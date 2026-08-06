Copa do Brasil 2026: veja os classificados às quartas de final, os jogos restantes e quando será o sorteio
Veja os resultados das oitavas de final, os times já garantidos nas quartas, os confrontos que ainda faltam e quando será o sorteio da próxima fase
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As oitavas de final da Copa do Brasil entram na reta decisiva e o cenário das quartas de final começa a ser definido. Depois dos confrontos realizados entre terça-feira (04) e quarta-feira (05), parte das equipes já garantiu presença na próxima fase da competição.
As duas vagas restantes serão decididas nesta quinta-feira (06). O Athletico-PR enfrenta o Vitória com a vantagem construída no jogo de ida, enquanto o Internacional encara o Corinthians defendendo a vitória conquistada no primeiro confronto.
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Classificados às quartas de final
Até o momento, seis equipes seguem vivas na briga pelo título da Copa do Brasil:
- Atlético-MG
- Santos
- Cruzeiro
- Grêmio
- Vasco
- Palmeiras
Resultados das oitavas de final
Confira os placares agregados que definiram os primeiros classificados:
- Atlético-MG 1 x 0 Juventude
- Santos 1 x 0 Remo
- Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
- Grêmio 2 x 1 Mirassol
- Vasco 3 x 1 Fluminense
- Palmeiras 5 x 3 Fortaleza
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Jogos restantes das oitavas de final
As últimas duas vagas nas quartas serão conhecidas nesta quinta-feira (6):
- 20h – Vitória x Athletico-PR (ida: Athletico-PR 2 x 0 Vitória)
- 20h – Corinthians x Internacional (ida: Internacional 2 x 0 Corinthians)
Premiação das quartas de final
Todos os clubes que disputaram as oitavas de final receberam R$ 3 milhões em premiação pela participação na fase.
Já as equipes classificadas às quartas de final garantem uma nova cota de R$ 4 milhões, elevando a arrecadação apenas nessas duas fases para R$ 7 milhões.
Quando será o sorteio das quartas de final?
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 acontecerá na terça-feira, 11 de agosto, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
O evento será realizado logo após o encerramento das oitavas de final e definirá o caminho das equipes restantes na competição.
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Como será o sorteio das quartas?
A definição dos confrontos será feita por meio de sorteio público. Nesta fase, não há divisão por potes nem qualquer restrição, o que significa que qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer adversário.
Além dos confrontos das quartas de final, o sorteio também estabelecerá:
- os mandos de campo dos jogos de ida e volta das quartas de final;
- todo o chaveamento da competição até a decisão, incluindo semifinais e final.
Assim, cada clube conhecerá todo o caminho que precisará percorrer para tentar conquistar o título da Copa do Brasil.