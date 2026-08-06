Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja data, horário, onde assistir e os classificados às quartas
A cerimônia da CBF definirá os confrontos das quartas de final, os mandos de campo e todo o chaveamento até a decisão do torneio; saiba mais
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A CBF já definiu a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O evento será realizado na próxima terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), no auditório da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Além de definir os confrontos das quartas de final, o sorteio também estabelecerá os mandos de campo e todo o chaveamento até a final da competição.
Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube, a CBF TV.
- Data: terça-feira, 11 de agosto
- Horário: 11h (de Brasília)
- Transmissão: CBF TV (YouTube)
Como funciona o sorteio das quartas?
Nesta fase da Copa do Brasil, não há divisão por potes nem qualquer restrição de confrontos. Assim, qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer adversário.
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Além dos duelos das quartas de final, a CBF também definirá a ordem dos mandos de campo e o chaveamento completo da competição, incluindo as semifinais e a final.
Quem já está classificado?
Até o momento, seis equipes já garantiram vaga nas quartas de final:
- Atlético-MG
- Cruzeiro
- Grêmio
- Palmeiras
- Santos
- Vasco
As duas vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (6), nos confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR.
Resultados das oitavas de final
- Fluminense 1 x 3 Vasco (ida: 0 x 0) — Vasco classificado;
- Grêmio 1 x 0 Mirassol (ida: 1 x 1) — Grêmio classificado;
- Juventude 0 x 1 Atlético-MG (ida: 0 x 0) — Atlético-MG classificado;
- Remo 0 x 1 Santos (ida: 0 x 0) — Santos classificado;
- Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense (ida: 0 x 0) — Cruzeiro classificado;
- Fortaleza 3 x 2 Palmeiras (ida: Palmeiras 3 x 0) — Palmeiras classificado no placar agregado.
Confrontos ainda em aberto:
- Corinthians x Internacional — ida: Internacional 2 x 0 Corinthians | 06/08, às 20h;
- Vitória x Athletico-PR — ida: Athletico-PR 2 x 0 Vitória | 06/08, às 20h.
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Datas das próximas fases
Os jogos das quartas de final estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.
As semifinais serão disputadas nos dias 1º e 8 de novembro. Já a final, pela primeira vez em jogo único, está marcada para o dia 6 de dezembro, em local que ainda será divulgado pela CBF.
Premiação da Copa do Brasil
Cada clube que alcançar as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões.
Nas fases seguintes, os valores aumentam:
- Semifinal: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.