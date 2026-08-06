Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja data, horário, onde assistir e os classificados às quartas

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A cerimônia da CBF definirá os confrontos das quartas de final, os mandos de campo e todo o chaveamento até a decisão do torneio; saiba mais

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A CBF já definiu a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O evento será realizado na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), no auditório da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além de definir os confrontos das quartas de final, o sorteio também estabelecerá os mandos de campo e todo o chaveamento até a final da competição.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube, a CBF TV.

Data: terça-feira, 11 de agosto

terça-feira, 11 de agosto Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Transmissão: CBF TV (YouTube)

Como funciona o sorteio das quartas?

Nesta fase da Copa do Brasil, não há divisão por potes nem qualquer restrição de confrontos. Assim, qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer adversário.

Além dos duelos das quartas de final, a CBF também definirá a ordem dos mandos de campo e o chaveamento completo da competição, incluindo as semifinais e a final.

Quem já está classificado?

Até o momento, seis equipes já garantiram vaga nas quartas de final:

Atlético-MG

Cruzeiro

Grêmio

Palmeiras

Santos

Vasco

As duas vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (6), nos confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR.

Resultados das oitavas de final

Fluminense 1 x 3 Vasco (ida: 0 x 0) — Vasco classificado;

(ida: 0 x 0) — Vasco classificado; Grêmio 1 x 0 Mirassol (ida: 1 x 1) — Grêmio classificado;

(ida: 1 x 1) — Grêmio classificado; Juventude 0 x 1 Atlético-MG (ida: 0 x 0) — Atlético-MG classificado;

(ida: 0 x 0) — Atlético-MG classificado; Remo 0 x 1 Santos (ida: 0 x 0) — Santos classificado;

(ida: 0 x 0) — Santos classificado; Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense (ida: 0 x 0) — Cruzeiro classificado;

(ida: 0 x 0) — Cruzeiro classificado; Fortaleza 3 x 2 Palmeiras (ida: Palmeiras 3 x 0) — Palmeiras classificado no placar agregado.

Confrontos ainda em aberto:

Corinthians x Internacional — ida: Internacional 2 x 0 Corinthians | 06/08, às 20h;

— ida: Internacional 2 x 0 Corinthians | 06/08, às 20h; Vitória x Athletico-PR — ida: Athletico-PR 2 x 0 Vitória | 06/08, às 20h.

— ida: Athletico-PR 2 x 0 Vitória | 06/08, às 20h. Entre no canal do WhatsApp dos jogos de hoje!

Datas das próximas fases

Os jogos das quartas de final estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

As semifinais serão disputadas nos dias 1º e 8 de novembro. Já a final, pela primeira vez em jogo único, está marcada para o dia 6 de dezembro, em local que ainda será divulgado pela CBF.

Premiação da Copa do Brasil

Cada clube que alcançar as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões.

Nas fases seguintes, os valores aumentam: