Chaveamento da Copa Sul-Americana 2026: veja resultados e confrontos até a final
Playoffs das oitavas continuam nesta terça-feira (28), com Santos e Tigre em campo; veja todos os cruzamentos do mata-mata da competição
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa Sul-Americana 2026 segue com a disputa dos playoffs das oitavas de final. Nesta terça-feira (28), dois confrontos movimentam a competição: Tigre x Nacional-URU e Santos x Universidad Central.
O Santos entra em campo com ampla vantagem após vencer o jogo de ida por 4 a 1, na Venezuela. Já o Tigre também está perto da classificação depois de derrotar o Nacional-URU por 3 a 0 no primeiro confronto.
Os classificados dos playoffs enfrentarão as equipes que já estavam garantidas nas oitavas de final da competição continental.
Jogos de hoje (28/07) pela Copa Sul-Americana
- Tigre x Nacional-URU — 19h00
- Santos x Universidad Central — 21h30
Resultados dos jogos de ida dos playoffs
- Boca Juniors 1 x 0 O'Higgins
- Bolívar 3 x 2 Grêmio
- Santa Fe 2 x 0 Caracas
- Independiente Medellín 2 x 2 Vasco
- Sporting Cristal 0 x 0 Bragantino
- Universidad Central 1 x 4 Santos
- Nacional-URU 0 x 3 Tigre
- Lanús 2 x 0 Cienciano
Próximos jogos dos playoffs
- 28/07 – Tigre x Nacional-URU – 19h00
- 28/07 – Santos x Universidad Central – 21h30
- 29/07 – Vasco x Independiente Medellín – 19h00
- 29/07 – Bragantino x Sporting Cristal – 21h30
- 29/07 – Cienciano x Lanús – 21h30
- 30/07 – Grêmio x Bolívar – 19h00
- 30/07 – O'Higgins x Boca Juniors – 21h30
- 30/07 – Caracas x Santa Fe – 21h30
- Red Bull Bragantino x Santos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pelo Paulistão Feminino
- Ponte Preta x Athletic hoje (28/07): onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Brasileiro Série B
- Santos x Universidad Central ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa Sul-Americana
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento das oitavas de final
|Confronto
|Oitavas de final
|Oitavas 1
|O'Higgins ou Boca Juniors x Deportivo Recoleta
|Oitavas 2
|Bolívar ou Grêmio x São Paulo
|Oitavas 3
|Santa Fe ou Caracas x River Plate
|Oitavas 4
|Independiente Medellín ou Vasco x Olimpia
|Oitavas 5
|Sporting Cristal ou Bragantino x Atlético-MG
|Oitavas 6
|Universidad Central ou Santos x Macará
|Oitavas 7
|Nacional-URU ou Tigre x Montevideo City Torque
|Oitavas 8
|Lanús ou Cienciano x Botafogo
Como fica o chaveamento até a final
Quartas de final
- Quartas 1: Vencedor das Oitavas 1 x Vencedor das Oitavas 2
- Quartas 2: Vencedor das Oitavas 3 x Vencedor das Oitavas 4
- Quartas 3: Vencedor das Oitavas 5 x Vencedor das Oitavas 6
- Quartas 4: Vencedor das Oitavas 7 x Vencedor das Oitavas 8
Semifinais
- Semifinal 1: Vencedor das Quartas 1 x Vencedor das Quartas 2
- Semifinal 2: Vencedor das Quartas 3 x Vencedor das Quartas 4
Final
- 21 de novembro (sábado)
- Jogo único: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2