Casemiro é anunciado pelo Inter Miami e inicia novo capítulo da carreira nos Estados Unidos

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Pentacampeão da Champions League, o volante brasileiro chega ao time americano após a disputa da Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira

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O Inter Miami anunciou a contratação do volante Casemiro. Pentacampeão da UEFA Champions League, o brasileiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS, com opção de renovação até junho de 2029 e já foi confirmado como o novo camisa 5 do time americano.

Livre no mercado após deixar o Manchester United, o meio-campista chega sem custos de transferência para reforçar o elenco da equipe norte-americana. Aos 34 anos, o jogador passa a integrar o time mais estrelado do futebol dos Estados Unidos, ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Rodrigo De Paul.

Copa do Mundo



Casemiro desembarca nos Estados Unidos logo após disputar a terceira Copa do Mundo de sua carreira. Titular da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, o volante esteve presente em toda a campanha do Brasil no Mundial de 2026 e marcou um dos gols da vitória sobre o Japão nos 16 avos de final.

Além da edição disputada neste ano, o meio-campista também participou das Copas de 2018 e 2022, consolidando-se como um dos grandes líderes da geração brasileira. Com a camisa da Seleção, ainda conquistou a Copa América de 2019.

Última temporada

Antes de acertar com o Inter Miami, Casemiro defendia o Manchester United. Na última temporada, o brasileiro disputou 35 partidas entre Premier League e FA Cup, anotando nove gols e distribuindo duas assistências.

O volante foi peça importante na campanha que terminou com o Manchester United na terceira colocação da Premier League, garantindo o retorno do clube à UEFA Champions League, competição que os Red Devils não disputavam desde a temporada 2023/24.

Quem é Casemiro?

Nascido em São José dos Campos (SP), no dia 23 de fevereiro de 1992, Carlos Henrique Casemiro iniciou sua trajetória nas categorias de base do São Paulo. Considerado uma das grandes promessas de Cotia, rapidamente ganhou espaço nas seleções de base do Brasil, sendo campeão do Sul-Americano Sub-20 e do Mundial Sub-20 em 2011.

Em 2013, transferiu-se para o Real Madrid. Após uma passagem por empréstimo pelo Porto, retornou ao clube espanhol para formar, ao lado de Toni Kroos e Luka Modric, um dos trios de meio-campo mais vitoriosos da história do futebol.

Carreira vitoriosa

Pelo Real Madrid, Casemiro conquistou cinco títulos da UEFA Champions League, três edições de La Liga, três Mundiais de Clubes, além de Copa do Rei e Supercopas da UEFA.

Em 2022, acertou com o Manchester United, onde também levantou troféus, conquistando a Copa da Liga Inglesa na temporada 2022/23 e a FA Cup em 2023/24.

Agora, no Inter Miami, Casemiro inicia um novo desafio na carreira. Ao lado de Messi, Suárez e Rodrigo De Paul, o volante terá a missão de liderar a equipe norte-americana na busca por títulos e ajudar a consolidar o projeto ambicioso do clube na MLS.