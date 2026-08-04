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Premiação de Fluminense x Vasco: quem avançar ganha quanto? Veja os valores da Copa do Brasil

Após empate sem gols no jogo de ida, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar com classificação e premiação milionária em jogo; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 04/08/2026 às 11:59
Imagem de Vasco e Fluminense pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil
Imagem de Vasco e Fluminense pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

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Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Além da vaga nas quartas de final, o clássico coloca em disputa uma premiação importante. O clube que avançar de fase receberá R$ 4 milhões, valor pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos classificados para a próxima etapa do torneio.

Quanto ganha quem avançar?

O vencedor da eliminatória garantirá uma cota de R$ 4 milhões, referente à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

A premiação será paga ao clube que conquistar a vaga, seja com vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.

As cotas da competição seguem aumentando nas fases seguintes:

  • Oitavas de final: R$ 3 milhões (já garantidos aos participantes);
  • Quartas de final: R$ 4 milhões;
  • Semifinais: R$ 9 milhões;
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões;
  • Campeão: R$ 78 milhões.

Somando todas as cotas possíveis ao longo da competição, o campeão poderá acumular uma premiação milionária na edição de 2026.

Como foi o jogo de ida?

O primeiro clássico terminou empatado por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta para o duelo desta noite no Maracanã.

Com isso, quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final.

Se houver novo empate, por qualquer placar, a decisão será nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não utiliza o critério do gol fora de casa e também não prevê prorrogação.

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Como chegam Fluminense e Vasco?

O Fluminense tenta encerrar uma sequência de empates e voltar a vencer após um período de oscilação. O time comandado por Luis Zubeldía chega pressionado principalmente pela dificuldade ofensiva nas últimas partidas.

Do outro lado, o Vasco aposta na consistência defensiva construída nas últimas rodadas. A equipe de Pedro Emanuel chega ao clássico após passar 180 minutos sem sofrer gols e tenta repetir o desempenho para buscar a classificação.

O confronto também reedita o duelo das oitavas da edição passada da Copa do Brasil, quando o Vasco levou a melhor na disputa por pênaltis.

Matheus Lima/ Vasco
Imagem do confronto entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil - Matheus Lima/ Vasco

Classificação vale sorteio nas quartas

O clube que avançar conhecerá o adversário das quartas de final apenas em um novo sorteio promovido pela CBF.

Nesta fase não há chaveamento pré-definido, potes ou restrições. O sorteio também definirá os mandos de campo das quartas de final e todo o caminho até a decisão da competição.

Ficha da partida

  • Jogo: Fluminense x Vasco
  • Competição: Copa do Brasil 2026 – oitavas de final (jogo de volta)
  • Data: terça-feira, 5 de agosto de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV
  • Premiação ao classificado: R$ 4 milhões

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.