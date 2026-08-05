Cruzeiro x Chapecoense: vai ter pênaltis ou prorrogação? Entenda o regulamento da Copa do Brasil

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Confronto segue completamente aberto e qualquer vitória garante classificação direta para a próxima fase da Copa do Brasil 2026; saiba mais

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Cruzeiro e Chapecoense decidem nesta quarta-feira (5), às 19h, no Mineirão, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2026.

Como o jogo de ida, disputado na Arena Condá, terminou empatado por 0 a 0, nenhuma das equipes entra em campo com vantagem. O classificado será conhecido ao fim dos 90 minutos ou, se necessário, nas cobranças de pênaltis.

Quem precisa de quanto para se classificar?

O cenário da eliminatória é simples após o empate sem gols no primeiro confronto.

Vitória do Cruzeiro: classifica o Cruzeiro para as quartas de final.

classifica o Cruzeiro para as quartas de final. Vitória da Chapecoense: classifica a Chapecoense para as quartas de final.

classifica a Chapecoense para as quartas de final. Novo empate: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Imagem do confronto entre Chapecoense e Cruzeiro - Júlia Galvão/Cruzeiro

Vai ter prorrogação?

Não. O regulamento da Copa do Brasil não prevê prorrogação nas oitavas de final.

Se o placar agregado terminar empatado após os 90 minutos do jogo de volta, a classificação será definida diretamente nos pênaltis.

As cobranças devem começar em até 10 minutos após o encerramento da partida.

Gol fora de casa vale como critério?

Também não. O critério de gol qualificado fora de casa não existe mais na Copa do Brasil.

O que vale é apenas o resultado dos dois jogos. Caso haja igualdade na soma dos placares, a vaga será decidida nas penalidades.

Outros pontos do regulamento