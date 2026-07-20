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Futebol |

Quais seleções mais subiram no ranking da Fifa após a Copa do Mundo de 2026?

Campanhas surpreendentes no Mundial renderam saltos importantes no ranking da Fifa; Noruega, Gana e Paraguai foram os maiores destaques da atualização

Por Lucas Valle Publicado em 20/07/2026 às 12:16 | Atualizado em 20/07/2026 às 12:46
Erling Braut Haaland, atacante da Noruega
Erling Braut Haaland, atacante da Noruega - Reprodução/Instagram

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A Copa do Mundo de 2026 não mudou apenas o topo do ranking da Fifa, com a Espanha assumindo a liderança após conquistar o título. O torneio também provocou grandes alterações em seleções que fizeram campanhas acima das expectativas e ganharam posições importantes na classificação mundial.

A principal beneficiada foi a Noruega, que subiu 12 posições e passou a ocupar o 19º lugar do ranking. Outras seleções que também tiveram avanços expressivos foram Gana (+8), Paraguai (+7), África do Sul (+6), Suíça (+5), Egito (+5) e República Democrática do Congo (+5).


Noruega lidera lista após campanha histórica

A seleção norueguesa foi a equipe que mais cresceu no ranking da Fifa após a Copa do Mundo.

Com Erling Haaland como principal estrela, a Noruega chegou até as quartas de final e terminou o Mundial na 19ª colocação do ranking, ganhando 12 posições.

A campanha contou com vitórias marcantes sobre Brasil (2 a 1), Iraque (4 a 1) e Senegal (3 a 2). As únicas derrotas foram para França (4 a 1), ainda na fase de grupos, e Inglaterra (2 a 1), nas quartas de final.

Gana e Paraguai também chamam atenção

A segunda maior evolução foi de Gana, que subiu oito posições e chegou ao 65º lugar.

Mesmo eliminada nos 16 avos de final pela Colômbia, a equipe africana conseguiu resultados importantes, como a vitória sobre o Panamá e o empate diante da Inglaterra na fase de grupos.

Já o Paraguai ganhou sete posições e aparece em 34º lugar. Os paraguaios foram uma das surpresas do mata-mata ao eliminar a Alemanha nos pênaltis, antes de cair para a França nas oitavas de final.

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África do Sul, Suíça e Egito completam os destaques

A África do Sul avançou seis posições e agora ocupa a 54ª colocação. A seleção venceu a Coreia do Sul e chegou aos 16 avos de final.

A Suíça foi outra equipe que aproveitou bem a Copa do Mundo. Os suíços eliminaram a Argélia, passaram pela Colômbia nos pênaltis e só foram derrotados pela Argentina nas quartas de final, ganhando cinco posições e alcançando o 14º lugar.

O Egito também cresceu cinco posições após chegar às oitavas de final. A equipe esteve perto de eliminar a Argentina, chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3 a 2.

Seleções que mais subiram no ranking da Fifa

  • Noruega — +12 posições (19º)
  • Gana — +8 posições (65º)
  • Paraguai — +7 posições (34º)
  • África do Sul — +6 posições (54º)
  • Suíça — +5 posições (14º)
  • Egito — +5 posições (24º)
  • RD Congo — +5 posições (41º)
  • México — +4 posições (10º)
  • Arábia Saudita — +3 posições (58º)
  • Bósnia e Herzegovina — +3 posições (61º)
  • Cabo Verde — +3 posições (64º)

Ranking da Fifa após a Copa do Mundo 2026 (Top 50)

  1. Espanha – 1.995,88
  2. Argentina – 1.970,37
  3. França – 1.948,97
  4. Inglaterra – 1.922,83
  5. Brasil – 1.804,92
  6. Marrocos – 1.803,99
  7. Portugal – 1.787,85
  8. Bélgica – 1.778,36
  9. Holanda – 1.775,54
  10. México – 1.754,30
  11. Colômbia – 1.739,89
  12. Alemanha – 1.726,22
  13. Croácia – 1.723,05
  14. Suíça – 1.710,88
  15. Itália – 1.704,73
  16. Estados Unidos – 1.690,33
  17. Japão – 1.673,68
  18. Senegal – 1.653,43
  19. Noruega – 1.651,29
  20. Uruguai – 1.634,70
  21. Dinamarca – 1.619,47
  22. Irã – 1.609,85
  23. Áustria – 1.598,82
  24. Egito – 1.597,04
  25. Equador – 1.592,59
  26. Nigéria – 1.585,02
  27. Turquia – 1.582,54
  28. Austrália – 1.581,51
  29. Argélia – 1.576,80
  30. Canadá – 1.571,34
  31. Costa do Marfim – 1.565,47
  32. Coreia do Sul – 1.558,72
  33. Ucrânia – 1.549,29
  34. Paraguai – 1.542,48
  35. Rússia – 1.529,60
  36. Polônia – 1.526,18
  37. Suécia – 1.525,58
  38. País de Gales – 1.516,95
  39. Hungria – 1.506,39
  40. Sérvia – 1.502,13
  41. RD Congo – 1.495,48
  42. Escócia – 1.491,22
  43. Camarões – 1.481,24
  44. Panamá – 1.478,41
  45. Eslováquia – 1.473,66
  46. Grécia – 1.473,19
  47. Venezuela – 1.469,18
  48. Tchéquia – 1.467,26
  49. Chile – 1.458,20
  50. Peru – 1.457,69

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