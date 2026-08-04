Premiação de Fluminense x Vasco: quem avançar ganha quanto? Veja os valores da Copa do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após empate sem gols no jogo de ida, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar com classificação e premiação milionária em jogo; confira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Além da vaga nas quartas de final, o clássico coloca em disputa uma premiação importante. O clube que avançar de fase receberá R$ 4 milhões, valor pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos classificados para a próxima etapa do torneio.

Quanto ganha quem avançar?

O vencedor da eliminatória garantirá uma cota de R$ 4 milhões, referente à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

A premiação será paga ao clube que conquistar a vaga, seja com vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.

As cotas da competição seguem aumentando nas fases seguintes:

Oitavas de final: R$ 3 milhões (já garantidos aos participantes);

R$ 3 milhões (já garantidos aos participantes); Quartas de final: R$ 4 milhões;

R$ 4 milhões; Semifinais: R$ 9 milhões;

R$ 9 milhões; Vice-campeão: R$ 34 milhões;

R$ 34 milhões; Campeão: R$ 78 milhões.

Somando todas as cotas possíveis ao longo da competição, o campeão poderá acumular uma premiação milionária na edição de 2026.

Como foi o jogo de ida?

O primeiro clássico terminou empatado por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta para o duelo desta noite no Maracanã.

Com isso, quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final.

Se houver novo empate, por qualquer placar, a decisão será nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não utiliza o critério do gol fora de casa e também não prevê prorrogação.

Como chegam Fluminense e Vasco?

O Fluminense tenta encerrar uma sequência de empates e voltar a vencer após um período de oscilação. O time comandado por Luis Zubeldía chega pressionado principalmente pela dificuldade ofensiva nas últimas partidas.

Do outro lado, o Vasco aposta na consistência defensiva construída nas últimas rodadas. A equipe de Pedro Emanuel chega ao clássico após passar 180 minutos sem sofrer gols e tenta repetir o desempenho para buscar a classificação.

O confronto também reedita o duelo das oitavas da edição passada da Copa do Brasil, quando o Vasco levou a melhor na disputa por pênaltis.

Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

Classificação vale sorteio nas quartas

O clube que avançar conhecerá o adversário das quartas de final apenas em um novo sorteio promovido pela CBF.

Nesta fase não há chaveamento pré-definido, potes ou restrições. O sorteio também definirá os mandos de campo das quartas de final e todo o caminho até a decisão da competição.

Ficha da partida