Premiação de Fluminense x Vasco: quem avançar ganha quanto? Veja os valores da Copa do Brasil
Após empate sem gols no jogo de ida, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar com classificação e premiação milionária em jogo; confira
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Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Além da vaga nas quartas de final, o clássico coloca em disputa uma premiação importante. O clube que avançar de fase receberá R$ 4 milhões, valor pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos classificados para a próxima etapa do torneio.
Quanto ganha quem avançar?
O vencedor da eliminatória garantirá uma cota de R$ 4 milhões, referente à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
A premiação será paga ao clube que conquistar a vaga, seja com vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.
As cotas da competição seguem aumentando nas fases seguintes:
- Oitavas de final: R$ 3 milhões (já garantidos aos participantes);
- Quartas de final: R$ 4 milhões;
- Semifinais: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.
Somando todas as cotas possíveis ao longo da competição, o campeão poderá acumular uma premiação milionária na edição de 2026.
Como foi o jogo de ida?
O primeiro clássico terminou empatado por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta para o duelo desta noite no Maracanã.
Com isso, quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final.
Se houver novo empate, por qualquer placar, a decisão será nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não utiliza o critério do gol fora de casa e também não prevê prorrogação.
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Como chegam Fluminense e Vasco?
O Fluminense tenta encerrar uma sequência de empates e voltar a vencer após um período de oscilação. O time comandado por Luis Zubeldía chega pressionado principalmente pela dificuldade ofensiva nas últimas partidas.
Do outro lado, o Vasco aposta na consistência defensiva construída nas últimas rodadas. A equipe de Pedro Emanuel chega ao clássico após passar 180 minutos sem sofrer gols e tenta repetir o desempenho para buscar a classificação.
O confronto também reedita o duelo das oitavas da edição passada da Copa do Brasil, quando o Vasco levou a melhor na disputa por pênaltis.
Classificação vale sorteio nas quartas
O clube que avançar conhecerá o adversário das quartas de final apenas em um novo sorteio promovido pela CBF.
Nesta fase não há chaveamento pré-definido, potes ou restrições. O sorteio também definirá os mandos de campo das quartas de final e todo o caminho até a decisão da competição.
Ficha da partida
- Jogo: Fluminense x Vasco
- Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
- Data: terça-feira, 5 de agosto de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV
- Premiação ao classificado: R$ 4 milhões