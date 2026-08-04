Premiação da Copa do Brasil 2026: veja quanto cada time ganha ao chegar às quartas de final
Jogos de volta das oitavas de final começam a definir os classificados, que receberão mais uma premiação milionária da CBF; saiba mais
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Os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 começam a ser disputados nesta semana e, além da vaga entre os oito melhores da competição, os clubes têm outro grande objetivo: a premiação milionária paga pela CBF.
Cada equipe que garantir classificação para as quartas de final receberá R$ 4 milhões, independentemente da divisão que disputa no Campeonato Brasileiro.
O valor é igual para clubes das Séries A, B, C, D e demais participantes da competição.
Quanto ganha quem avança às quartas?
- Classificados às quartas de final: R$ 4 milhões.
A quantia será adicionada às cotas já recebidas nas fases anteriores da Copa do Brasil.
Premiação da Copa do Brasil 2026 por fase
- 1ª fase (Grupo I): R$ 400 mil;
- 2ª fase: Série B: R$ 1,38 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 830 mil;
- 3ª fase: Série B: R$ 1,53 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 950 mil;
- 4ª fase: Série B: R$ 1,68 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 1,07 milhão;
- 5ª fase: R$ 2 milhões para todos os participantes;
- Oitavas de final: R$ 3 milhões para todos os participantes;
- Quartas de final: R$ 4 milhões para todos os classificados;
- Semifinais: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.
Confrontos das oitavas de final
As partidas de volta definirão os oito classificados para as quartas de final.
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- Fluminense x Vasco — ida: 0 x 0 | 05/08, às 21h30;
- Grêmio x Mirassol — ida: 1 x 1 | 05/08, às 19h30;
- Cruzeiro x Chapecoense — ida: 0 x 0 | 05/08, às 19h00;
- Fortaleza x Palmeiras — ida: Palmeiras 3 x 0 | 05/08, às 21h30;
- Corinthians x Internacional — ida: Internacional 2 x 0 | 06/08, às 20h00;
- Vitória x Athletico-PR — ida: Athletico-PR 2 x 0 | 06/08, às 20h00;
- Juventude x Atlético-MG — ida: 0 x 0 | 04/08, às 19h30;
- Remo x Santos — ida: 0 x 0 | 04/08, às 21h30.
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Como funciona o regulamento das oitavas?
As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta. O critério de gol fora de casa não existe na Copa do Brasil.
Quem tiver o melhor saldo de gols na soma dos dois confrontos avança às quartas de final. Se houver igualdade no placar agregado, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Não há prorrogação.
Como será definido o chaveamento das quartas?
Após o encerramento das oitavas de final, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas.
O sorteio será livre, sem divisão por potes ou restrições entre os classificados. Também serão definidos os mandos de campo das partidas de ida e volta e o chaveamento que levará às semifinais e à decisão da Copa do Brasil 2026.