro duelo.

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Provável escalação do Vitória

O técnico Jair Ventura deve escalar:

  • Lucas Arcanjo;
  • Fabiano Souza (ou Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon;
  • Caíque (ou Diego Tarzia), Gabriel Baralhas e Zé Vitor;
  • Erick, Matheuzinho e Renê.

O treinador não poderá contar com Emmanuel Martínez, suspenso, além dos jogadores que seguem no departamento médico. Pochettino também está fora por não estar inscrito na competição.

Vantagem do Athletico-PR

Depois da vitória por 2 a 0 na partida de ida, o Athletico-PR avança às quartas de final com qualquer empate, vitória ou até mesmo derrota por um gol de diferença.

O Furacão só perderá a vaga caso seja derrotado por três ou mais gols. Se a diferença for de exatamente dois gols, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.