Escalação do Corinthians hoje (06/08): veja o provável time contra o Internacional pela Copa do Brasil
Timão precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Beira-Rio para seguir vivo na Copa do Brasil; veja a provável escalação e os desfalques
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O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (6) para enfrentar o Internacional, às 20h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Após perder por 2 a 0 no Beira-Rio, o Timão precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às quartas de final.
Caso vença por dois gols de vantagem, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Provável escalação do Corinthians
Fernando Diniz deve manter a base da equipe, mas ainda possui uma dúvida no comando do ataque por causa da ausência de Yuri Alberto.
A provável escalação do Corinthians é:
- Hugo Souza;
- Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu;
- Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro;
- Kaio César e Pedro Raul (ou Gui Negão ou Jesse Lingard).
Dúvida no ataque
A principal indefinição da equipe está na referência ofensiva. Sem Yuri Alberto, Fernando Diniz testou Pedro Raul durante a preparação por oferecer maior presença de área.
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Outra alternativa é a manutenção de Gui Negão, titular no jogo de ida. Há ainda a possibilidade de utilizar Jesse Lingard mais avançado, explorando a movimentação do setor ofensivo.
Desfalques do Corinthians
O Timão terá baixas importantes para a decisão. O principal desfalque é Yuri Alberto, que segue fora por causa de uma lesão na parte posterior da coxa direita.
Também permanecem indisponíveis:
- Yuri Alberto;
- Memphis Depay;
- Zakaria Labyad;
- Hugo;
- Vitinho;
- Kayke.
Por outro lado, o volante Alex Santana iniciou atividades parciais com o grupo durante o processo de recuperação, mas ainda não reúne condições de jogo.
Como chega o Corinthians
Além da necessidade de reverter o placar agregado, o Corinthians tenta melhorar a eficiência ofensiva. No confronto de ida, a equipe fez um primeiro tempo equilibrado, mas sofreu dois gols em um intervalo de apenas seis minutos na etapa final.
Durante a preparação para a decisão, Fernando Diniz priorizou ajustes táticos, trabalhos de bola parada e cobranças de pênaltis, cenário que pode decidir a classificação caso o Timão devolva a diferença de dois gols.
Situação do Internacional
O Internacional chega em vantagem após vencer a primeira partida por 2 a 0. O Colorado avança às quartas de final com qualquer empate, vitória ou até mesmo derrota por um gol de diferença.
A equipe gaúcha perdeu o volante Villagra, que apresentou dores musculares e deve ser substituído na formação preparada pelo técnico Paulo Pezzolano.