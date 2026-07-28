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Futebol | Notícia

Chaveamento da Copa Sul-Americana 2026: veja resultados e confrontos até a final

Playoffs das oitavas continuam nesta terça-feira (28), com Santos e Tigre em campo; veja todos os cruzamentos do mata-mata da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 12:06
Imagem do atacante Neymar Jr. em ação pelo Santos no Brasileirão 2026
Imagem do atacante Neymar Jr. em ação pelo Santos no Brasileirão 2026 - Raul Baretta/ Santos FC.

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A Copa Sul-Americana 2026 segue com a disputa dos playoffs das oitavas de final. Nesta terça-feira (28), dois confrontos movimentam a competição: Tigre x Nacional-URU e Santos x Universidad Central.

O Santos entra em campo com ampla vantagem após vencer o jogo de ida por 4 a 1, na Venezuela. Já o Tigre também está perto da classificação depois de derrotar o Nacional-URU por 3 a 0 no primeiro confronto.

Os classificados dos playoffs enfrentarão as equipes que já estavam garantidas nas oitavas de final da competição continental.

Jogos de hoje (28/07) pela Copa Sul-Americana

  • Tigre x Nacional-URU — 19h00
  • Santos x Universidad Central — 21h30

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Resultados dos jogos de ida dos playoffs

  • Boca Juniors 1 x 0 O'Higgins
  • Bolívar 3 x 2 Grêmio
  • Santa Fe 2 x 0 Caracas
  • Independiente Medellín 2 x 2 Vasco
  • Sporting Cristal 0 x 0 Bragantino
  • Universidad Central 1 x 4 Santos
  • Nacional-URU 0 x 3 Tigre
  • Lanús 2 x 0 Cienciano

Próximos jogos dos playoffs

  • 28/07 – Tigre x Nacional-URU – 19h00
  • 28/07 – Santos x Universidad Central – 21h30
  • 29/07 – Vasco x Independiente Medellín – 19h00
  • 29/07 – Bragantino x Sporting Cristal – 21h30
  • 29/07 – Cienciano x Lanús – 21h30
  • 30/07 – Grêmio x Bolívar – 19h00
  • 30/07 – O'Higgins x Boca Juniors – 21h30
  • 30/07 – Caracas x Santa Fe – 21h30

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Chaveamento das oitavas de final

Confronto Oitavas de final
Oitavas 1 O'Higgins ou Boca Juniors x Deportivo Recoleta
Oitavas 2 Bolívar ou Grêmio x São Paulo
Oitavas 3 Santa Fe ou Caracas x River Plate
Oitavas 4 Independiente Medellín ou Vasco x Olimpia
Oitavas 5 Sporting Cristal ou Bragantino x Atlético-MG
Oitavas 6 Universidad Central ou Santos x Macará
Oitavas 7 Nacional-URU ou Tigre x Montevideo City Torque
Oitavas 8 Lanús ou Cienciano x Botafogo

Como fica o chaveamento até a final

Quartas de final

  • Quartas 1: Vencedor das Oitavas 1 x Vencedor das Oitavas 2
  • Quartas 2: Vencedor das Oitavas 3 x Vencedor das Oitavas 4
  • Quartas 3: Vencedor das Oitavas 5 x Vencedor das Oitavas 6
  • Quartas 4: Vencedor das Oitavas 7 x Vencedor das Oitavas 8

Semifinais

  • Semifinal 1: Vencedor das Quartas 1 x Vencedor das Quartas 2
  • Semifinal 2: Vencedor das Quartas 3 x Vencedor das Quartas 4

Final

  • 21 de novembro (sábado)
  • Jogo único: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.