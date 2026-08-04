Remo x Santos: Neymar vai jogar hoje (04/08)? Confira as possíveis escalações pela Copa do Brasil
Camisa 10 do Santos garantiu estar à disposição para o duelo decisivo no Mangueirão, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil
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O Santos enfrenta o Remo nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A principal expectativa da torcida santista é pela presença de Neymar, que está à disposição para a partida.
Após o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro, a disputa segue completamente aberta. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
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Neymar vai jogar hoje?
A tendência é que Neymar esteja entre os titulares do Santos. O atacante afirmou que está em plenas condições físicas para disputar a partida decisiva e viajou para Belém para se juntar ao restante da delegação.
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Nos últimos dias, o camisa 10 também comentou rumores envolvendo sua utilização na equipe e criticou a divulgação de informações sobre uma possível reserva antes da definição da comissão técnica. Além disso, fez um desabafo sobre notícias falsas e ataques direcionados aos jogadores.
O atacante também voltou a falar sobre seu futuro, lembrando que possui contrato com o Santos até dezembro de 2026 e que ainda não definiu os próximos passos da carreira para a temporada seguinte.
Como chega o Santos?
O Peixe tenta voltar às quartas de final da Copa do Brasil após cinco temporadas. No jogo de ida, a equipe comandada por Cuca teve amplo domínio das ações, terminou com maior posse de bola, criou diversas oportunidades, acertou a trave duas vezes e ainda teve um gol anulado, mas não conseguiu balançar as redes.
Agora, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar. Outro empate leva a decisão para os pênaltis.
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Como chega o Remo?
O Remo aposta na força do Mangueirão e no apoio da torcida para buscar a classificação. Depois de segurar o empate fora de casa na primeira partida, o Leão Azul tenta aproveitar o fator casa para surpreender um dos favoritos da competição.
Além da vaga nas quartas de final, o classificado garantirá uma premiação de R$ 4 milhões paga pela CBF.
Prováveis escalações
Remo
Provável escalação: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.
Desfalques: Zé Ivaldo e Patrick (questões contratuais), Poveda e David Braga (já atuaram por outros clubes na competição) e Tchamba (lesionado).
Santos
Provável escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (ou Gabriel Menino), Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser (ou Caballero), Neymar e Gabigol.
Desfalques: Lucas Veríssimo (lesão na panturrilha), Gustavo Henrique, Moisés, Pepê Fermino e Igor Vinícius, que seguem em recuperação.
Regulamento
Como o jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, quem vencer no tempo normal garante a classificação.
Se houver nova igualdade, independentemente do placar, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não prevê prorrogação nem utiliza o critério de gol fora de casa.
Ficha técnica
- Jogo: Remo x Santos
- Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
- Data: terça-feira, 04 de agosto de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
- Árbitro: Anderson Daronco
- Assistentes: Maira Moreira e Michael Stanislau
- VAR: Marco Aurélio Ferreira