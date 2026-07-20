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Futebol |

Quais seleções mais caíram no ranking da Fifa após a Copa do Mundo de 2026?

Tunísia, Panamá, Uzbequistão e Jordânia lideram a lista das maiores quedas após campanhas decepcionantes na Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 20/07/2026 às 12:59
Muslera, goleiro do Uruguai
Muslera, goleiro do Uruguai - Instagram/ Muslera

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A Copa do Mundo de 2026 também provocou mudanças negativas no ranking da Fifa. Enquanto seleções como Noruega, Gana e Paraguai aproveitaram o torneio para ganhar posições, outras equipes sofreram quedas expressivas após campanhas abaixo das expectativas.

A principal queda foi da Tunísia, que perdeu 12 posições e caiu para o 57º lugar do ranking mundial. Panamá, Uzbequistão e Jordânia também aparecem entre as seleções mais prejudicadas pela atualização divulgada após o encerramento do Mundial.


Tunísia lidera a lista das maiores quedas

A Tunísia foi a seleção que mais perdeu posições no ranking da Fifa após a Copa do Mundo.

Os tunisianos terminaram a competição sem somar pontos e sofreram três derrotas em três jogos na fase de grupos. A equipe foi goleada pela Suécia por 5 a 1, perdeu para o Japão por 4 a 0 e encerrou a participação com derrota por 3 a 1 para a Holanda.

O desempenho resultou em uma queda de 12 posições, levando a seleção ao 57º lugar do ranking mundial.

Panamá, Uzbequistão e Jordânia também despencam

O Panamá aparece logo atrás, com perda de 10 posições. A seleção centro-americana foi derrotada por Gana (1 a 0), Croácia (1 a 0) e Inglaterra (2 a 0), encerrando a campanha sem pontuar.

O Uzbequistão também caiu dez colocações após ser derrotado pela Colômbia (3 a 1), Portugal (5 a 0) e República Democrática do Congo (3 a 1).

Já a Jordânia perdeu todas as partidas disputadas na Copa. A equipe foi derrotada por Áustria (3 a 1), Argélia (2 a 1) e Argentina (3 a 1), despencando dez posições na atualização da Fifa.

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Coreia do Sul e Uruguai entre as maiores decepções

A Coreia do Sul também aparece entre as seleções que mais perderam posições. Apesar da vitória sobre a Tchéquia por 2 a 1, os sul-coreanos acabaram derrotados por México e África do Sul, ambos por 1 a 0, e caíram sete posições no ranking.

O Uruguai, tradicional força sul-americana, decepcionou ao ser eliminado ainda na fase de grupos. A Celeste empatou com Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2), além de perder para a Espanha por 1 a 0. Como consequência, caiu quatro posições e passou a ocupar o 20º lugar.

A Turquia também perdeu espaço na classificação. Apesar da vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 2, as derrotas para Austrália (2 a 0) e Paraguai (1 a 0) fizeram os turcos caírem cinco posições

Seleções que mais caíram no ranking da Fifa

  • Tunísia — -12 posições (57º)
  • Panamá — -10 posições (44º)
  • Uzbequistão — -10 posições (60º)
  • Jordânia — -10 posições (73º)
  • República Tcheca — -8 posições (48º)
  • Coreia do Sul — -7 posições (32º)
  • Iraque — -6 posições (63º)
  • Turquia — -5 posições (27º)
  • Haiti — -5 posições (88º)
  • Uruguai — -4 posições (20º)

Ranking da Fifa após a Copa do Mundo 2026 (Top 50)

  1. Espanha – 1.995,88
  2. Argentina – 1.970,37
  3. França – 1.948,97
  4. Inglaterra – 1.922,83
  5. Brasil – 1.804,92
  6. Marrocos – 1.803,99
  7. Portugal – 1.787,85
  8. Bélgica – 1.778,36
  9. Holanda – 1.775,54
  10. México – 1.754,30
  11. Colômbia – 1.739,89
  12. Alemanha – 1.726,22
  13. Croácia – 1.723,05
  14. Suíça – 1.710,88
  15. Itália – 1.704,73
  16. Estados Unidos – 1.690,33
  17. Japão – 1.673,68
  18. Senegal – 1.653,43
  19. Noruega – 1.651,29
  20. Uruguai – 1.634,70
  21. Dinamarca – 1.619,47
  22. Irã – 1.609,85
  23. Áustria – 1.598,82
  24. Egito – 1.597,04
  25. Equador – 1.592,59
  26. Nigéria – 1.585,02
  27. Turquia – 1.582,54
  28. Austrália – 1.581,51
  29. Argélia – 1.576,80
  30. Canadá – 1.571,34
  31. Costa do Marfim – 1.565,47
  32. Coreia do Sul – 1.558,72
  33. Ucrânia – 1.549,29
  34. Paraguai – 1.542,48
  35. Rússia – 1.529,60
  36. Polônia – 1.526,18
  37. Suécia – 1.525,58
  38. País de Gales – 1.516,95
  39. Hungria – 1.506,39
  40. Sérvia – 1.502,13
  41. RD Congo – 1.495,48
  42. Escócia – 1.491,22
  43. Camarões – 1.481,24
  44. Panamá – 1.478,41
  45. Eslováquia – 1.473,66
  46. Grécia – 1.473,19
  47. Venezuela – 1.469,18
  48. Tchéquia – 1.467,26
  49. Chile – 1.458,20
  50. Peru – 1.457,69

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