Palmeiras perde para o Fortaleza, mas faz valer vantagem e avança na Copa do Brasil
Com time misto, Verdão é derrotado por 3 a 2 na Arena Castelão, mas garante vaga nas quartas de final pelo placar agregado de 5 a 3
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Mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Castelão, o Palmeiras confirmou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Confortável após construir uma vantagem de 3 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, o Verdão adotou uma postura mais relaxada na partida de volta, nesta quarta-feira (5), o que permitiu o triunfo cearense sem, no entanto, ameaçar a classificação paulista no placar agregado.
Com o cenário amplamente favorável, o técnico Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco e dar rodagem a jovens como Benedetti, Arthur e Riquelme Fillipi.
A postura excessivamente reativa dos paulistas na etapa inicial, porém, deu espaço para o Fortaleza tomar a iniciativa. A equipe de Paulo Autuori respondeu com volume ofensivo e abriu o placar aos 33 minutos, quando Miritello recebeu livre na intermediária e acertou um bonito chute no ângulo de Carlos Miguel.
O gol acordou o Palmeiras, que buscou o empate na sua única finalização da primeira etapa: aos 41, Felipe Anderson fez bela jogada pela direita, deixou três marcadores para trás e cruzou para Flaco López deixar tudo igual.
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Sem se abalar, o Leão do Pici voltou à frente aos 44 minutos, após Carlos Miguel afastar mal um cruzamento de Mailton e a bola sobrar para Rodriguinho empurrar para as redes de barriga.
Entrada de titulares
O panorama do jogo só mudou no segundo tempo com as entradas de titulares como Ramón Sosa, Jhon Arias e Andreas Pereira, que deram outra dinâmica ao setor ofensivo alviverde. Aos 16 minutos, Andreas cobrou escanteio na medida para Murilo testar firme; o goleiro João Ricardo se atrapalhou no lance e aceitou o empate palmeirense.
Com o controle da posse de bola, o Palmeiras administrou o resultado e parecia caminhar para um empate tranquilo. No entanto, aos 44 minutos, em nova falha defensiva na bola parada, Mailton cobrou escanteio e o jovem Lucas Emanoel subiu sozinho para decretar a vitória do Fortaleza por 3 a 2.