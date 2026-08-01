Quando será Remo x Santos? Veja data, horário e regulamento do jogo de volta da Copa do Brasil

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Após o duelo de ida na Vila Belmiro, equipes voltam a se enfrentar em Belém para decidir quem avança às quartas de final da competição

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Remo e Santos decidirão a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026 na próxima semana. Depois do jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, as equipes voltam a se enfrentar no Estádio Mangueirão, em Belém.

O confronto de volta está marcado para a terça-feira, 4 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), e definirá quem seguirá na disputa pelo título da competição nacional.

Quando será Remo x Santos?

Jogo: Remo x Santos

Remo x Santos Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)

Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta) Data: 4 de agosto de 2026 (terça-feira)

4 de agosto de 2026 (terça-feira) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Qual é o regulamento do confronto?

As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em duas partidas, com mando de campo alternado entre as equipes.

Se houver igualdade no placar agregado ao término dos dois jogos, a vaga será definida diretamente nas cobranças de pênaltis. O regulamento da competição não prevê prorrogação nesta fase.

O que vale a classificação?

Quem avançar entre Remo e Santos garantirá presença nas quartas de final da Copa do Brasil. Conforme o regulamento da competição, os confrontos da próxima fase serão definidos em um novo sorteio realizado pela CBF.

Além da premiação financeira, a Copa do Brasil oferece ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O vice-campeão assegura participação na fase preliminar do torneio continental.