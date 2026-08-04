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Futebol | Notícia

Com assistência de Neymar no 2º tempo, Santos vence o Remo e se classifica na Copa do Brasil

Camisa 10 sai do banco no 2º tempo, serve Rony no Mangueirão e garante o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil após empate na partida de ida

Por Davi Saboya Publicado em 05/08/2026 às 0:02
Neymar em comemoração do gol do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil
Neymar em comemoração do gol do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil - JADSON CARLOS JR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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Após um longo período de espera, a torcida do Santos voltou a comemorar uma jogada decisiva de Neymar nesta terça-feira (4). Acionado no segundo tempo no Mangueirão, em Belém, o camisa 10 serviu Rony para marcar o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Remo, resultado que assegurou a vaga do Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Como a partida de ida na Vila Belmiro havia terminado em 0 a 0, o triunfo em solo paraense garantiu a classificação alvinegra. Agora, o Santos aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o seu próximo adversário na busca pelo título nacional.

O jogo

O Peixe começou o duelo tentando impor seu ritmo e quase abriu o placar aos 38 segundos, em finalização de Gabriel Menino. Contudo, o ímpeto ofensivo deixou a defesa exposta, permitindo que o Remo respondesse logo aos dois minutos: Alef Manga saiu cara a cara com Gabriel Brazão, que defendeu a finalização, e, no rebote, Jajá mandou perto do ângulo.

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Com o apoio da torcida que lotou o Mangueirão, os donos da casa mantiveram a postura agressiva. O Santos buscou explorar os contra-ataques e assustou aos 14 minutos em chute de Caballero, defendido por Marcelo Rangel.

O panorama do confronto mudou drasticamente aos 27 minutos, quando o zagueiro Marllon cometeu falta em Caballero. Inicialmente punido com cartão amarelo por Anderson Daronco, o defensor acabou expulso após revisão no VAR, que interpretou a jogada como chance clara de gol.

Mesmo em desvantagem numérica, o Remo conseguiu reorganizar o sistema defensivo com Zé Welison recuado para a zaga e segurou a pressão santista, que pecou na organização e assustou apenas em arremate para fora de Gabriel Barbosa aos 32 minutos.

Na volta do intervalo, o técnico santista promoveu as entradas de Neymar, Rony e Arão. A despeito das alterações, a equipe continuou cedendo espaços, e o Remo quase marcou aos dez minutos, quando Zé Welison carimbou a trave em cobrança de falta da intermediária. O lance inflamou as arquibancadas, mas a resposta visitante veio rápido, em chute perigoso de Rollheiser aos 17.

Aos 20 minutos, Neymar acendeu o sinal de alerta ao cair no gramado com dores no peito após choque com Picco, mas permaneceu em campo após atendimento. O lance capital da partida veio aos 29 minutos: o camisa 10 superou Zé Welison na ponta esquerda, invadiu a área com categoria e rolou na medida para Rony balançar as redes.

Na reta final, o Remo foi para o tudo ou nada, chegou a acertar a trave novamente e deu espaços na retaguarda. Nos acréscimos, aos 45 minutos, Neymar arrancou livre do campo de defesa e tentou encobrir Marcelo Rangel, mandando a bola por cima do travessão. O placar, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final, confirmando a festa e a vaga do Santos fora de casa.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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