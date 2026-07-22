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Bolívar x Grêmio ao vivo pela Copa Sul-Americana: onde assistir, horário e situação das equipes

Equipes iniciam disputa dos playoffs da Sul-Americana, com o Bolívar tentando aproveitar a altitude e o Grêmio buscando um bom resultado fora de casa

Por Maju Siqueira Publicado em 22/07/2026 às 17:00
Bolívar x Grêmio pela Copa Sul-Americana
Bolívar x Grêmio pela Copa Sul-Americana - Blog do torcedor

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O Bolívar enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Momento das equipes

O confronto marca o início da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Jogando na altitude de La Paz, o Bolívar tenta abrir vantagem diante do Grêmio para decidir a classificação com mais tranquilidade no Brasil.

A equipe boliviana chega após duas derrotas na Copa Libertadores, competição da qual foi eliminada antes de migrar para a Sul-Americana. No campeonato nacional, o Bolívar vive boa fase e ocupa a 3ª colocação, com 18 pontos.

O Grêmio, por outro lado, atravessa um momento delicado na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a 16ª posição, muito próximo da zona de rebaixamento, e vem de derrota na última rodada. Na fase de grupos da Sul-Americana, os gaúchos terminaram em 2º lugar, com 11 pontos, dois a menos que o líder da chave e seis à frente do terceiro colocado, garantindo vaga nos playoffs.

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Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida

  • Competição: Copa Sul-Americana (playoffs - jogo de ida)
  • Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)
  • Data: Quinta-feira
  • Horário: 19h (de Brasília)

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