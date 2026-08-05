O que acontece se Grêmio x Mirassol terminar empatado? Veja o regulamento das oitavas

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Após o duelo de ida, a vaga segue em aberto; confira como funciona o regulamento e quando a decisão vai para os pênaltis; saiba mais

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Grêmio e Mirassol entram em campo nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

A partida vale vaga nas quartas de final da competição e será decidida conforme o regulamento da CBF, que não prevê prorrogação nem utiliza o critério de gol fora de casa.

Quem precisa de quanto para se classificar?

O classificado será definido pela soma dos placares dos dois jogos das oitavas de final.

Vitória do Grêmio por qualquer placar: classifica o Tricolor para as quartas de final.

classifica o Tricolor para as quartas de final. Vitória do Mirassol por qualquer placar: garante a equipe paulista nas quartas de final.

garante a equipe paulista nas quartas de final. Empate no placar agregado: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Vai ter prorrogação?

Não. O regulamento da Copa do Brasil não prevê disputa de prorrogação nas oitavas de final.

Se houver igualdade no placar agregado ao fim dos 90 minutos do jogo desta quarta-feira, a classificação será definida diretamente nos pênaltis.

De acordo com o regulamento, a disputa por penalidades deve começar em até 10 minutos após o encerramento da partida.

Gol fora de casa vale como critério?

Não. O gol marcado como visitante deixou de ser utilizado como critério de desempate na Copa do Brasil.

Assim, o que importa é apenas a soma dos gols dos dois confrontos. Persistindo a igualdade, a vaga será decidida nas penalidades.

Outros pontos importantes do regulamento

Os cartões amarelos acumulados continuam valendo durante as oitavas de final e só serão zerados após a próxima fase.

durante as oitavas de final e só serão zerados após a próxima fase. O VAR poderá ser utilizado, desde que o estádio tenha a estrutura exigida pela CBF.

poderá ser utilizado, desde que o estádio tenha a estrutura exigida pela CBF. Somente atletas inscritos dentro do prazo estabelecido pela competição podem disputar o confronto de volta.

Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo?

O confronto terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, via streaming.

Quem avançar às quartas de final conhecerá o próximo adversário em um novo sorteio da CBF, já que o chaveamento da competição não está definido até a decisão.