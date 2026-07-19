Resultado de Espanha x Argentina pela final da Copa do Mundo: acompanhe o placar atualizado da grande final
A grande decisão do Mundial reúne os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa em busca da taça; veja o resultado e a ficha técnica
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Argentina e Espanha fazem neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), a grande final da Copa do Mundo de 2026. A decisão acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, reunindo os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa em busca do título mundial.
Além da disputa pela taça, o confronto coloca frente a frente duas seleções que chegam em grande momento. A Argentina tenta conquistar o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo, enquanto a Espanha busca levantar o troféu pela segunda vez em sua história.
Resultado de Argentina x Espanha
- Argentina 0 x 0 Espanha
Esta matéria será atualizada ao longo da partida com gols, principais lances e o resultado final da decisão da Copa do Mundo de 2026.
Como chegam Argentina e Espanha para a final
A Argentina chega embalada por uma campanha perfeita, com sete vitórias em sete partidas. A equipe eliminou Egito e Suíça no mata-mata antes de superar a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal.
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A Espanha, por sua vez, entra em campo defendendo uma sequência de 37 jogos de invencibilidade. A campanha no Mundial soma seis vitórias e um empate, incluindo a vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal.
Segundo projeção do supercomputador da Opta, a seleção espanhola inicia a decisão com 56,31% de chances de conquistar o título, contra 43,69% da Argentina.
Messi e Yamal são os protagonistas da decisão
Lionel Messi disputa mais uma final de Copa do Mundo aos 39 anos. O camisa 10 argentino soma oito gols e quatro assistências nesta edição e chega como o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 21 gols.
Do lado espanhol, Lamine Yamal lidera a renovação da equipe comandada por Luis de la Fuente e é uma das principais armas ofensivas da seleção na decisão.
Retrospecto entre Argentina e Espanha
O histórico do confronto aponta equilíbrio. Em 14 partidas disputadas, cada seleção venceu seis vezes, além de dois empates.
Em Copas do Mundo, este será apenas o segundo encontro entre as equipes. O único duelo anterior aconteceu na fase de grupos do Mundial de 1966, com vitória argentina por 2 a 1.
O confronto também marca o reencontro dos técnicos Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, que se conheceram em um curso de treinadores em 2017.
Ficha do jogo - Argentina 0x0 Espanha
Argentina
- Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone), Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
Espanha
- Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
- Competição: Final da Copa do Mundo FIFA 2026.
- Data: Domingo, 19 de julho de 2026.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos).
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia).
- Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (Eslovênia).
- Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia).
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha).
- Transmissão: TV Globo, Globoplay, SporTV, SBT, NSports e CazéTV.