Quantos títulos da Copa do Brasil o Santos tem? Relembre a conquista histórica de 2010
Peixe entra em campo nesta terça-feira pela Copa do Brasil no dia em que completa 16 anos da conquista inédita sobre o Vitória, em 2010
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O Santos conquistou a Copa do Brasil uma única vez, em 2010. Nesta terça-feira (4), o clube completa 16 anos da conquista histórica justamente no dia em que volta a entrar em campo pela competição, diante do Remo, pelo jogo de volta das oitavas de final da edição de 2026.
A taça marcou uma geração que ficou conhecida como os Meninos da Vila e representou o primeiro título santista na Copa do Brasil.
Quando o Santos foi campeão da Copa do Brasil?
O título foi conquistado em 4 de agosto de 2010, após a decisão contra o Vitória.
No jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2 a 0. Na partida de volta, no Barradão, acabou derrotado por 2 a 1, mas levantou a taça graças à vantagem construída no primeiro confronto.
O gol santista na decisão foi marcado pelo zagueiro Edu Dracena, enquanto Walace e Júnior fizeram os gols da equipe baiana.
Como foi a campanha do Santos?
Comandado por Dorival Júnior, o Santos eliminou seis adversários até conquistar o título:
- Naviraiense-MS;
- Remo;
- Guarani;
- Atlético-MG;
- Grêmio;
- Vitória (final).
Ao longo da campanha, o Peixe somou sete vitórias e quatro derrotas, além de marcar 39 gols, com média superior a 3,5 gols por partida.
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Neymar foi o artilheiro da Copa do Brasil
O principal destaque daquela campanha foi Neymar, que terminou a competição como artilheiro, com 11 gols.
Além do camisa 11, o elenco contava com jogadores como Paulo Henrique Ganso, André, Robinho, capitão da equipe, e Edu Dracena, autor do gol decisivo na final.
A equipe ficou marcada pelo futebol ofensivo e ajudou a consolidar uma das gerações mais lembradas da história recente do clube.
O que o título representou?
A conquista encerrou um período de seis anos sem títulos nacionais do Santos e garantiu ao clube uma vaga direta na Copa Libertadores de 2011.
Na época, os clubes classificados para a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil na temporada seguinte, o que impediu o Peixe de defender o troféu em 2011.
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Santos busca nova classificação na Copa do Brasil
Dezesseis anos depois da conquista inédita, o Santos volta a disputar uma partida decisiva pela competição.
Nesta terça-feira (4), o Peixe enfrenta o Remo, no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final. O primeiro confronto terminou empatado por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta.
Quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis, já que a Copa do Brasil não utiliza o critério do gol fora de casa nem prevê prorrogação.