Copa do Brasil 2026: veja o que cada time precisa para se classificar às quartas de final
Jogos de volta das oitavas de final definem os classificados às quartas; confira a situação de cada equipe antes das partidas decisivas
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A Copa do Brasil 2026 entra na fase decisiva das oitavas de final com os jogos de volta que definirão os oito classificados para as quartas. Enquanto alguns clubes construíram vantagem no primeiro confronto, a maioria das eliminatórias permanece completamente aberta.
O regulamento é simples: vale o saldo de gols na soma dos dois jogos. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. Não existe gol qualificado nem prorrogação.
O que cada equipe precisa para se classificar?
Fluminense x Vasco
Jogo de ida: Vasco 0 x 0 Fluminense
- Vitória do Fluminense por qualquer placar: classifica o Tricolor.
- Vitória do Vasco por qualquer placar: classifica o Cruz-Maltino.
- Novo empate: decisão nos pênaltis.
Jogo de volta: 05/08, às 21h30.
- Athletico-PR x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil
- Remo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil
- Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Copa do Brasil
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Corinthians x Internacional
Jogo de ida: Internacional 2 x 0 Corinthians
- Internacional pode perder por até um gol de diferença que avança.
- Vitória do Corinthians por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.
- Vitória do Corinthians por três ou mais gols garante a classificação no tempo normal.
- Empate ou vitória do Internacional classificam o Colorado.
Jogo de volta: 06/08, às 20h00.
Grêmio x Mirassol
Jogo de ida: Mirassol 1 x 1 Grêmio
- Vitória do Grêmio: classifica o Tricolor.
- Vitória do Mirassol: classifica a equipe paulista.
- Empate: decisão nos pênaltis.
Jogo de volta: 05/08, às 19h30.
Juventude x Atlético-MG
Jogo de ida: Atlético-MG 0 x 0 Juventude
- Vitória do Juventude: classifica o clube gaúcho.
- Vitória do Atlético-MG: classifica o Galo.
- Novo empate: decisão nos pênaltis.
Jogo de volta: 04/08, às 19h30.
- Chelsea x Juventus ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
- Jogo da volta de Fortaleza x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e situação das oitavas de final da Copa do Brasil
- Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão Feminino
Remo x Santos
Jogo de ida: Santos 0 x 0 Remo
- Vitória do Remo: classifica o clube paraense.
- Vitória do Santos: classifica o Peixe.
- Novo empate: decisão nos pênaltis.
Jogo de volta: 04/08, às 21h30.
Cruzeiro x Chapecoense
Jogo de ida: Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro
- Vitória do Cruzeiro: classifica a Raposa.
- Vitória da Chapecoense: garante a equipe catarinense nas quartas.
- Novo empate: decisão nos pênaltis.
Jogo de volta: 05/08, às 19h00.
Fortaleza x Palmeiras
Jogo de ida: Palmeiras 3 x 0 Fortaleza
- Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que ainda avança.
- Vitória do Fortaleza por três gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.
- Vitória do Fortaleza por quatro ou mais gols garante a classificação no tempo normal.
- Empate ou vitória do Palmeiras classificam o Verdão.
Jogo de volta: 05/08, às 21h30.
Como funciona o regulamento das oitavas?
Nas oitavas de final, a classificação é definida pela soma dos placares dos dois jogos.
Se houver empate no saldo de gols após a partida de volta, a disputa vai diretamente para os pênaltis.
A Copa do Brasil não utiliza o critério de gol fora de casa e não tem prorrogação nesta fase da competição.
Após a definição dos oito classificados, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão do torneio.