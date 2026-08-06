Escalação do Corinthians hoje (06/08): veja o provável time contra o Internacional pela Copa do Brasil

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Timão precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Beira-Rio para seguir vivo na Copa do Brasil; veja a provável escalação e os desfalques

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O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (6) para enfrentar o Internacional, às 20h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Após perder por 2 a 0 no Beira-Rio, o Timão precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às quartas de final.

Caso vença por dois gols de vantagem, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Provável escalação do Corinthians

Fernando Diniz deve manter a base da equipe, mas ainda possui uma dúvida no comando do ataque por causa da ausência de Yuri Alberto.

A provável escalação do Corinthians é:

Hugo Souza;

Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu;

Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro;

Kaio César e Pedro Raul (ou Gui Negão ou Jesse Lingard).

Dúvida no ataque

A principal indefinição da equipe está na referência ofensiva. Sem Yuri Alberto, Fernando Diniz testou Pedro Raul durante a preparação por oferecer maior presença de área.

Outra alternativa é a manutenção de Gui Negão, titular no jogo de ida. Há ainda a possibilidade de utilizar Jesse Lingard mais avançado, explorando a movimentação do setor ofensivo.

Desfalques do Corinthians

O Timão terá baixas importantes para a decisão. O principal desfalque é Yuri Alberto, que segue fora por causa de uma lesão na parte posterior da coxa direita.

Também permanecem indisponíveis:

Yuri Alberto;

Memphis Depay;

Zakaria Labyad;

Hugo;

Vitinho;

Kayke.

Por outro lado, o volante Alex Santana iniciou atividades parciais com o grupo durante o processo de recuperação, mas ainda não reúne condições de jogo.

Como chega o Corinthians

Além da necessidade de reverter o placar agregado, o Corinthians tenta melhorar a eficiência ofensiva. No confronto de ida, a equipe fez um primeiro tempo equilibrado, mas sofreu dois gols em um intervalo de apenas seis minutos na etapa final.

Durante a preparação para a decisão, Fernando Diniz priorizou ajustes táticos, trabalhos de bola parada e cobranças de pênaltis, cenário que pode decidir a classificação caso o Timão devolva a diferença de dois gols.

Situação do Internacional

O Internacional chega em vantagem após vencer a primeira partida por 2 a 0. O Colorado avança às quartas de final com qualquer empate, vitória ou até mesmo derrota por um gol de diferença.

A equipe gaúcha perdeu o volante Villagra, que apresentou dores musculares e deve ser substituído na formação preparada pelo técnico Paulo Pezzolano.