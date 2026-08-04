Próximo jogo do Santos: veja data, horário e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após o compromisso pela Copa do Brasil, Peixe volta as atenções para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois do confronto desta terça-feira (4) contra o Remo, pela Copa do Brasil, o Santos volta a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro da Série A.

O próximo compromisso do Peixe será diante do Athletico-PR, em duelo válido pela 22ª rodada da competição nacional.

Quando é o próximo jogo do Santos?

Jogo: Santos x Athletico-PR

Santos x Athletico-PR Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 22ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 22ª rodada Data: domingo, 9 de agosto de 2026

domingo, 9 de agosto de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: Premiere

Como chegam as equipes?

O Santos tenta reagir no Campeonato Brasileiro. A equipe soma 22 pontos e ocupa a parte de baixo da tabela, com campanha de cinco vitórias, sete empates e oito derrotas em 20 partidas.

Além disso, o Peixe chega para a 22ª rodada sem vencer há dois jogos na competição e busca um resultado positivo para ganhar fôlego na luta por uma posição mais confortável na classificação.

O Athletico-PR vive situação diferente. O Furacão ocupa a terceira colocação, com 37 pontos, após conquistar 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 21 partidas.

Athletico-PR divide atenções com a Copa do Brasil

Antes de enfrentar o Santos pelo Brasileirão, o Athletico-PR ainda terá um compromisso decisivo pela Copa do Brasil.

A equipe paranaense venceu o Vitória por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final e disputa a partida de volta nesta quinta-feira (6), às 20h, fora de casa, tentando confirmar a classificação para as quartas de final.

Santos busca recuperação na Série A

Depois da decisão pela Copa do Brasil diante do Remo, o Santos terá pouco tempo de preparação para voltar a campo pelo Brasileirão.

O confronto contra o Athletico-PR representa mais uma oportunidade para o Peixe interromper a sequência sem vitórias e tentar subir na tabela da competição nacional.