Premiação de Juventude x Atlético-MG: quem avançar ganha quanto? Veja os valores da Copa do Brasil
Além da classificação às quartas de final, confronto desta segunda-feira vale uma premiação milionária paga pela CBF; saiba mais sobre o jogo
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Juventude e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Além da vaga entre os oito melhores da competição, o confronto coloca em jogo uma premiação importante. O clube que conquistar a classificação receberá R$ 4 milhões, valor pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos classificados para as quartas de final.
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Quanto ganha quem avançar?
O vencedor da eliminatória garantirá uma premiação de R$ 4 milhões, destinada aos clubes que alcançam as quartas de final da Copa do Brasil.
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O valor será pago independentemente da forma da classificação, seja com vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.
Premiação pode ser decisiva para o Juventude
Para o Juventude, a classificação representa um importante reforço financeiro. O clube já acumulou aproximadamente R$ 10 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil e vê a nova cota como fundamental para o planejamento da temporada.
Além do impacto no orçamento, a verba pode ajudar a custear reparos no estádio Alfredo Jaconi e no centro de treinamentos, que sofreram danos após um vendaval em Caxias do Sul. O clube também enfrenta dificuldades para atingir a meta prevista com patrocínio máster, o que aumenta a importância da premiação da competição.
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Como ficou o jogo de ida?
A primeira partida, disputada na Arena MRV, terminou empatada por 0 a 0.
O Atlético-MG teve maior posse de bola durante boa parte do confronto, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva do Juventude. A equipe gaúcha respondeu em contra-ataques e chegou a acertar a trave do goleiro Everson.
Com o empate, a disputa segue completamente aberta para o duelo desta segunda-feira.
O que cada equipe precisa para se classificar?
- Vitória do Juventude: classificação para as quartas de final;
- Vitória do Atlético-MG: classificação para as quartas de final;
- Novo empate: decisão da vaga nas cobranças de pênaltis.
A Copa do Brasil não tem prorrogação e também não utiliza o critério de gol fora de casa. Se o placar agregado permanecer empatado, a decisão será diretamente nas penalidades.
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Ficha da partida
- Jogo: Juventude x Atlético-MG
- Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
- Data: terça-feira, 4 de agosto
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: Amazon Prime Video
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- VAR: Rafael Traci
- Premiação ao classificado: R$ 4 milhões