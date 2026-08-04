Quanto vale a classificação na Copa do Brasil? Grêmio e Mirassol disputam vaga e prêmio milionário
Além da vaga entre os oito melhores da competição, o vencedor da eliminatória garantirá uma premiação milionária para a sequência da temporada
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Grêmio e Mirassol fazem nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Além da vaga nas quartas de final, o confronto vale uma importante recompensa financeira. O clube que avançar receberá R$ 4 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), valor destinado aos classificados para a próxima fase.
Quanto ganha quem avançar?
O vencedor da eliminatória garantirá uma premiação de R$ 4 milhões, referente à participação nas quartas de final da Copa do Brasil.
O valor será pago ao clube classificado, independentemente de a vaga ser conquistada no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.
As premiações da competição continuam crescendo nas fases seguintes:
- Quartas de final: R$ 4 milhões;
- Semifinais: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.
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Como foi o jogo de ida?
O primeiro duelo, disputado no Maião, terminou empatado por 1 a 1, deixando a disputa completamente aberta para a partida decisiva em Porto Alegre.
Com o resultado, nenhuma equipe possui vantagem. Quem vencer o confronto de volta garante a classificação às quartas de final.
Se houver um novo empate, por qualquer placar, a decisão será nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não adota o critério do gol fora de casa e também não prevê prorrogação.
Premiação ganha ainda mais importância para o Grêmio
Além do aspecto esportivo, a classificação representa um reforço importante para o caixa gremista. O clube foi eliminado recentemente nos playoffs da Copa Sul-Americana e deixou de arrecadar cerca de R$ 3,1 milhões em premiações da Conmebol.
Até sua eliminação na competição continental, o Tricolor havia acumulado aproximadamente R$ 6 milhões em cotas e bônus. Dessa forma, os R$ 4 milhões oferecidos pela Copa do Brasil ganham ainda mais relevância para o planejamento financeiro da temporada.
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Como chegam Grêmio e Mirassol?
O Grêmio atravessa um momento de pressão. A equipe não venceu desde a retomada das competições após a pausa para o Mundial, foi eliminada da Copa Sul-Americana e ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
O técnico Luís Castro chega pressionado após uma sequência de resultados negativos, enquanto a torcida espera que o fator casa seja decisivo para a classificação.
Do outro lado, o Mirassol vive cenário oposto. O clube paulista atravessa boa fase, conseguiu deixar a parte de baixo da tabela do Brasileirão e chega motivado após somar resultados positivos nas últimas semanas.
Outro dado que aumenta a confiança do Leão Caipira é o retrospecto diante do adversário. O Mirassol nunca perdeu para o Grêmio e tenta manter essa marca para conquistar uma vaga inédita nas quartas de final.
Ficha da partida
- Jogo: Grêmio x Mirassol
- Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
- Data: quarta-feira, 5 de agosto de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Amazon Prime Video
- Premiação ao classificado: R$ 4 milhões