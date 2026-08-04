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Premiação de Remo x Santos: quem avançar às quartas da Copa do Brasil ganha quanto? Confira os valores

Além da classificação às quartas de final, o vencedor do confronto desta terça-feira garantirá uma premiação milionária da CBF; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 18:00
Imagem de jogadores do Santos e Remo
Imagem de jogadores do Santos e Remo - Raul Baretta/ Santos FC e Raul Martins/ Remo

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Remo e Santos entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Além da vaga entre os oito melhores da competição, as equipes disputam uma importante recompensa financeira. O clube que garantir a classificação receberá R$ 4 milhões em premiação paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Quanto ganha quem avançar?

O vencedor da eliminatória entre Remo e Santos garantirá uma premiação de R$ 4 milhões, referente à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

O valor será pago independentemente da forma como a vaga for conquistada, seja com vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.

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Quanto os clubes já receberam?

Antes mesmo das quartas de final, os clubes participantes já acumularam premiações pelas fases anteriores da competição.

  • Oitavas de final: R$ 3 milhões;
  • Quartas de final (classificados): R$ 4 milhões;
  • Semifinais: R$ 9 milhões;
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões;
  • Campeão: R$ 78 milhões.

No caso do Remo, a campanha na Copa do Brasil já representa uma importante fonte de receita.

O clube faz parte do grupo de equipes paraenses que já acumulou mais de R$ 14 milhões em premiações na atual edição do torneio.

Como ficou o jogo de ida?

A primeira partida, disputada na Vila Belmiro, terminou empatada por 0 a 0.

Apesar do placar sem gols, o Santos teve maior volume ofensivo, controlou a posse de bola durante boa parte do confronto e criou as melhores oportunidades. O Peixe finalizou 19 vezes, acertou duas bolas na trave e ainda teve um gol de Gabigol anulado.

Do outro lado, o Remo apostou em uma estratégia mais defensiva e contou com grande atuação do goleiro Marcelo Rangel, um dos destaques da partida.

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O que cada time precisa para avançar?

Como o primeiro jogo terminou empatado, a situação é simples para o confronto desta terça-feira.

  • Vitória do Remo: classificação para as quartas de final;
  • Vitória do Santos: classificação para as quartas de final;
  • Novo empate: decisão da vaga nas cobranças de pênaltis.

A Copa do Brasil não possui prorrogação e também não utiliza o critério de gol fora de casa. Em caso de igualdade na soma dos placares, a definição acontece diretamente nas penalidades.

Ficha da partida

  • Jogo: Remo x Santos
  • Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (volta)
  • Data: terça-feira, 4 de agosto
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
  • Premiação ao classificado: R$ 4 milhões

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.