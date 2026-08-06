Corinthians precisa vencer de quanto na Copa do Brasil? Veja o que o Timão precisa para eliminar o Internacional
Confronto das oitavas de final está em aberto, mas o Corinthians precisa de uma vitória por larga vantagem para avançar sem depender dos pênaltis
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O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (6) diante do Internacional, às 20h, na Neo Química Arena, precisando reverter a derrota sofrida no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
No Beira-Rio, o Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick, e abriu vantagem na disputa pela vaga nas quartas de final.
De quanto o Corinthians precisa vencer?
O cenário do Timão é o seguinte:
- Vitória por três ou mais gols de diferença: Corinthians classificado para as quartas de final.
- Vitória por dois gols de diferença: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
- Empate, derrota ou vitória por apenas um gol: classificação do Internacional.
Assim, o Corinthians precisa, no mínimo, devolver a diferença de dois gols para manter vivo o sonho da classificação.
Como funciona o regulamento?
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, os confrontos são disputados em dois jogos e o critério principal é o saldo de gols no placar agregado.
Se as duas equipes terminarem o confronto com o mesmo saldo de gols, a vaga será decidida diretamente nos pênaltis.
A competição não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate e também não prevê prorrogação. Dessa forma, caso o Corinthians vença por dois gols de diferença, a disputa seguirá imediatamente para as penalidades.
Timão tenta reação em casa
Além da necessidade de reverter o placar, o Corinthians tenta superar um momento de dificuldades ofensivas. A equipe chega pressionada após o revés em Porto Alegre e ainda terá desfalques importantes, como o atacante Yuri Alberto, lesionado.
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Durante a preparação para o confronto, o técnico Fernando Diniz realizou treinamentos voltados para ajustes ofensivos, bolas paradas e cobranças de pênaltis, justamente por causa da possibilidade de a vaga ser decidida nas penalidades.
Situação do Internacional
O Internacional entra em campo com vantagem. O Colorado garante a classificação às quartas de final com qualquer empate, vitória ou até mesmo derrota por um gol de diferença.
A equipe gaúcha só será eliminada caso perca por três ou mais gols. Se a derrota for por exatamente dois gols, a definição do classificado acontecerá nas cobranças de pênaltis.