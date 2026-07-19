fechar
Futebol |

Resultado de Espanha x Argentina pela final da Copa do Mundo: acompanhe o placar atualizado da grande final

A grande decisão do Mundial reúne os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa em busca da taça; veja o resultado e a ficha técnica

Por Thiago Seabra Publicado em 19/07/2026 às 15:50
Imagem dos jogadores Lamine Yamal (Espanha) e Lionel Messi (Argentina)
Imagem dos jogadores Lamine Yamal (Espanha) e Lionel Messi (Argentina) - Reprodução/X/@SEFutbol e Divulgação/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Argentina e Espanha fazem neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), a grande final da Copa do Mundo de 2026. A decisão acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, reunindo os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa em busca do título mundial.

Além da disputa pela taça, o confronto coloca frente a frente duas seleções que chegam em grande momento. A Argentina tenta conquistar o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo, enquanto a Espanha busca levantar o troféu pela segunda vez em sua história.

Leia Também

Resultado de Argentina x Espanha

  • Argentina 0 x 0 Espanha

Esta matéria será atualizada ao longo da partida com gols, principais lances e o resultado final da decisão da Copa do Mundo de 2026.

Como chegam Argentina e Espanha para a final

A Argentina chega embalada por uma campanha perfeita, com sete vitórias em sete partidas. A equipe eliminou Egito e Suíça no mata-mata antes de superar a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Espanha, por sua vez, entra em campo defendendo uma sequência de 37 jogos de invencibilidade. A campanha no Mundial soma seis vitórias e um empate, incluindo a vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal.

Segundo projeção do supercomputador da Opta, a seleção espanhola inicia a decisão com 56,31% de chances de conquistar o título, contra 43,69% da Argentina.

Messi e Yamal são os protagonistas da decisão

Lionel Messi disputa mais uma final de Copa do Mundo aos 39 anos. O camisa 10 argentino soma oito gols e quatro assistências nesta edição e chega como o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 21 gols.

Do lado espanhol, Lamine Yamal lidera a renovação da equipe comandada por Luis de la Fuente e é uma das principais armas ofensivas da seleção na decisão.

Leia Também

Retrospecto entre Argentina e Espanha

O histórico do confronto aponta equilíbrio. Em 14 partidas disputadas, cada seleção venceu seis vezes, além de dois empates.

Em Copas do Mundo, este será apenas o segundo encontro entre as equipes. O único duelo anterior aconteceu na fase de grupos do Mundial de 1966, com vitória argentina por 2 a 1.

O confronto também marca o reencontro dos técnicos Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, que se conheceram em um curso de treinadores em 2017.

Leia Também

Ficha do jogo - Argentina 0x0 Espanha

Argentina

  • Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone), Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Espanha

  • Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
  • Competição: Final da Copa do Mundo FIFA 2026.
  • Data: Domingo, 19 de julho de 2026.
  • Horário: 16h (de Brasília).
  • Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos).
  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia).
  • Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (Eslovênia).
  • Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia).
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha).
  • Transmissão: TV Globo, Globoplay, SporTV, SBT, NSports e CazéTV.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Horário da final da Copa do Mundo 2026: saiba tudo sobre Espanha x Argentina
COPA DO MUNDO

Horário da final da Copa do Mundo 2026: saiba tudo sobre Espanha x Argentina
Quanto pesa o troféu da Copa do Mundo? Veja peso, valor e curiosidades da taça da FIFA
COPA DO MUNDO

Quanto pesa o troféu da Copa do Mundo? Veja peso, valor e curiosidades da taça da FIFA

Compartilhe

Tags