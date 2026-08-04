Premiação da Copa do Brasil 2026: veja quanto cada time ganha ao chegar às quartas de final

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Jogos de volta das oitavas de final começam a definir os classificados, que receberão mais uma premiação milionária da CBF; saiba mais

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Os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 começam a ser disputados nesta semana e, além da vaga entre os oito melhores da competição, os clubes têm outro grande objetivo: a premiação milionária paga pela CBF.

Cada equipe que garantir classificação para as quartas de final receberá R$ 4 milhões, independentemente da divisão que disputa no Campeonato Brasileiro.

O valor é igual para clubes das Séries A, B, C, D e demais participantes da competição.

Quanto ganha quem avança às quartas?

Classificados às quartas de final: R$ 4 milhões.

A quantia será adicionada às cotas já recebidas nas fases anteriores da Copa do Brasil.

Premiação da Copa do Brasil 2026 por fase

1ª fase (Grupo I): R$ 400 mil;

R$ 400 mil; 2ª fase: Série B: R$ 1,38 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 830 mil;

Série B: R$ 1,38 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 830 mil; 3ª fase: Série B: R$ 1,53 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 950 mil;

Série B: R$ 1,53 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 950 mil; 4ª fase: Série B: R$ 1,68 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 1,07 milhão;

Série B: R$ 1,68 milhão | Séries C, D e demais clubes: R$ 1,07 milhão; 5ª fase: R$ 2 milhões para todos os participantes;

R$ 2 milhões para todos os participantes; Oitavas de final: R$ 3 milhões para todos os participantes;

R$ 3 milhões para todos os participantes; Quartas de final: R$ 4 milhões para todos os classificados;

R$ 4 milhões para todos os classificados; Semifinais: R$ 9 milhões;

R$ 9 milhões; Vice-campeão: R$ 34 milhões;

R$ 34 milhões; Campeão: R$ 78 milhões.

Confrontos das oitavas de final

As partidas de volta definirão os oito classificados para as quartas de final.

Fluminense x Vasco — ida: 0 x 0 | 05/08, às 21h30;

— ida: 0 x 0 | 05/08, às 21h30; Grêmio x Mirassol — ida: 1 x 1 | 05/08, às 19h30;

— ida: 1 x 1 | 05/08, às 19h30; Cruzeiro x Chapecoense — ida: 0 x 0 | 05/08, às 19h00;

— ida: 0 x 0 | 05/08, às 19h00; Fortaleza x Palmeiras — ida: Palmeiras 3 x 0 | 05/08, às 21h30;

— ida: Palmeiras 3 x 0 | 05/08, às 21h30; Corinthians x Internacional — ida: Internacional 2 x 0 | 06/08, às 20h00;

— ida: Internacional 2 x 0 | 06/08, às 20h00; Vitória x Athletico-PR — ida: Athletico-PR 2 x 0 | 06/08, às 20h00;

— ida: Athletico-PR 2 x 0 | 06/08, às 20h00; Juventude x Atlético-MG — ida: 0 x 0 | 04/08, às 19h30;

— ida: 0 x 0 | 04/08, às 19h30; Remo x Santos — ida: 0 x 0 | 04/08, às 21h30.

Como funciona o regulamento das oitavas?

As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta. O critério de gol fora de casa não existe na Copa do Brasil.

Quem tiver o melhor saldo de gols na soma dos dois confrontos avança às quartas de final. Se houver igualdade no placar agregado, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Não há prorrogação.

Como será definido o chaveamento das quartas?

Após o encerramento das oitavas de final, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas.

O sorteio será livre, sem divisão por potes ou restrições entre os classificados. Também serão definidos os mandos de campo das partidas de ida e volta e o chaveamento que levará às semifinais e à decisão da Copa do Brasil 2026.