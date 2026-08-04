fechar
Futebol |

Premiação de Juventude x Atlético-MG: quem avançar ganha quanto? Veja os valores da Copa do Brasil

Além da classificação às quartas de final, confronto desta segunda-feira vale uma premiação milionária paga pela CBF; saiba mais sobre o jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 13:00
Imagem do meio-campista Maycon, camisa 8 do Atlético-MG
Imagem do meio-campista Maycon, camisa 8 do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Juventude e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Além da vaga entre os oito melhores da competição, o confronto coloca em jogo uma premiação importante. O clube que conquistar a classificação receberá R$ 4 milhões, valor pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos classificados para as quartas de final.

Leia Também

Quanto ganha quem avançar?

O vencedor da eliminatória garantirá uma premiação de R$ 4 milhões, destinada aos clubes que alcançam as quartas de final da Copa do Brasil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O valor será pago independentemente da forma da classificação, seja com vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.

Premiação pode ser decisiva para o Juventude

Para o Juventude, a classificação representa um importante reforço financeiro. O clube já acumulou aproximadamente R$ 10 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil e vê a nova cota como fundamental para o planejamento da temporada.

Além do impacto no orçamento, a verba pode ajudar a custear reparos no estádio Alfredo Jaconi e no centro de treinamentos, que sofreram danos após um vendaval em Caxias do Sul. O clube também enfrenta dificuldades para atingir a meta prevista com patrocínio máster, o que aumenta a importância da premiação da competição.

Leia Também

Como ficou o jogo de ida?

A primeira partida, disputada na Arena MRV, terminou empatada por 0 a 0.

O Atlético-MG teve maior posse de bola durante boa parte do confronto, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva do Juventude. A equipe gaúcha respondeu em contra-ataques e chegou a acertar a trave do goleiro Everson.

Com o empate, a disputa segue completamente aberta para o duelo desta segunda-feira.

O que cada equipe precisa para se classificar?

  • Vitória do Juventude: classificação para as quartas de final;
  • Vitória do Atlético-MG: classificação para as quartas de final;
  • Novo empate: decisão da vaga nas cobranças de pênaltis.

A Copa do Brasil não tem prorrogação e também não utiliza o critério de gol fora de casa. Se o placar agregado permanecer empatado, a decisão será diretamente nas penalidades.

Leia Também

Ficha da partida

  • Jogo: Juventude x Atlético-MG
  • Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
  • Data: terça-feira, 4 de agosto
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Amazon Prime Video
  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
  • VAR: Rafael Traci
  • Premiação ao classificado: R$ 4 milhões

Leia também

Vitória x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Copa do Brasil

Vitória x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Premiação da Copa do Brasil 2026: veja quanto cada time ganha ao chegar às quartas de final
COPA DO BRASIL 2026

Premiação da Copa do Brasil 2026: veja quanto cada time ganha ao chegar às quartas de final

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.