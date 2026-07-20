Quais seleções mais subiram no ranking da Fifa após a Copa do Mundo de 2026?
Campanhas surpreendentes no Mundial renderam saltos importantes no ranking da Fifa; Noruega, Gana e Paraguai foram os maiores destaques da atualização
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A Copa do Mundo de 2026 não mudou apenas o topo do ranking da Fifa, com a Espanha assumindo a liderança após conquistar o título. O torneio também provocou grandes alterações em seleções que fizeram campanhas acima das expectativas e ganharam posições importantes na classificação mundial.
A principal beneficiada foi a Noruega, que subiu 12 posições e passou a ocupar o 19º lugar do ranking. Outras seleções que também tiveram avanços expressivos foram Gana (+8), Paraguai (+7), África do Sul (+6), Suíça (+5), Egito (+5) e República Democrática do Congo (+5).
Noruega lidera lista após campanha histórica
A seleção norueguesa foi a equipe que mais cresceu no ranking da Fifa após a Copa do Mundo.
Com Erling Haaland como principal estrela, a Noruega chegou até as quartas de final e terminou o Mundial na 19ª colocação do ranking, ganhando 12 posições.
A campanha contou com vitórias marcantes sobre Brasil (2 a 1), Iraque (4 a 1) e Senegal (3 a 2). As únicas derrotas foram para França (4 a 1), ainda na fase de grupos, e Inglaterra (2 a 1), nas quartas de final.
Gana e Paraguai também chamam atenção
A segunda maior evolução foi de Gana, que subiu oito posições e chegou ao 65º lugar.
Mesmo eliminada nos 16 avos de final pela Colômbia, a equipe africana conseguiu resultados importantes, como a vitória sobre o Panamá e o empate diante da Inglaterra na fase de grupos.
Já o Paraguai ganhou sete posições e aparece em 34º lugar. Os paraguaios foram uma das surpresas do mata-mata ao eliminar a Alemanha nos pênaltis, antes de cair para a França nas oitavas de final.
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África do Sul, Suíça e Egito completam os destaques
A África do Sul avançou seis posições e agora ocupa a 54ª colocação. A seleção venceu a Coreia do Sul e chegou aos 16 avos de final.
A Suíça foi outra equipe que aproveitou bem a Copa do Mundo. Os suíços eliminaram a Argélia, passaram pela Colômbia nos pênaltis e só foram derrotados pela Argentina nas quartas de final, ganhando cinco posições e alcançando o 14º lugar.
O Egito também cresceu cinco posições após chegar às oitavas de final. A equipe esteve perto de eliminar a Argentina, chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3 a 2.
Seleções que mais subiram no ranking da Fifa
- Noruega — +12 posições (19º)
- Gana — +8 posições (65º)
- Paraguai — +7 posições (34º)
- África do Sul — +6 posições (54º)
- Suíça — +5 posições (14º)
- Egito — +5 posições (24º)
- RD Congo — +5 posições (41º)
- México — +4 posições (10º)
- Arábia Saudita — +3 posições (58º)
- Bósnia e Herzegovina — +3 posições (61º)
- Cabo Verde — +3 posições (64º)
Ranking da Fifa após a Copa do Mundo 2026 (Top 50)
- Espanha – 1.995,88
- Argentina – 1.970,37
- França – 1.948,97
- Inglaterra – 1.922,83
- Brasil – 1.804,92
- Marrocos – 1.803,99
- Portugal – 1.787,85
- Bélgica – 1.778,36
- Holanda – 1.775,54
- México – 1.754,30
- Colômbia – 1.739,89
- Alemanha – 1.726,22
- Croácia – 1.723,05
- Suíça – 1.710,88
- Itália – 1.704,73
- Estados Unidos – 1.690,33
- Japão – 1.673,68
- Senegal – 1.653,43
- Noruega – 1.651,29
- Uruguai – 1.634,70
- Dinamarca – 1.619,47
- Irã – 1.609,85
- Áustria – 1.598,82
- Egito – 1.597,04
- Equador – 1.592,59
- Nigéria – 1.585,02
- Turquia – 1.582,54
- Austrália – 1.581,51
- Argélia – 1.576,80
- Canadá – 1.571,34
- Costa do Marfim – 1.565,47
- Coreia do Sul – 1.558,72
- Ucrânia – 1.549,29
- Paraguai – 1.542,48
- Rússia – 1.529,60
- Polônia – 1.526,18
- Suécia – 1.525,58
- País de Gales – 1.516,95
- Hungria – 1.506,39
- Sérvia – 1.502,13
- RD Congo – 1.495,48
- Escócia – 1.491,22
- Camarões – 1.481,24
- Panamá – 1.478,41
- Eslováquia – 1.473,66
- Grécia – 1.473,19
- Venezuela – 1.469,18
- Tchéquia – 1.467,26
- Chile – 1.458,20
- Peru – 1.457,69
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