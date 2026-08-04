Copa do Brasil hoje (4): veja onde assistir aos jogos das oitavas de final desta terça-feira
Juventude x Atlético-MG e Remo x Santos abrem a programação desta terça-feira com vagas nas quartas de final em disputa; saiba mais
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A Copa do Brasil 2026 terá mais dois confrontos decisivos nesta terça-feira (4), válidos pelos jogos de volta das oitavas de final. Ao fim da noite, outras duas equipes garantirão vaga nas quartas de final da competição.
As partidas envolvem Juventude x Atlético-MG e Remo x Santos, ambas com a classificação completamente aberta após empates nos jogos de ida.
Jogos da Copa do Brasil hoje (04/08)
- 19h30: Juventude x Atlético-MG – Amazon Prime Video
- 21h30: Remo x Santos – sportv e Premiere
Juventude x Atlético-MG
O primeiro confronto entre as equipes terminou empatado por 0 a 0, na Arena MRV. Com isso, quem vencer nesta terça-feira garante a classificação para as quartas de final.
Se houver um novo empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. A Copa do Brasil não tem prorrogação nem utiliza o critério do gol fora de casa.
O Juventude aposta na força do Alfredo Jaconi para buscar a classificação, enquanto o Atlético-MG tenta aproveitar o bom momento após chegar ao confronto sem perder há três partidas no Campeonato Brasileiro.
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Remo x Santos
No outro duelo da noite, Remo e Santos voltam a se enfrentar após o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro.
Assim como no confronto em Caxias do Sul, qualquer vitória classifica uma das equipes. Em caso de nova igualdade, o classificado será conhecido nas penalidades.
O Santos busca retornar às quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Remo tenta aproveitar o apoio da torcida no Mangueirão para seguir vivo na competição.
O que está em jogo?
Além da classificação às quartas de final, os vencedores desta terça-feira garantem uma premiação de R$ 4 milhões, paga pela CBF aos clubes que avançarem de fase.
Após o encerramento das oitavas de final, a entidade realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas, os mandos de campo e todo o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil 2026.