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Copa do Brasil 2026: veja os classificados às quartas de final, os jogos restantes e quando será o sorteio

Veja os resultados das oitavas de final, os times já garantidos nas quartas, os confrontos que ainda faltam e quando será o sorteio da próxima fase

Por Lucas Valle Publicado em 06/08/2026 às 9:30
Imagem da taça da Copa do Brasil
Imagem da taça da Copa do Brasil - Divulgação/Flamengo

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As oitavas de final da Copa do Brasil entram na reta decisiva e o cenário das quartas de final começa a ser definido. Depois dos confrontos realizados entre terça-feira (04) e quarta-feira (05), parte das equipes já garantiu presença na próxima fase da competição.

As duas vagas restantes serão decididas nesta quinta-feira (06). O Athletico-PR enfrenta o Vitória com a vantagem construída no jogo de ida, enquanto o Internacional encara o Corinthians defendendo a vitória conquistada no primeiro confronto.

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Classificados às quartas de final

Até o momento, seis equipes seguem vivas na briga pelo título da Copa do Brasil:

  • Atlético-MG
  • Santos
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Vasco
  • Palmeiras

Resultados das oitavas de final

Confira os placares agregados que definiram os primeiros classificados:

  • Atlético-MG 1 x 0 Juventude 
  • Santos 1 x 0 Remo 
  • Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
  • Grêmio 2 x 1 Mirassol
  • Vasco 3 x 1 Fluminense
  • Palmeiras 5 x 3 Fortaleza

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Jogos restantes das oitavas de final

As últimas duas vagas nas quartas serão conhecidas nesta quinta-feira (6):

Premiação das quartas de final

Todos os clubes que disputaram as oitavas de final receberam R$ 3 milhões em premiação pela participação na fase.

Já as equipes classificadas às quartas de final garantem uma nova cota de R$ 4 milhões, elevando a arrecadação apenas nessas duas fases para R$ 7 milhões.

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Quando será o sorteio das quartas de final?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 acontecerá na terça-feira, 11 de agosto, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O evento será realizado logo após o encerramento das oitavas de final e definirá o caminho das equipes restantes na competição.

 
 
 
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Como será o sorteio das quartas?

A definição dos confrontos será feita por meio de sorteio público. Nesta fase, não há divisão por potes nem qualquer restrição, o que significa que qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer adversário.

Além dos confrontos das quartas de final, o sorteio também estabelecerá:

  • os mandos de campo dos jogos de ida e volta das quartas de final;
  • todo o chaveamento da competição até a decisão, incluindo semifinais e final.

Assim, cada clube conhecerá todo o caminho que precisará percorrer para tentar conquistar o título da Copa do Brasil.

 

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.