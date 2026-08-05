Tem prorrogação em Vasco x Fluminense? Veja o regulamento das oitavas da Copa do Brasil

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Clássico desta quarta-feira (5), no Maracanã, decide uma vaga nas quartas de final; confira como funciona o regulamento da competição

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Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Como a partida de ida terminou empatada por 0 a 0, a disputa segue completamente aberta. O vencedor do clássico garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate levará a decisão para as cobranças de pênaltis.

Imagem de Vasco e Fluminense pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Quem precisa de quanto para se classificar?

Depois da igualdade sem gols no primeiro confronto, o cenário é simples para as duas equipes.

Vitória do Vasco por qualquer placar: classifica o Cruz-Maltino para as quartas de final.

classifica o Cruz-Maltino para as quartas de final. Vitória do Fluminense por qualquer placar: garante o Tricolor na próxima fase.

garante o Tricolor na próxima fase. Novo empate: a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Imagem de Vasco e Fluminense pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Vai ter prorrogação?

Não. A Copa do Brasil não prevê prorrogação nas oitavas de final.

Se o placar agregado permanecer empatado após os 90 minutos desta quarta-feira, a definição do classificado acontecerá diretamente nos pênaltis.

Segundo o regulamento da CBF, a disputa de penalidades deve começar em até 10 minutos após o encerramento da partida.

Gol fora de casa vale como critério?

Também não. O critério do gol marcado como visitante não existe mais na Copa do Brasil.

Assim, não importa onde os gols sejam marcados. Apenas o placar agregado dos dois jogos será considerado para definir a classificação.

O que o classificado conquista?

Além da vaga nas quartas de final, o vencedor do clássico seguirá na disputa pelo título da Copa do Brasil, competição que garante ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

Após o encerramento das oitavas, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final, os mandos de campo e todo o chaveamento até a decisão do torneio.

Outros pontos importantes do regulamento

Os cartões amarelos acumulados continuam valendo nesta fase e só serão zerados após as quartas de final.

nesta fase e só serão zerados após as quartas de final. O VAR poderá ser utilizado, desde que o estádio tenha a estrutura exigida pela CBF.

poderá ser utilizado, desde que o estádio tenha a estrutura exigida pela CBF. Apenas jogadores inscritos dentro do prazo regulamentar podem disputar o confronto decisivo.

Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo?

O clássico terá transmissão ao vivo por diferentes plataformas: