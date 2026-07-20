Bola de Ouro 2026: veja quem são os favoritos ao prêmio de melhor jogador da temporada

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O título mundial da Espanha embaralhou a disputa pela Bola de Ouro 2026, que também conta com Messi, Kane, Mbappé e Dembélé; confira

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O encerramento da Copa do Mundo de 2026 mudou o cenário da disputa pela Bola de Ouro, prêmio concedido pela France Football ao melhor jogador da temporada.

Com a conquista da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0, na final disputada no último domingo (19), vários atletas fortaleceram suas candidaturas. Entre eles, Rodri, principal nome da campeã mundial, aparece ao lado de Lionel Messi, Harry Kane e Kylian Mbappé entre os favoritos ao prêmio.

Rodri aparece como um dos favoritos

O volante espanhol chega à reta final da disputa impulsionado pela campanha da Espanha na Copa do Mundo. Capitão da equipe, Rodri foi um dos destaques do torneio tanto na proteção da defesa quanto na construção das jogadas.

A seleção espanhola sofreu apenas um gol durante toda a competição. Na decisão contra a Argentina, Rodri venceu cerca de 80% dos duelos no meio-campo, ajudando a neutralizar a principal força da equipe adversária.

Pelo Manchester City, disputou 33 partidas, marcou dois gols e conquistou a FA Cup e a Carabao Cup. Apesar de perder parte da temporada por conta da recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), encerrou o ciclo com um Mundial de alto nível, fator que fortalece sua candidatura.

Lionel Messi segue forte na disputa

Mesmo com o vice-campeonato da Argentina, Lionel Messi continua entre os principais candidatos à Bola de Ouro.

Na Copa do Mundo, terminou como artilheiro da Argentina com oito gols e quatro assistências, conquistando a Bola de Prata e a Chuteira de Prata. Na final, porém, foi neutralizado pelo sistema defensivo espanhol e não conseguiu finalizar uma vez sequer na direção do gol.

Pelo Inter Miami, disputou 16 partidas, marcou 13 gols e distribuiu oito assistências.

Harry Kane apresenta o currículo mais dominante

Se o desempenho coletivo pesa para Rodri e Messi, os números individuais colocam Harry Kane entre os candidatos mais fortes ao prêmio.

O atacante marcou 61 gols em 51 jogos pelo Bayern de Munique, conquistando a Bundesliga e a DFB-Pokal.

Na Copa do Mundo, manteve o alto nível, marcou seis gols e tornou-se o maior artilheiro da história da Inglaterra em Mundiais. Também foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, ao marcar os dois gols da classificação na fase de 16 avos de final.

Mbappé também entra na disputa

O atacante francês voltou a ser protagonista na Copa do Mundo e segue entre os principais nomes do futebol mundial, mantendo-se na disputa pela Bola de Ouro.

Artilheiro do Mundial, com 10 gols, Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro. Ele marcou em todos os jogos, exceto na derrota para a Espanha, na semifinal, e no empate com a Noruega, pela fase de grupos, quando contribuiu com duas assistências.

Pelo Real Madrid na temporada, disputou 44 partidas, marcou 42 gols e deu seis assistências.



Yamal e Dembélé correm por fora

Entre os demais candidatos, Lamine Yamal chega credenciado principalmente pela temporada no Barcelona. O atacante disputou 45 jogos, marcou 24 gols e deu 17 assistências, conquistando La Liga e a Supercopa da Espanha.

Na Copa do Mundo, o jovem marcou apenas um gol, ainda na fase de grupos, contra a Arábia Saudita. Apesar de uma campanha considerada abaixo da expectativa criada em torno dele, participou da conquista do título mundial.

O atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, também segue entre os candidatos. Pelo Paris Saint-Germain, disputou 40 partidas, marcou 20 gols e deu 12 assistências, conquistando o Campeonato Francês, a Liga dos Campeões e a copa nacional, completando a tríplice coroa.

Na Copa do Mundo, Dembélé marcou seis gols e distribuiu duas assistências, além de terminar a competição na quarta colocação com a França.

O histórico da Bola de Ouro em anos de Copa

A Copa do Mundo costuma exercer forte influência na escolha do vencedor da Bola de Ouro.

Em diversas edições, o prêmio foi conquistado por jogadores que tiveram grande destaque no Mundial, embora nem sempre integrassem a seleção campeã.

1958 : Raymond Kopa (França) | Campeão da Copa: Brasil

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Prêmio passou por mudanças ao longo da história

A Bola de Ouro foi criada em 1956. Até 1994, a premiação era restrita a jogadores europeus, o que explica por que nomes históricos como Pelé e Diego Maradona nunca conquistaram o troféu durante suas carreiras.

Com a ampliação dos critérios de elegibilidade, o prêmio passou a contemplar atletas de diferentes nacionalidades, tornando-se a principal distinção individual do futebol mundial.