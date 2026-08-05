Jogos da Copa do Brasil hoje (05/08): veja horários, onde assistir e os confrontos das oitavas
Após as classificações de Atlético-MG e Santos, mais quatro vagas nas quartas de final serão definidas nesta quarta-feira; confira a programação
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A Copa do Brasil 2026 continua nesta quarta-feira (5) com mais quatro partidas de volta das oitavas de final. Os confrontos definirão outras quatro equipes classificadas para as quartas de final da competição.
Na abertura da rodada decisiva, disputada na terça-feira (4), Atlético-MG e Santos garantiram vaga na próxima fase após eliminarem Juventude e Remo, respectivamente.
Resultados de ontem (04/08)
- Juventude 0 x 1 Atlético-MG – classificado: Atlético-MG;
- Remo 0 x 1 Santos – classificado: Santos.
Com os resultados, Atlético-MG e Santos passaram a integrar a lista de classificados para as quartas de final. Os demais confrontos das oitavas serão definidos entre esta quarta e quinta-feira.
Jogos da Copa do Brasil hoje (05/08)
Cruzeiro x Chapecoense
- Horário: 19h (de Brasília)
- Jogo de ida: Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro
- Onde assistir: Amazon Prime Video
Depois do empate sem gols na Arena Condá, quem vencer no Mineirão garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
Grêmio x Mirassol
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Jogo de ida: Mirassol 1 x 1 Grêmio
- Onde assistir: Amazon Prime Video
O duelo na Arena do Grêmio começa em igualdade após o empate no interior paulista. Uma vitória simples classifica qualquer equipe, enquanto outro empate leva a disputa para as penalidades.
Fluminense x Vasco
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Jogo de ida: Vasco 0 x 0 Fluminense
- Onde assistir: TV Globo (menos SP, CE e PR), sportv, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV (YouTube)
Após o empate sem gols no primeiro clássico, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Se houver nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.
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Fortaleza x Palmeiras
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Jogo de ida: Palmeiras 3 x 0 Fortaleza
- Onde assistir: TV Globo (SP, CE e PR), sportv2, Premiere e Amazon Prime Video
O Palmeiras entra em campo com ampla vantagem construída na ida. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Já o Fortaleza precisa vencer por quatro gols para se classificar no tempo normal. Se devolver a diferença de três gols, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
Como funciona o regulamento?
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, a classificação é definida pelo placar agregado dos dois jogos. Não existe o critério do gol fora de casa.
Se a soma dos placares terminar empatada, a vaga será decidida diretamente nos pênaltis. A competição também não prevê prorrogação nesta fase.