Bolívar x Grêmio ao vivo pela Copa Sul-Americana: onde assistir, horário e situação das equipes

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Equipes iniciam disputa dos playoffs da Sul-Americana, com o Bolívar tentando aproveitar a altitude e o Grêmio buscando um bom resultado fora de casa

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O Bolívar enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Momento das equipes

O confronto marca o início da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Jogando na altitude de La Paz, o Bolívar tenta abrir vantagem diante do Grêmio para decidir a classificação com mais tranquilidade no Brasil.

A equipe boliviana chega após duas derrotas na Copa Libertadores, competição da qual foi eliminada antes de migrar para a Sul-Americana. No campeonato nacional, o Bolívar vive boa fase e ocupa a 3ª colocação, com 18 pontos.

O Grêmio, por outro lado, atravessa um momento delicado na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a 16ª posição, muito próximo da zona de rebaixamento, e vem de derrota na última rodada. Na fase de grupos da Sul-Americana, os gaúchos terminaram em 2º lugar, com 11 pontos, dois a menos que o líder da chave e seis à frente do terceiro colocado, garantindo vaga nos playoffs.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida