Diretora da Arena afirma que jogos de Sport, Náutico e Santa Cruz não sustentam o estádio
Lohaine Collins afirmou que a Arena precisa de eventos além do futebol para garantir a sustentabilidade financeira do estádio
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A diretora da Arena de Pernambuco, Lohaine Collins, afirmou que o estádio não consegue se manter financeiramente apenas com a realização de partidas de futebol. A declaração foi dada em entrevista ao Escrete Clube, programa da Rádio Jornal disponível no YouTube
Atualmente, o Santa Cruz é o único clube pernambucano que manda jogos regularmente na Arena. Segundo Lohaine, essa quantidade de partidas é insuficiente para manter a estrutura de um dos maiores estádios do Nordeste.
"A gente é um estádio multiuso, então não se sustenta apenas com os times jogando aqui. Até porque, hoje, só temos o Santa Cruz jogando. Não dá para sustentar uma Arena dessa magnitude apenas com esses jogos", afirmou.
A declaração acontece em meio a discussões frequentes sobre a utilização da Arena para shows e eventos de entretenimento, principalmente quando o estado do gramado é questionado por torcedores e clubes.
Arena precisa de eventos além do futebol
De acordo com a diretora, a realização de shows, festivais e outras atividades é fundamental para garantir a sustentabilidade financeira da Arena. Ela também ressaltou que a administração busca equilibrar a agenda de eventos sem deixar de lado a importância do futebol.
"Então, a gente precisa fazer eventos, realizar outras comemorações aqui. Eu não descarto isso. Acho que é importante para nós, como Arena, receber esse tipo de evento", explicou.
Lohaine também reconheceu que alguns eventos podem causar impactos na estrutura do estádio, especialmente no gramado, mas garantiu que a gestão tem consciência da relevância do futebol para a Arena.
"Eu sei que a maior importância é o futebol. Essa é uma consciência que nós, como gestores da Arena, temos. Não é algo que a gente fale: 'Estamos nem aí para o futebol, vamos estragar o gramado'. Isso não é verdade."
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Gestora rebate críticas sobre gramado
Durante a entrevista, Lohaine Collins rebateu críticas de que a Arena priorizaria eventos em detrimento das partidas de futebol. Segundo ela, a preservação do gramado e das condições de jogo é uma preocupação constante da administração.
"Se alguém já falou ou pensou nesse sentido, pode tirar essa ideia da cabeça, porque é mentira. A gente sabe da importância do futebol, mas também precisa gerenciar tudo."
A diretora destacou que o desafio da gestão é justamente encontrar um equilíbrio entre a realização de eventos que garantam receita e a manutenção da qualidade da estrutura para receber competições esportivas.
Arena passará por reformas para a Copa do Mundo Feminina
Lohaine também confirmou que a Arena de Pernambuco deverá interromper o recebimento de partidas após o mês de novembro. O estádio será submetido a uma série de intervenções para atender às exigências da Fifa visando a Copa do Mundo Feminina de 2027.
O período de obras está previsto para ocorrer entre dezembro e março, incluindo a troca do gramado e outros ajustes estruturais.
"A gente vai estar nesse processo (de obras), a gente não vai conseguir receber os jogos aqui, justamente porque nosso gramado vai estar em fase de testes", disse.
A Arena de Pernambuco está confirmada como uma das sedes do Mundial Feminino de 2027, competição que será disputada no Brasil.