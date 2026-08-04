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Quantos títulos da Copa do Brasil o Santos tem? Relembre a conquista histórica de 2010

Peixe entra em campo nesta terça-feira pela Copa do Brasil no dia em que completa 16 anos da conquista inédita sobre o Vitória, em 2010

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 17:00
Imagem do atacante Neymar em ação pelo Santos
Imagem do atacante Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

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O Santos conquistou a Copa do Brasil uma única vez, em 2010. Nesta terça-feira (4), o clube completa 16 anos da conquista histórica justamente no dia em que volta a entrar em campo pela competição, diante do Remo, pelo jogo de volta das oitavas de final da edição de 2026.

A taça marcou uma geração que ficou conhecida como os Meninos da Vila e representou o primeiro título santista na Copa do Brasil.

Quando o Santos foi campeão da Copa do Brasil?

O título foi conquistado em 4 de agosto de 2010, após a decisão contra o Vitória.

No jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2 a 0. Na partida de volta, no Barradão, acabou derrotado por 2 a 1, mas levantou a taça graças à vantagem construída no primeiro confronto.

O gol santista na decisão foi marcado pelo zagueiro Edu Dracena, enquanto Walace e Júnior fizeram os gols da equipe baiana.

Como foi a campanha do Santos?

Comandado por Dorival Júnior, o Santos eliminou seis adversários até conquistar o título:

  • Naviraiense-MS;
  • Remo;
  • Guarani;
  • Atlético-MG;
  • Grêmio;
  • Vitória (final).

Ao longo da campanha, o Peixe somou sete vitórias e quatro derrotas, além de marcar 39 gols, com média superior a 3,5 gols por partida.

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Neymar foi o artilheiro da Copa do Brasil

O principal destaque daquela campanha foi Neymar, que terminou a competição como artilheiro, com 11 gols.

Além do camisa 11, o elenco contava com jogadores como Paulo Henrique Ganso, André, Robinho, capitão da equipe, e Edu Dracena, autor do gol decisivo na final.

A equipe ficou marcada pelo futebol ofensivo e ajudou a consolidar uma das gerações mais lembradas da história recente do clube.

O que o título representou?

A conquista encerrou um período de seis anos sem títulos nacionais do Santos e garantiu ao clube uma vaga direta na Copa Libertadores de 2011.

Na época, os clubes classificados para a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil na temporada seguinte, o que impediu o Peixe de defender o troféu em 2011.

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Santos busca nova classificação na Copa do Brasil

Dezesseis anos depois da conquista inédita, o Santos volta a disputar uma partida decisiva pela competição.

Nesta terça-feira (4), o Peixe enfrenta o Remo, no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final. O primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta.

Quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis, já que a Copa do Brasil não utiliza o critério do gol fora de casa nem prevê prorrogação.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.