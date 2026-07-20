Craques da geração atual podem se despedir das Copas: veja quem dificilmente estará na Copa do Mundo de 2030

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CR7, Messi, Neymar e outros nomes históricos chegarão à próxima copa com idade avançada e podem já ter encerrado seus ciclos nas seleções

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A Copa do Mundo de 2026 pode ter sido a última participação de diversos craques que marcaram uma era no futebol mundial. Com o próximo Mundial marcado para 2030, vários dos principais jogadores da atualidade chegarão ao torneio com idade avançada, o que torna improvável uma nova participação.

Alguns ainda mantêm alto nível técnico e físico, mas a tendência é que muitas seleções já iniciem um processo de renovação visando a próxima Copa do Mundo. Em alguns casos, o ciclo parece próximo do fim. Em outros, ainda existe uma possibilidade remota de presença, dependendo do desempenho físico e da importância dentro da equipe nacional.

Cristiano Ronaldo e Messi devem encerrar trajetória em Copas

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, dois dos maiores nomes da história do futebol, dificilmente chegarão à Copa do Mundo de 2030 em condições de protagonismo. O argentino terá 43 anos, enquanto o português chegará aos 45.

Cristiano Ronaldo

O craque português nunca escondeu o desejo de continuar quebrando recordes e disputando grandes competições. Por isso, apesar da idade avançada, não seria surpresa vê-lo tentando chegar à Copa de 2030.

O português soma 11 gols em Mundiais, mas nunca conquistou o título. Sua melhor campanha foi o quarto lugar em 2006, quando Portugal foi eliminado pela França de Zinedine Zidane na semifinal e perdeu e disputa de 3° lugar para a Alemanha.

Mesmo assim, a tendência é que o "Robozão" encerre sua passagem pela seleção antes da próxima Copa, embora sua conhecida obsessão por desafios mantenha viva qualquer possibilidade.

Lionel Messi

No caso do camisa 10 argentino, tudo indica que a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha por 1 a 0 tenha sido sua última dança em Mundiais.

Messi encerrou a competição em alta, tornando-se o vice-artilheiro da história das Copas do Mundo, com 20 gols marcados, ultrapassando Miroslav Klose durante o torneio. No entanto, acabou sendo superado por Kylian Mbappé, que assumiu a liderança da lista histórica.

Campeão em 2022 e vice em 2026, Messi deve encerrar sua trajetória na seleção argentina como um dos maiores jogadores da história da Argentina, ao lado de Diego Maradona.

Neymar e geração brasileira também podem se despedir

Entre os brasileiros, Neymar chegará aos 38 anos em 2030. Apesar da qualidade técnica, o histórico de lesões faz com que uma nova participação em Copas do Mundo pareça improvável.

Outros nomes importantes da seleção brasileira também estarão em idade avançada:

Casemiro: 38 anos



38 anos Marquinhos: 36 anos

36 anos Alisson: 38 anos

Os três ainda devem seguir atuando em alto nível nos próximos anos, mas dificilmente serão peças centrais de uma seleção que deve passar por renovação após o mais um ano sem título o mundial.

América do Sul também deve se despedir de craques

A América do Sul também pode encerrar ciclos importantes após a Copa do Mundo de 2026. Um dos principais nomes é James Rodríguez, que terá 39 anos em 2030.

No Uruguai, Luis Suárez, que já ficou fora do Mundial de 2026 por opção de Marcelo Bielsa, chegaria à próxima Copa com 43 anos, tornando uma nova participação muito improvável.

Outros nomes que dificilmente estarão no Mundial de 2030 são Enner Valencia, do Equador, que terá 41 anos, e Alexis Sánchez, do Chile, que chegará aos 42 anos. Os chilenos, inclusive, não disputam uma Copa do Mundo desde 2014.

Europa também terá várias despedidas

Na europa, vários veteranos devem se despedir das seleções. Luka Modric, um dos maiores meio-campistas da história, terá 44 anos em 2030. Manuel Neuer também chegará aos 44 anos. Já Robert Lewandowski, que não participou do Mundial de 2026, estará com 41 anos. Apesar de continuar sendo uma referência ofensiva, a idade torna difícil imaginar uma nova participação em Copa.

Outros nomes que podem não chegar ao próximo Mundial são:

Joshua Kimmich: 35 anos



35 anos Harry Kane: 36 anos



36 anos Bernardo Silva: 35 anos



35 anos Bruno Fernandes: 35 anos

35 anos Romelu Lukaku: 37 anos

Diferentemente de Messi, Cristiano Ronaldo e Modric, esses atletas ainda podem ter alguma chance de disputar o torneio, dependendo do nível físico e técnico que apresentarem nos próximos anos.

África também pode perder grandes referências

Três das principais estrelas africanas da atualidade também podem estar se despedindo dos Mundiais. Sadio Mané e Mohamed Salah estarão com 38 anos em 2030, além de Riyad Mahrez que chegará com 39.

Os três atacantes são referências históricas para Senegal, Egito e Argélia, respectivamente, mas já estarão em uma fase avançada da carreira. Ainda assim, pela diferença técnica que possuem em relação a muitos jogadores de suas seleções, não está descartada a possibilidade de seguirem como opções para 2030, dependendo do desempenho que apresentarem nas próximas temporadas.

Renovação deve marcar o ciclo até 2030

A tendência é que as principais seleções iniciem uma renovação profunda nos próximos anos. Nomes como Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Endrick, Estevão, Arda Güler e outros jovens talentos devem assumir o protagonismo no próximo Mundial.

Se para muitos desses veteranos a Copa de 2026 representou o encerramento de uma era, para a nova geração o torneio de 2030 pode ser o momento de assumir definitivamente o comando do futebol mundial.