Neymar vai jogar hoje (28) pela Copa Sul-Americana? Veja possíveis escalações de Santos x Universidad Central
Camisa 10 foi relacionado por Cuca, mas a tendência é começar no banco de reservas no duelo desta terça-feira pela Copa Sul-Americana
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O torcedor do Santos tem uma dúvida antes da bola rolar na Vila Belmiro: Neymar vai jogar nesta terça-feira (28)?
O camisa 10 foi relacionado pelo técnico Cuca para o confronto diante da Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. No entanto, a tendência é que o atacante comece a partida no banco de reservas.
Neymar participou normalmente da última atividade antes da partida, mas o Santos pode optar por preservar alguns jogadores devido à vantagem construída no primeiro confronto e à sequência de compromissos da temporada.
Após vencer por 4 a 1, na Venezuela, o Peixe pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, garante vaga nas oitavas de final. Quem avançar enfrenta o Macará, do Equador.
Neymar deve começar no banco
A tendência é que Cuca preserve parte dos titulares nesta terça-feira. Além de Neymar, jogadores como Gabigol e Álvaro Barreal também podem ser poupados em razão da vantagem obtida no jogo de ida e do calendário do Campeonato Brasileiro.
Mesmo se iniciar entre os reservas, Neymar fica à disposição da comissão técnica e poderá ser utilizado ao longo da partida, caso seja necessário.
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Prováveis escalações de Santos x Universidad Central
Santos
Gabriel Brazão; Gabriel Menino (ou Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Benjamin Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Rony.
Desfalques: Vinicius Lira (cirurgia no joelho) e Gustavo Henrique (lesão na coxa).
Universidad Central
Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Francisco Sole, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Edwin Mosquera, Juan Camilo Zapata, Edwin Peraza e Samuel Sosa; Williams Lugo e Alexander Granko.
A equipe venezuelana não tem desfalques confirmados e deve atuar com força máxima.
Onde assistir Santos x Universidad Central
- Data: terça-feira, 28 de julho
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- TV aberta: SBT
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+