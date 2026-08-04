Copa do Brasil: Falha bizarra no fim garante vitória do Atlético-MG sobre o Juventude e vaga nas quartas
Lance entre defensores do time gaúcho na reta final da decisão deixa caminho livre para Minda definir o 1 a 0 no estádio Alfredo Jaconi
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O que parecia se desenhar para uma decisão nos pênaltis ganhou um desfecho inacreditável no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Nesta terça-feira, uma falha bizarra da defesa do Juventude no último lance garantiu a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 e assegurou a vaga mineira nas quartas de final da Copa do Brasil.
O lance decisivo ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo. Após um bicão da defesa atleticana, quando o árbitro já se preparava para encerrar o confronto, Pinheiro cabeceou a bola em cima do companheiro Nathan. Atento, o equatoriano Minda aproveitou o presente e bateu na saída de Jandrei para estufar as redes. Agora, o Galo aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário no torneio.
O jogo
Como a vaga estava em aberto, o jogo começou bastante disputado e com defesas fechadas. O Atlético-MG tomou a iniciativa arriscando finalizações de fora da área e cruzamentos. Na melhor investida, Victor Hugo levantou na medida para Cuello, livre, carimbar o travessão.
O susto acordou o Juventude, que respondeu imediatamente pelo alto em duas cabeçadas para fora de Alisson Safira. Animados, os donos da casa adiantaram as linhas no fim do primeiro tempo e pressionaram a saída de bola mineira. Em uma dessas roubadas de bola, Raí Silva interceptou a jogada na entrada da área e exigiu grande defesa de Everson.
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A etapa final voltou em ritmo mais acelerado. O Galo manteve ligeira superioridade na posse de bola, mas esbarrava no bloqueio gaúcho na hora de finalizar. Já o Juventude seguiu apostando no jogo aéreo e quase abriu o placar com Marcos Paulo, parando em milagre do goleiro Everson.
Na sequência, Gabriel Pinheiro assustou novamente em chute que tirou tinta da trave atleticana. O Atlético-MG respondeu quando conseguiu quebrar as linhas de marcação: Igor Gomes saiu cara a cara com Jandrei, mas mandou para fora. A partida ficou aberta nos minutos finais, até que o choque acidental entre Pinheiro e Nathan deixou o caminho livre para Minda selar a classificação alvirrubra em Caxias do Sul.