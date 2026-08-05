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CBF confirma paralisação do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina de 2027

Decisão atende a compromisso firmado com a FIFA e afetará competições masculinas e femininas organizadas pela CBF durante o Mundial

Por Thiago Seabra Publicado em 05/08/2026 às 15:56
Imagem do presidente da CBF, Samir Xaud
Imagem do presidente da CBF, Samir Xaud - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o calendário do futebol nacional terá uma paralisação obrigatória entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, período em que o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina da FIFA.

A decisão foi comunicada oficialmente aos clubes por meio de ofícios enviados na última terça-feira (4). Segundo a entidade, a medida faz parte de um compromisso assumido pelo Brasil junto à FIFA durante o processo de candidatura para receber o torneio.

Quais competições serão paralisadas?

A interrupção será aplicada a competições masculinas e femininas organizadas pela CBF. Entre os torneios que terão o calendário interrompido estão:

  • Campeonato Brasileiro das Séries A, B, C e D;
  • Copa do Brasil;
  • Copa do Nordeste;
  • Copa Verde.

O calendário completo de 2027 ainda será detalhado pela CBF para acomodar o período sem partidas oficiais.

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Por que o futebol vai parar?

De acordo com a CBF, a paralisação atende ao acordo firmado com a FIFA para a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil.

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A medida busca facilitar a logística do torneio, reduzindo conflitos envolvendo aeroportos, hotéis e infraestrutura necessária para receber delegações, torcedores e equipes de organização.

Outro fator considerado é que diversos estádios utilizados por clubes brasileiros passarão a ficar sob administração da FIFA semanas antes do início da competição, inviabilizando a realização de partidas do calendário nacional nesses locais.

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Como será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

O Mundial contará com 32 seleções, que disputarão 64 partidas em oito cidades brasileiras:

  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo;
  • Belo Horizonte;
  • Porto Alegre;
  • Brasília;
  • Salvador;
  • Recife;
  • Fortaleza.

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FIFA projeta recorde de público

A organização do torneio estabeleceu como meta superar a média de público registrada na Copa do Mundo Feminina de 2023, que ficou em aproximadamente 33 mil torcedores por partida. A expectativa é reunir mais de 2 milhões de espectadores ao longo da competição.

Segundo dados divulgados pela FIFA, mais de 730 mil pessoas já demonstraram interesse na compra de ingressos.

Desse total, cerca de metade é formada por brasileiros, enquanto o restante corresponde a torcedores de outros países, com destaque para Estados Unidos, México, Argentina e Colômbia.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.