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Vencedor de Fortaleza x Palmeiras ganha quanto? Veja a premiação da Copa do Brasil 2026

Jogo de volta das oitavas de final vale vaga nas quartas e uma premiação de R$ 4 milhões para o clube classificado; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 12:20
Imagem do confronto entre Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil 2026
Imagem do confronto entre Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil 2026 - Cesar Greco/Palmeiras

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Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Além da vaga entre os oito melhores da competição, o confronto coloca em jogo uma premiação de R$ 4 milhões.

O clube que avançar às quartas de final receberá a nova cota paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reforçando o caixa para a sequência da temporada.

Cesar Greco/Palmeiras
Imagem do confronto entre Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil 2026 - Cesar Greco/Palmeiras

Quanto ganha o vencedor de Fortaleza x Palmeiras?

Quem conquistar a classificação para as quartas de final garantirá uma premiação de R$ 4 milhões.

O valor será pago ao clube classificado, independentemente de a vaga ser obtida no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.

As cotas da Copa do Brasil aumentam a cada fase:

  • Oitavas de final: R$ 3 milhões (já recebidos pelos participantes);
  • Quartas de final: R$ 4 milhões;
  • Semifinais: R$ 9 milhões;
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões;
  • Campeão: R$ 78 milhões.

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Como foi o jogo de ida?

O Palmeiras construiu uma vantagem importante ao vencer o primeiro confronto por 3 a 0, no Nubank Parque.

Com esse resultado, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garantirá a classificação para as quartas de final.

Já o Fortaleza precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Se conquistar uma vitória por quatro ou mais gols, avança diretamente no tempo regulamentar.

A Copa do Brasil não utiliza o critério do gol fora de casa e também não prevê prorrogação.

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Premiação ganha peso para as duas equipes

Para o Palmeiras, a classificação representa mais um passo na busca por um título que pode render premiações milionárias ao longo da competição, além de manter o clube vivo em mais uma frente na temporada.

No Fortaleza, os R$ 4 milhões têm importância ainda maior. O clube vive um momento de restrições financeiras e optou por vender o mando de campo da partida para reforçar o caixa. A equipe também enfrenta um transfer ban imposto pela FIFA e busca ampliar suas receitas enquanto tenta solucionar as pendências.

Como chegam Fortaleza e Palmeiras?

O Palmeiras vive uma das melhores fases da temporada. Líder isolado do Campeonato Brasileiro e classificado às oitavas de final da Libertadores, o time comandado por Abel Ferreira chega embalado pela vantagem construída na ida.

O Fortaleza, por sua vez, ocupa posição de destaque na Série B e tem como principal objetivo retornar à elite do futebol brasileiro. Na Copa do Brasil, porém, precisará de uma atuação quase perfeita para reverter a desvantagem de três gols.

Ficha da partida

  • Jogo: Fortaleza x Palmeiras
  • Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
  • Data: quarta-feira, 5 de agosto de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
  • Premiação ao classificado: R$ 4 milhões

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.