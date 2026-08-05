Vasco volta a eliminar o Fluminense e avança às quartas da Copa do Brasil
Com show de Brenner e gol no fim, Cruzmaltino vence o rival por 3 a 1 no Maracanã e garante R$ 4,5 milhões de premiação do torneio
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Repetindo o feito da temporada anterior, o Vasco voltou a superar o Fluminense no mata-mata da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (5), no Maracanã, o Cruzmaltino venceu o clássico por 3 a 1 e carimbou o passaporte para as quartas de final do torneio, após o 0 a 0 no jogo de ida das oitavas. Brenner brilhou intensamente ao balançar as redes duas vezes, enquanto Puma Rodríguez selou a classificação nos acréscimos. Martinelli descontou para o Tricolor das Laranjeiras.
Diferente do encontro de 2025, quando despachou o rival nos pênaltis antes de ser vice-campeão, desta vez a vaga veio no tempo regulamentar, rendendo ao clube R$ 4,5 milhões de premiação. O próximo adversário vascaíno será conhecido em sorteio a ser promovido pela CBF.
Golaço abre o caminho no primeiro tempo
O clássico começou quente, marcado pela forte disputa física e ânimos acirrados. Mais organizado, o Vasco tomou o controle da partida e acumulou chances: Thiago Mendes quase marcou após erro de Fábio, e Andrés Gómez exigiu grande defesa do goleiro tricolor em chute de fora da área.
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A pressão deu resultado aos 33 minutos, quando Thiago Mendes serviu Brenner, que acertou um belo arremate de longa distância para abrir o placar. Atordoado, o Fluminense assustou apenas em uma finalização fraca de John Kennedy antes do intervalo.
Efetividade e vaga garantida
O panorama mudou na etapa final com o Fluminense voltando mais agressivo — Canobbio chegou a carimbar a trave no primeiro minuto. No entanto, a postura ofensiva deixou espaços que o Vasco aproveitou com extrema precisão.
Aos seis minutos, Lucho foi desarmado na origem do lance, Gómez disparou em velocidade e cruzou sob medida para Brenner ampliar.
O Tricolor tentou reagir com Ganso e Hulk, parando em boas intervenções de Léo Jardim, mas conseguiu diminuir aos 31 minutos, quando Hulk serviu Martinelli na área. Nos minutos finais, o jogo ganhou contornos dramáticos com o Fluminense lançado ao ataque.
No último lance da partida, porém, o Vasco engatou um contra-ataque fatal concluído por Puma Rodríguez, decretando o placar final de 3 a 1 e garantindo a festa cruzmaltina.