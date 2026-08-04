Com assistência de Neymar no 2º tempo, Santos vence o Remo e se classifica na Copa do Brasil
Camisa 10 sai do banco no 2º tempo, serve Rony no Mangueirão e garante o Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil após empate na partida de ida
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Após um longo período de espera, a torcida do Santos voltou a comemorar uma jogada decisiva de Neymar nesta terça-feira (4). Acionado no segundo tempo no Mangueirão, em Belém, o camisa 10 serviu Rony para marcar o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Remo, resultado que assegurou a vaga do Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil.
Como a partida de ida na Vila Belmiro havia terminado em 0 a 0, o triunfo em solo paraense garantiu a classificação alvinegra. Agora, o Santos aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o seu próximo adversário na busca pelo título nacional.
O jogo
O Peixe começou o duelo tentando impor seu ritmo e quase abriu o placar aos 38 segundos, em finalização de Gabriel Menino. Contudo, o ímpeto ofensivo deixou a defesa exposta, permitindo que o Remo respondesse logo aos dois minutos: Alef Manga saiu cara a cara com Gabriel Brazão, que defendeu a finalização, e, no rebote, Jajá mandou perto do ângulo.
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Com o apoio da torcida que lotou o Mangueirão, os donos da casa mantiveram a postura agressiva. O Santos buscou explorar os contra-ataques e assustou aos 14 minutos em chute de Caballero, defendido por Marcelo Rangel.
O panorama do confronto mudou drasticamente aos 27 minutos, quando o zagueiro Marllon cometeu falta em Caballero. Inicialmente punido com cartão amarelo por Anderson Daronco, o defensor acabou expulso após revisão no VAR, que interpretou a jogada como chance clara de gol.
Mesmo em desvantagem numérica, o Remo conseguiu reorganizar o sistema defensivo com Zé Welison recuado para a zaga e segurou a pressão santista, que pecou na organização e assustou apenas em arremate para fora de Gabriel Barbosa aos 32 minutos.
Na volta do intervalo, o técnico santista promoveu as entradas de Neymar, Rony e Arão. A despeito das alterações, a equipe continuou cedendo espaços, e o Remo quase marcou aos dez minutos, quando Zé Welison carimbou a trave em cobrança de falta da intermediária. O lance inflamou as arquibancadas, mas a resposta visitante veio rápido, em chute perigoso de Rollheiser aos 17.
Aos 20 minutos, Neymar acendeu o sinal de alerta ao cair no gramado com dores no peito após choque com Picco, mas permaneceu em campo após atendimento. O lance capital da partida veio aos 29 minutos: o camisa 10 superou Zé Welison na ponta esquerda, invadiu a área com categoria e rolou na medida para Rony balançar as redes.
Na reta final, o Remo foi para o tudo ou nada, chegou a acertar a trave novamente e deu espaços na retaguarda. Nos acréscimos, aos 45 minutos, Neymar arrancou livre do campo de defesa e tentou encobrir Marcelo Rangel, mandando a bola por cima do travessão. O placar, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final, confirmando a festa e a vaga do Santos fora de casa.