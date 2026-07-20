Quais seleções mais caíram no ranking da Fifa após a Copa do Mundo de 2026?
Tunísia, Panamá, Uzbequistão e Jordânia lideram a lista das maiores quedas após campanhas decepcionantes na Copa do Mundo de 2026
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A Copa do Mundo de 2026 também provocou mudanças negativas no ranking da Fifa. Enquanto seleções como Noruega, Gana e Paraguai aproveitaram o torneio para ganhar posições, outras equipes sofreram quedas expressivas após campanhas abaixo das expectativas.
A principal queda foi da Tunísia, que perdeu 12 posições e caiu para o 57º lugar do ranking mundial. Panamá, Uzbequistão e Jordânia também aparecem entre as seleções mais prejudicadas pela atualização divulgada após o encerramento do Mundial.
Tunísia lidera a lista das maiores quedas
A Tunísia foi a seleção que mais perdeu posições no ranking da Fifa após a Copa do Mundo.
Os tunisianos terminaram a competição sem somar pontos e sofreram três derrotas em três jogos na fase de grupos. A equipe foi goleada pela Suécia por 5 a 1, perdeu para o Japão por 4 a 0 e encerrou a participação com derrota por 3 a 1 para a Holanda.
O desempenho resultou em uma queda de 12 posições, levando a seleção ao 57º lugar do ranking mundial.
Panamá, Uzbequistão e Jordânia também despencam
O Panamá aparece logo atrás, com perda de 10 posições. A seleção centro-americana foi derrotada por Gana (1 a 0), Croácia (1 a 0) e Inglaterra (2 a 0), encerrando a campanha sem pontuar.
O Uzbequistão também caiu dez colocações após ser derrotado pela Colômbia (3 a 1), Portugal (5 a 0) e República Democrática do Congo (3 a 1).
Já a Jordânia perdeu todas as partidas disputadas na Copa. A equipe foi derrotada por Áustria (3 a 1), Argélia (2 a 1) e Argentina (3 a 1), despencando dez posições na atualização da Fifa.
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Coreia do Sul e Uruguai entre as maiores decepções
A Coreia do Sul também aparece entre as seleções que mais perderam posições. Apesar da vitória sobre a Tchéquia por 2 a 1, os sul-coreanos acabaram derrotados por México e África do Sul, ambos por 1 a 0, e caíram sete posições no ranking.
O Uruguai, tradicional força sul-americana, decepcionou ao ser eliminado ainda na fase de grupos. A Celeste empatou com Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2), além de perder para a Espanha por 1 a 0. Como consequência, caiu quatro posições e passou a ocupar o 20º lugar.
A Turquia também perdeu espaço na classificação. Apesar da vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 2, as derrotas para Austrália (2 a 0) e Paraguai (1 a 0) fizeram os turcos caírem cinco posições
Seleções que mais caíram no ranking da Fifa
- Tunísia — -12 posições (57º)
- Panamá — -10 posições (44º)
- Uzbequistão — -10 posições (60º)
- Jordânia — -10 posições (73º)
- República Tcheca — -8 posições (48º)
- Coreia do Sul — -7 posições (32º)
- Iraque — -6 posições (63º)
- Turquia — -5 posições (27º)
- Haiti — -5 posições (88º)
- Uruguai — -4 posições (20º)
Ranking da Fifa após a Copa do Mundo 2026 (Top 50)
- Espanha – 1.995,88
- Argentina – 1.970,37
- França – 1.948,97
- Inglaterra – 1.922,83
- Brasil – 1.804,92
- Marrocos – 1.803,99
- Portugal – 1.787,85
- Bélgica – 1.778,36
- Holanda – 1.775,54
- México – 1.754,30
- Colômbia – 1.739,89
- Alemanha – 1.726,22
- Croácia – 1.723,05
- Suíça – 1.710,88
- Itália – 1.704,73
- Estados Unidos – 1.690,33
- Japão – 1.673,68
- Senegal – 1.653,43
- Noruega – 1.651,29
- Uruguai – 1.634,70
- Dinamarca – 1.619,47
- Irã – 1.609,85
- Áustria – 1.598,82
- Egito – 1.597,04
- Equador – 1.592,59
- Nigéria – 1.585,02
- Turquia – 1.582,54
- Austrália – 1.581,51
- Argélia – 1.576,80
- Canadá – 1.571,34
- Costa do Marfim – 1.565,47
- Coreia do Sul – 1.558,72
- Ucrânia – 1.549,29
- Paraguai – 1.542,48
- Rússia – 1.529,60
- Polônia – 1.526,18
- Suécia – 1.525,58
- País de Gales – 1.516,95
- Hungria – 1.506,39
- Sérvia – 1.502,13
- RD Congo – 1.495,48
- Escócia – 1.491,22
- Camarões – 1.481,24
- Panamá – 1.478,41
- Eslováquia – 1.473,66
- Grécia – 1.473,19
- Venezuela – 1.469,18
- Tchéquia – 1.467,26
- Chile – 1.458,20
- Peru – 1.457,69
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