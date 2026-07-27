Com apenas seis meses de projeto, EJ Futsal faz história e conquista a Taça Cidade do Recife

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A equipe conquistou o título na segunda participação em torneio. Projeto foca na formação dos jogadores, além do rendimento dentro de quadra

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O trabalho de base e a dedicação diária renderam o primeiro grande fruto para o EJ Futsal. Criado há apenas seis meses, o time comandado pela dupla de treinadores Eder Lopes e Jorge Neto escreveu um capítulo especial em sua jovem trajetória ao sagrar-se campeão da Taça Cidade do Recife de Futsal, em final disputada no último domingo.

A conquista simboliza a consolidação rápida de uma iniciativa que vai além das quatro linhas. Mais do que formar atletas competitivos e buscar resultados expressivos em quadra, o EJ Futsal nasceu fundamentado em um pilar social: utilizar o esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento humano e transformação para os jovens participantes.

A caminhada até o troféu contou com o envolvimento direto da comunidade, das famílias dos atletas e de apoiadores locais, que abraçaram o sonho desde a sua fundação. A diretoria e os idealizadores do projeto reforçam que o título da Taça Cidade do Recife é apenas o ponto de partida para um calendário que promete novas competições e a expansão das atividades sociais.

"Estamos contentes com a conquista desse título. É muito importante carimbar esse início do projeto com esse troféu. Tudo começou comigo e com Jorge, tivemos o apoio de muitos amigos, e foi bastante gratificante conquistar esse título. Temos uma linha diferente de trabalho, pensamos em um lado humano, buscando entender a criança, o lado social. Porém, não esquecemos o rendimento. Que bom que estamos conquistando título, chegando nas finais. Esse foi o nosso segundo torneio", afirmou o técnico Éder.

"Tanto eu, quanto Jorge, sempre tivemos o desejo de montar um projeto desse na modalidade. Vivemos a modalidade e era algo que tínhamos a pretensão. Por meio de alguns parceiros, conseguimos tirar a ideia do papel. Um projeto focado no lado humano, mas sem esquecer o rendimento. As famílias integram um 'braço' muito forte do projeto. Não vamos esquecer nunca da formação como pessoa de cada atleta", completou.

Com a primeira taça garantida na galeria e o respaldo das famílias e parceiros, o EJ Futsal prova que a união entre rendimento esportivo e compromisso social é a chave para o sucesso dentro e fora de quadra. O título no Recife marca o início promissor de um projeto que não apenas busca formar campeões no esporte, mas também cidadãos para o futuro, consolidando-se como uma nova potência e uma referência de transformação através do futsal na região.