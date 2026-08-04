Premiação da Copa do Brasil: veja quanto Cruzeiro ou Chapecoense receberá se avançar

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Jogo de volta das oitavas de final vale vaga entre os oito melhores da competição e mais uma cota milionária da CBF; saiba mais sobre o jogo

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Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Além da vaga nas quartas de final, o confronto vale uma premiação importante. O clube que conquistar a classificação receberá R$ 4 milhões, valor pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos classificados para a próxima fase.

Quanto ganha quem avançar?

O vencedor da eliminatória garantirá uma premiação de R$ 4 milhões, correspondente à cota das quartas de final da Copa do Brasil.

O valor será pago ao clube classificado, independentemente de a vaga ser conquistada no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis.

Quanto o Cruzeiro já faturou?

Antes mesmo da partida decisiva, o Cruzeiro já acumula R$ 5 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil.

5ª fase: R$ 2 milhões;

R$ 2 milhões; Oitavas de final: R$ 3 milhões.

Caso avance, a Raposa elevará esse valor com mais R$ 4 milhões. Nas fases seguintes, a premiação continua aumentando:

Quartas de final: R$ 4 milhões;

R$ 4 milhões; Semifinais: R$ 9 milhões;

R$ 9 milhões; Vice-campeão: R$ 34 milhões;

R$ 34 milhões; Campeão: R$ 78 milhões.

Como foi o jogo de ida?

O primeiro confronto, disputado na Arena Condá, terminou empatado por 0 a 0.

A partida teve poucas oportunidades claras de gol. O Cruzeiro chegou a marcar com Kaique Kenji, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Os goleiros também tiveram participações importantes. Otávio evitou gols da Chapecoense, enquanto Anderson fez boa defesa em finalização de Arroyo na reta final do jogo.

O que cada equipe precisa para avançar?

Vitória do Cruzeiro: classificação para as quartas de final;

classificação para as quartas de final; Vitória da Chapecoense: classificação para as quartas de final;

classificação para as quartas de final; Novo empate: decisão da vaga nas cobranças de pênaltis.

Na Copa do Brasil não existe prorrogação nem o critério de gol fora de casa. Se a igualdade persistir no placar agregado, a definição do classificado acontecerá diretamente nos pênaltis.

Como chegam as equipes?

O Cruzeiro vive um momento de crescimento na temporada e busca manter o bom desempenho apresentado nas últimas semanas, de olho também na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Já a Chapecoense tenta transformar a Copa do Brasil em um ponto de virada na temporada. A equipe eliminou o Botafogo na fase anterior e chega ao Mineirão em busca de mais uma classificação diante de um adversário da Série A.

A expectativa é de bom público em Belo Horizonte, com mais de 23 mil ingressos comercializados antecipadamente.

Ficha da partida