Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026? Entenda como será realizado
A definição dos confrontos das quartas de final depende do encerramento das oitavas; CBF ainda não confirmou a data do sorteio; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os torcedores que acompanham a Copa do Brasil 2026 ainda terão que aguardar um pouco para conhecer os confrontos das quartas de final. A CBF ainda não divulgou a data oficial do sorteio, já que a fase de oitavas de final segue em disputa.
Neste momento, estão sendo realizados os jogos de volta das oitavas, que definirão os oito clubes classificados para a próxima fase da competição.
Somente após o encerramento de todos os confrontos a Confederação Brasileira de Futebol deverá anunciar quando realizará o sorteio.
- Premiação da Copa do Brasil 2026: veja quanto cada time ganha ao chegar às quartas de final
- Atrás de outros estádios da Copa Feminina, Arena de Pernambuco deve ficar sem jogos entre novembro e março para troca de gramado
- Copa do Brasil 2026: veja o que cada time precisa para se classificar às quartas de final
Quando será o sorteio das quartas de final?
Até o momento, não existe uma data oficial para o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tradicionalmente, a CBF divulga o cronograma alguns dias após o encerramento da fase anterior. Nas últimas edições, o anúncio costuma ocorrer entre três e dez dias depois da definição dos classificados, de acordo com o calendário da temporada e a necessidade de conciliar competições como Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana.
A expectativa é que o sorteio seja realizado na semana seguinte ao fim das oitavas de final, após a confirmação dos oito clubes classificados.
Como será o sorteio das quartas?
Depois de conhecidos os classificados, a CBF realizará um sorteio público para definir todos os confrontos das quartas de final.
Nesta etapa, não há divisão por potes nem qualquer tipo de restrição. Assim, qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer adversário.
Além dos confrontos, o sorteio também definirá:
- os mandos de campo dos jogos de ida e volta das quartas de final;
- todo o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil, incluindo as semifinais e a final.
Com isso, cada equipe conhecerá todo o caminho que precisará percorrer até a disputa pelo título.
- Chaveamento da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos das oitavas, resultados e como será o sorteio das quartas
- Jogo da volta de Corinthians x Internacional: veja data, horário e regulamento do confronto da Copa do Brasil
- Quando será Fortaleza x Palmeiras? Veja data, horário e regulamento do jogo de volta da Copa do Brasil
Jogos de volta das oitavas de final
- Juventude x Atlético-MG — ida: 0 x 0 | 04/08, às 19h30;
- Remo x Santos — ida: 0 x 0 | 04/08, às 21h30;
- Grêmio x Mirassol — ida: 1 x 1 | 05/08, às 19h30;
- Cruzeiro x Chapecoense — ida: 0 x 0 | 05/08, às 19h00;
- Fluminense x Vasco — ida: 0 x 0 | 05/08, às 21h30;
- Fortaleza x Palmeiras — ida: Palmeiras 3 x 0 | 05/08, às 21h30;
- Corinthians x Internacional — ida: Internacional 2 x 0 | 06/08, às 20h00;
- Vitória x Athletico-PR — ida: Athletico-PR 2 x 0 | 06/08, às 20h00.
Como funciona o regulamento das oitavas?
As oitavas de final são disputadas em dois jogos. Avança às quartas de final a equipe que terminar o confronto com o melhor saldo de gols.
Se a soma dos placares terminar empatada, a decisão será nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não tem prorrogação e também não utiliza o critério de gol fora de casa como desempate.