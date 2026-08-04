Próximo jogo do Remo: veja data, horário e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

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Após a decisão contra o Santos pela Copa do Brasil, Leão Azul volta as atenções para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; saiba mais

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Depois do confronto desta terça-feira (4) contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Remo volta a focar no Campeonato Brasileiro da Série A.

O próximo compromisso do Leão Azul será diante do Atlético-MG, em partida válida pela 22ª rodada da competição nacional.

Quando é o próximo jogo do Remo?

Jogo: Remo x Atlético-MG

Remo x Atlético-MG Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 22ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 22ª rodada Data: sábado, 8 de agosto de 2026

sábado, 8 de agosto de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

Como chegam as equipes?

O Remo tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro após mais um resultado negativo. A equipe ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos, somando cinco vitórias, seis empates e dez derrotas em 21 partidas.

O Leão Azul também chega para a 22ª rodada após derrota na última rodada do Brasileirão e busca aproveitar o fator casa para voltar a pontuar.

O Atlético-MG vive um momento mais estável na competição. O Galo aparece na 10ª posição, com 28 pontos, após disputar 20 partidas, com campanha de oito vitórias, quatro empates e oito derrotas.

A equipe mineira também chega embalada por uma sequência de três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro.

Remo volta as atenções para a Série A

Após decidir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil diante do Santos, o Remo terá poucos dias de preparação antes de retornar ao Brasileirão.

O duelo contra o Atlético-MG será importante para a equipe paraense tentar deixar a parte de baixo da tabela e iniciar uma reação na competição nacional.