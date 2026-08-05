CBF confirma paralisação do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina de 2027
Decisão atende a compromisso firmado com a FIFA e afetará competições masculinas e femininas organizadas pela CBF durante o Mundial
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o calendário do futebol nacional terá uma paralisação obrigatória entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, período em que o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina da FIFA.
A decisão foi comunicada oficialmente aos clubes por meio de ofícios enviados na última terça-feira (4). Segundo a entidade, a medida faz parte de um compromisso assumido pelo Brasil junto à FIFA durante o processo de candidatura para receber o torneio.
Quais competições serão paralisadas?
A interrupção será aplicada a competições masculinas e femininas organizadas pela CBF. Entre os torneios que terão o calendário interrompido estão:
- Campeonato Brasileiro das Séries A, B, C e D;
- Copa do Brasil;
- Copa do Nordeste;
- Copa Verde.
O calendário completo de 2027 ainda será detalhado pela CBF para acomodar o período sem partidas oficiais.
Por que o futebol vai parar?
De acordo com a CBF, a paralisação atende ao acordo firmado com a FIFA para a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil.
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A medida busca facilitar a logística do torneio, reduzindo conflitos envolvendo aeroportos, hotéis e infraestrutura necessária para receber delegações, torcedores e equipes de organização.
Outro fator considerado é que diversos estádios utilizados por clubes brasileiros passarão a ficar sob administração da FIFA semanas antes do início da competição, inviabilizando a realização de partidas do calendário nacional nesses locais.
Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?
O Mundial contará com 32 seleções, que disputarão 64 partidas em oito cidades brasileiras:
- Rio de Janeiro;
- São Paulo;
- Belo Horizonte;
- Porto Alegre;
- Brasília;
- Salvador;
- Recife;
- Fortaleza.
FIFA projeta recorde de público
A organização do torneio estabeleceu como meta superar a média de público registrada na Copa do Mundo Feminina de 2023, que ficou em aproximadamente 33 mil torcedores por partida. A expectativa é reunir mais de 2 milhões de espectadores ao longo da competição.
Segundo dados divulgados pela FIFA, mais de 730 mil pessoas já demonstraram interesse na compra de ingressos.
Desse total, cerca de metade é formada por brasileiros, enquanto o restante corresponde a torcedores de outros países, com destaque para Estados Unidos, México, Argentina e Colômbia.