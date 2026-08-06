Vitória precisa vencer de quanto na Copa do Brasil? Veja o que o Leão precisa para avançar
Leão da Barra entra em campo pressionado pelas oitavas de final; veja quando a vaga será decidida nos pênaltis e como funciona o regulamento
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O Vitória recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (6), às 20h, no Barradão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Após perder por 2 a 0 na Arena da Baixada, o Leão da Barra precisa reverter a desvantagem para continuar na competição. O Furacão chega em situação confortável e joga pelo resultado construído na partida de ida.
De quanto o Vitória precisa vencer?
O cenário da decisão é o seguinte:
- Vitória por três ou mais gols de diferença: classificação direta do Vitória para as quartas de final.
- Vitória por exatamente dois gols de diferença: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
- Empate, derrota ou vitória do Vitória por apenas um gol: classificação do Athletico-PR.
Assim, o clube baiano precisa, no mínimo, devolver a diferença de dois gols para levar a disputa às penalidades.
Como funciona o regulamento?
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, os confrontos são disputados em jogos de ida e volta, e o critério de classificação é o saldo de gols ao fim das duas partidas.
Se o placar agregado terminar empatado, a vaga será decidida diretamente nos pênaltis.
O regulamento da competição não prevê prorrogação e também não utiliza o gol marcado fora de casa como critério de desempate.
Como chegam as equipes?
O Vitória tenta interromper uma sequência de quatro partidas sem vencer. Apesar do momento de instabilidade, o clube busca repetir o desempenho mostrado na fase anterior, quando conseguiu eliminar o Flamengo após reverter uma desvantagem no confronto.
Já o Athletico-PR vive uma fase positiva. O Furacão chega embalado por uma sequência de invencibilidade e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, além de defender a vantagem construída no primeiro duelo.
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Provável escalação do Vitória
O técnico Jair Ventura deve escalar:
- Lucas Arcanjo;
- Fabiano Souza (ou Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon;
- Caíque (ou Diego Tarzia), Gabriel Baralhas e Zé Vitor;
- Erick, Matheuzinho e Renê.
O treinador não poderá contar com Emmanuel Martínez, suspenso, além dos jogadores que seguem no departamento médico. Pochettino também está fora por não estar inscrito na competição.
Vantagem do Athletico-PR
Depois da vitória por 2 a 0 na partida de ida, o Athletico-PR avança às quartas de final com qualquer empate, vitória ou até mesmo derrota por um gol de diferença.
O Furacão só perderá a vaga caso seja derrotado por três ou mais gols. Se a diferença for de exatamente dois gols, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.