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Próximo jogo do Santos: veja data, horário e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Após o compromisso pela Copa do Brasil, Peixe volta as atenções para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 18:28
Imagem dos jogadores do Santos FC no Brasileirão 2026
Imagem dos jogadores do Santos FC no Brasileirão 2026 - Raul Baretta/ Santos FC.

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Depois do confronto desta terça-feira (4) contra o Remo, pela Copa do Brasil, o Santos volta a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro da Série A.

O próximo compromisso do Peixe será diante do Athletico-PR, em duelo válido pela 22ª rodada da competição nacional.

Quando é o próximo jogo do Santos?

  • Jogo: Santos x Athletico-PR
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 22ª rodada
  • Data: domingo, 9 de agosto de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

Como chegam as equipes?

O Santos tenta reagir no Campeonato Brasileiro. A equipe soma 22 pontos e ocupa a parte de baixo da tabela, com campanha de cinco vitórias, sete empates e oito derrotas em 20 partidas.

Além disso, o Peixe chega para a 22ª rodada sem vencer há dois jogos na competição e busca um resultado positivo para ganhar fôlego na luta por uma posição mais confortável na classificação.

O Athletico-PR vive situação diferente. O Furacão ocupa a terceira colocação, com 37 pontos, após conquistar 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 21 partidas.

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Athletico-PR divide atenções com a Copa do Brasil

Antes de enfrentar o Santos pelo Brasileirão, o Athletico-PR ainda terá um compromisso decisivo pela Copa do Brasil.

A equipe paranaense venceu o Vitória por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final e disputa a partida de volta nesta quinta-feira (6), às 20h, fora de casa, tentando confirmar a classificação para as quartas de final.

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Santos busca recuperação na Série A

Depois da decisão pela Copa do Brasil diante do Remo, o Santos terá pouco tempo de preparação para voltar a campo pelo Brasileirão.

O confronto contra o Athletico-PR representa mais uma oportunidade para o Peixe interromper a sequência sem vitórias e tentar subir na tabela da competição nacional.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.