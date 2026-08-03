Atrás de outros estádios da Copa Feminina, Arena de Pernambuco deve ficar sem jogos entre novembro e março para troca de gramado
Estádio pernambucano deve trocar gramado, cadeiras e iluminação para o Mundial de 2027. Previsão é que a Arena fique sem jogos até março
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Uma das oito sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, a Arena de Pernambuco terá uma verdadeira maratona para se adequar às exigências feitas pela Fifa. Isso porque a própria administração do equipamento, usado na Copa de 2014, reconhece que o estádio está atrasado em relação às demais sedes do Mundial do ano que vem. Diante disso, há a expectativa de que a Arena deixe de receber jogos entre o fim de novembro e março de 2027, principalmente para a substituição do gramado. A Arena será uma das oito sedes brasileiras da competição, que começa no dia 24 de junho e vai até 25 de julho.
“O nosso estádio está um pouco parado em relação ao que a gente precisa hoje”, admitiu a diretora da Arena de Pernambuco, Lohaine Collins, em entrevista ao programa Escrete Clube, no Youtube da Rádio Jornal.
O atraso estaria relacionado aos processos necessários para a contratação e a execução dos serviços em um equipamento público. As intervenções precisam seguir etapas administrativas e exigências legais antes do início das obras. Além do Recife, o Mundial terá jogos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador.
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O cronograma ainda pode sofrer alterações durante os processos de contratação e execução dos serviços. Contudo, a interrupção dos jogos na Arena de Pernambuco deve impactar diretamente o calendário do futebol estadual. O Santa Cruz, por exemplo, utilizou o estádio como mando de campo enquanto o Arruda permanece interditado. Além disso, times como Retrô e Jaguar também usam a Arena, principalmente no primeiro semestre, durante o Campeonato Pernambucano.
“A gente vai estar nesse processo (de obras), a gente não vai conseguir receber os jogos aqui, justamente porque nosso gramado vai estar em fase de testes”, explicou a diretora.
A paralisação acontece em um momento delicado para o Tricolor. O Arruda completou um ano sem receber jogos com público em julho deste ano e ainda não há previsão para que o estádio volte a ser liberado pelos órgãos competentes. A última foi contra o Santa Cruz-RN, pela Série D, no dia 13 de julho de 2025. A ausência da Arena durante parte do período de obras pode obrigar o clube a buscar novas alternativas e até mesmo a acelerar as obras no Arruda.
Contudo, o Santa Cruz já deve conviver com algumas intervenções na arena já neste ano. A expectativa é que os primeiros trabalhos mais visíveis já comecem em setembro. O planejamento prevê mudanças em diferentes áreas do estádio para adequá-lo às exigências da Fifa. Apesar de não revelar valores, Collins afirmou que o orçamento já está aprovado e será custeado pelo poder público.
Além do gramado, todas as cadeiras da Arena passarão por um processo de retrofit. O serviço prevê a recuperação das estruturas existentes e melhorias nas condições de conservação e utilização pelo público.
O sistema de iluminação também será substituído. Os equipamentos atuais darão lugar à tecnologia de LED, com o objetivo de melhorar a eficiência energética e a qualidade das transmissões.
As intervenções também incluem adequações em áreas utilizadas por atletas, torcedores, imprensa e profissionais envolvidos na organização das partidas.
Procurada pelo Blog do Torcedor sobre as obras da Arena de Pernambuco e sobre um eventual risco do Estado não receber o Mundial, a Fifa informou que segue trabalhando com as cidades-sede e que vem acompanhando de perto o desenvolvimento das eventuais melhorias necessárias.