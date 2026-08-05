fechar
Futebol |

Cruzeiro x Chapecoense: vai ter pênaltis ou prorrogação? Entenda o regulamento da Copa do Brasil

Confronto segue completamente aberto e qualquer vitória garante classificação direta para a próxima fase da Copa do Brasil 2026; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 05/08/2026 às 6:00
Imagem do confronto entre Chapecoense e Cruzeiro
Imagem do confronto entre Chapecoense e Cruzeiro - Júlia Galvão/Cruzeiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Cruzeiro e Chapecoense decidem nesta quarta-feira (5), às 19h, no Mineirão, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2026.

Como o jogo de ida, disputado na Arena Condá, terminou empatado por 0 a 0, nenhuma das equipes entra em campo com vantagem. O classificado será conhecido ao fim dos 90 minutos ou, se necessário, nas cobranças de pênaltis.

Quem precisa de quanto para se classificar?

O cenário da eliminatória é simples após o empate sem gols no primeiro confronto.

  • Vitória do Cruzeiro: classifica o Cruzeiro para as quartas de final.
  • Vitória da Chapecoense: classifica a Chapecoense para as quartas de final.
  • Novo empate: a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Júlia Galvão/Cruzeiro
Imagem do confronto entre Chapecoense e Cruzeiro - Júlia Galvão/Cruzeiro

Vai ter prorrogação?

Não. O regulamento da Copa do Brasil não prevê prorrogação nas oitavas de final.

Se o placar agregado terminar empatado após os 90 minutos do jogo de volta, a classificação será definida diretamente nos pênaltis.

As cobranças devem começar em até 10 minutos após o encerramento da partida.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Gol fora de casa vale como critério?

Também não. O critério de gol qualificado fora de casa não existe mais na Copa do Brasil.

O que vale é apenas o resultado dos dois jogos. Caso haja igualdade na soma dos placares, a vaga será decidida nas penalidades.

Outros pontos do regulamento

  • Os cartões amarelos não são zerados nesta fase e continuam sendo contabilizados.
  • O VAR pode ser utilizado na partida, desde que o estádio tenha a estrutura necessária.
  • Somente atletas inscritos dentro do prazo previsto pelo regulamento podem atuar no confronto de volta.

Leia também

Com assistência de Neymar no 2º tempo, Santos vence o Remo e se classifica na Copa do Brasil
Copa do Brasil

Com assistência de Neymar no 2º tempo, Santos vence o Remo e se classifica na Copa do Brasil
Vitória x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Copa do Brasil

Vitória x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.