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Neymar vai jogar hoje (28) pela Copa Sul-Americana? Veja possíveis escalações de Santos x Universidad Central

Camisa 10 foi relacionado por Cuca, mas a tendência é começar no banco de reservas no duelo desta terça-feira pela Copa Sul-Americana

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 11:50
Imagem do atacante Neymar Jr.
Imagem do atacante Neymar Jr. - Raul Baretta/ Santos FC

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O torcedor do Santos tem uma dúvida antes da bola rolar na Vila Belmiro: Neymar vai jogar nesta terça-feira (28)?

O camisa 10 foi relacionado pelo técnico Cuca para o confronto diante da Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. No entanto, a tendência é que o atacante comece a partida no banco de reservas.

Neymar participou normalmente da última atividade antes da partida, mas o Santos pode optar por preservar alguns jogadores devido à vantagem construída no primeiro confronto e à sequência de compromissos da temporada.

Após vencer por 4 a 1, na Venezuela, o Peixe pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, garante vaga nas oitavas de final. Quem avançar enfrenta o Macará, do Equador.

Neymar deve começar no banco

A tendência é que Cuca preserve parte dos titulares nesta terça-feira. Além de Neymar, jogadores como Gabigol e Álvaro Barreal também podem ser poupados em razão da vantagem obtida no jogo de ida e do calendário do Campeonato Brasileiro.

Mesmo se iniciar entre os reservas, Neymar fica à disposição da comissão técnica e poderá ser utilizado ao longo da partida, caso seja necessário.

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Prováveis escalações de Santos x Universidad Central

Santos

Gabriel Brazão; Gabriel Menino (ou Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Benjamin Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Rony.

Desfalques: Vinicius Lira (cirurgia no joelho) e Gustavo Henrique (lesão na coxa).

Universidad Central

Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Francisco Sole, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Edwin Mosquera, Juan Camilo Zapata, Edwin Peraza e Samuel Sosa; Williams Lugo e Alexander Granko.

A equipe venezuelana não tem desfalques confirmados e deve atuar com força máxima.

Onde assistir Santos x Universidad Central

  • Data: terça-feira, 28 de julho
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • TV aberta: SBT
  • TV por assinatura: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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