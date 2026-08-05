Cruzeiro x Chapecoense: vai ter pênaltis ou prorrogação? Entenda o regulamento da Copa do Brasil
Confronto segue completamente aberto e qualquer vitória garante classificação direta para a próxima fase da Copa do Brasil 2026; saiba mais
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Cruzeiro e Chapecoense decidem nesta quarta-feira (5), às 19h, no Mineirão, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2026.
Como o jogo de ida, disputado na Arena Condá, terminou empatado por 0 a 0, nenhuma das equipes entra em campo com vantagem. O classificado será conhecido ao fim dos 90 minutos ou, se necessário, nas cobranças de pênaltis.
Quem precisa de quanto para se classificar?
O cenário da eliminatória é simples após o empate sem gols no primeiro confronto.
- Vitória do Cruzeiro: classifica o Cruzeiro para as quartas de final.
- Vitória da Chapecoense: classifica a Chapecoense para as quartas de final.
- Novo empate: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Vai ter prorrogação?
Não. O regulamento da Copa do Brasil não prevê prorrogação nas oitavas de final.
Se o placar agregado terminar empatado após os 90 minutos do jogo de volta, a classificação será definida diretamente nos pênaltis.
As cobranças devem começar em até 10 minutos após o encerramento da partida.
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Gol fora de casa vale como critério?
Também não. O critério de gol qualificado fora de casa não existe mais na Copa do Brasil.
O que vale é apenas o resultado dos dois jogos. Caso haja igualdade na soma dos placares, a vaga será decidida nas penalidades.
Outros pontos do regulamento
- Os cartões amarelos não são zerados nesta fase e continuam sendo contabilizados.
- O VAR pode ser utilizado na partida, desde que o estádio tenha a estrutura necessária.
- Somente atletas inscritos dentro do prazo previsto pelo regulamento podem atuar no confronto de volta.