Chaveamento da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos das oitavas, resultados e como será o sorteio das quartas
Jogos de volta das oitavas de final começam nesta semana e definirão os oito classificados para as quartas da Copa do Brasil 2026; saiba mais
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As oitavas de final da Copa do Brasil 2026 entram na semana decisiva com os jogos de volta que definirão os oito clubes classificados para as quartas de final da competição.
Após o encerramento desta fase, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final. Diferentemente das fases anteriores, não existe chaveamento pré-definido, o que permite que qualquer um dos classificados enfrente outro nas próximas etapas.
Resultados dos jogos de ida das oitavas
- Vasco 0 x 0 Fluminense – Maracanã;
- Internacional 2 x 0 Corinthians – Beira-Rio;
- Mirassol 1 x 1 Grêmio – Maião;
- Athletico-PR x Vitória – Arena da Baixada;
- Atlético-MG 0 x 0 Juventude – Arena MRV;
- Santos 0 x 0 Remo – Vila Belmiro;
- Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro – Arena Condá;
- Palmeiras 3 x 0 Fortaleza – Nubank Parque.
Jogos de volta das oitavas de final
- Juventude x Atlético-MG — 04/08, às 19h30;
- Remo x Santos — 04/08, às 21h30;
- Grêmio x Mirassol — 05/08, às 19h30;
- Cruzeiro x Chapecoense — 05/08, às 19h00;
- Fluminense x Vasco — 05/08, às 21h30;
- Fortaleza x Palmeiras — 05/08, às 21h30;
- Corinthians x Internacional — 06/08, às 20h00;
- Vitória x Athletico-PR — 06/08, às 20h00.
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Como funciona o regulamento das oitavas?
As oitavas de final são disputadas em dois jogos. A equipe que terminar o confronto com o melhor saldo de gols garante a classificação para as quartas de final.
Se a soma dos placares terminar empatada, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis.
Não há prorrogação e o gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate na Copa do Brasil.
Como será o sorteio das quartas de final?
Depois da definição dos oito classificados, a CBF promoverá um sorteio público para definir todos os confrontos das quartas de final.
Nesta etapa, não existem potes nem restrições. Qualquer equipe poderá enfrentar qualquer adversário.
O sorteio também definirá:
- os mandos de campo dos jogos de ida e volta das quartas de final;
- todo o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil, incluindo semifinais e final.
Assim, ao término do sorteio, cada clube conhecerá todo o caminho que precisará percorrer até a disputa pelo título.
Outras regras importantes
- Os cartões amarelos acumulados continuam valendo durante as oitavas de final e só serão zerados após as quartas, desde que não haja suspensão por cartão vermelho.
- O VAR poderá ser utilizado em todas as partidas que tiverem a estrutura exigida pela CBF.
- A disputa por pênaltis, quando necessária, deve começar em até 10 minutos após o fim do tempo regulamentar.