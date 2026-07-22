Bolívar x Grêmio ao vivo pela Copa Sul-Americana: onde assistir, horário e situação das equipes
Equipes iniciam disputa dos playoffs da Sul-Americana, com o Bolívar tentando aproveitar a altitude e o Grêmio buscando um bom resultado fora de casa
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Bolívar enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.
Momento das equipes
O confronto marca o início da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Jogando na altitude de La Paz, o Bolívar tenta abrir vantagem diante do Grêmio para decidir a classificação com mais tranquilidade no Brasil.
A equipe boliviana chega após duas derrotas na Copa Libertadores, competição da qual foi eliminada antes de migrar para a Sul-Americana. No campeonato nacional, o Bolívar vive boa fase e ocupa a 3ª colocação, com 18 pontos.
O Grêmio, por outro lado, atravessa um momento delicado na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a 16ª posição, muito próximo da zona de rebaixamento, e vem de derrota na última rodada. Na fase de grupos da Sul-Americana, os gaúchos terminaram em 2º lugar, com 11 pontos, dois a menos que o líder da chave e seis à frente do terceiro colocado, garantindo vaga nos playoffs.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Disney+
Ficha da partida
- Competição: Copa Sul-Americana (playoffs - jogo de ida)
- Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)
- Data: Quinta-feira
- Horário: 19h (de Brasília)