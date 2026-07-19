Quem venceu a Luva de Ouro da Copa do Mundo 2026? Veja quem é o favorito ao prêmio de melhor goleiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com a final ainda por disputar, a Luva de Ouro segue sem vencedor definido; confira os favoritos e os critérios da FIFA; confira detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Luva de Ouro adidas, prêmio destinado ao melhor goleiro da Copa do Mundo de 2026, ainda não tem vencedor definido. A FIFA anunciará o premiado somente após o encerramento da competição, quando também serão oficializadas as demais premiações individuais.

Embora as estatísticas sejam levadas em consideração, o regulamento estabelece que a escolha é feita pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA (FIFA Technical Study Group), que avalia o desempenho do goleiro durante toda a competição.

Esta matéria será atualizada assim que a FIFA anunciar oficialmente o vencedor da Luva de Ouro.

Quem venceu a Luva de Ouro da Copa do Mundo 2026?

Como a final entre Argentina e Espanha ainda não foi disputada, a FIFA não definiu o vencedor da Luva de Ouro adidas.

A decisão do prêmio será divulgada após o encerramento da Copa do Mundo.

Quem são os favoritos à Luva de Ouro?

Mesmo antes da final, dois nomes aparecem entre os principais candidatos ao prêmio: Emiliano Martínez, da Argentina, e Unai Simón, da Espanha.

Dibu Martínez chega à decisão como um dos favoritos por ser o goleiro da seleção finalista e por mais uma campanha de destaque defendendo a Argentina em um Mundial.

Do outro lado, Unai Simón também reúne argumentos importantes. A Espanha sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo até a final, desempenho que coloca a defesa espanhola entre as mais sólidas da competição.

É verdade que o goleiro espanhol foi pouco exigido em vários jogos, reflexo do domínio da equipe em campo. Ainda assim, apareceu em momentos decisivos quando foi acionado e contou com um trabalho coletivo consistente.

Quem fez mais defesas na Copa do Mundo 2026?

Entre os goleiros com maior número de defesas no torneio, a liderança pertence a Orlando Gill, do Paraguai.

Orlando Gill (Paraguai) – 28 defesas

– 28 defesas Eloy Room (Curaçao) – 21 defesas

– 21 defesas Gregor Kobel (Suíça) – 20 defesas

– 20 defesas Diogo Costa (Portugal) – 20 defesas

– 20 defesas Jordan Pickford (Inglaterra) – 19 defesas

– 19 defesas Yassine Bounou (Marrocos) – 19 defesas

– 19 defesas Vozinha (Cabo Verde) – 18 defesas

– 18 defesas Zion Suzuki (Japão) – 17 defesas

Apesar desses números, o regulamento da FIFA não determina que a Luva de Ouro seja entregue automaticamente ao goleiro com mais defesas na competição.

Como a FIFA escolhe o vencedor da Luva de Ouro?

O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que a Luva de Ouro adidas (adidas Golden Glove) será concedida ao melhor goleiro do torneio.

Diferentemente da Chuteira de Ouro, que é definida por estatísticas de gols e critérios de desempate, a Luva de Ouro é escolhida pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA, responsável por analisar o desempenho dos atletas ao longo de toda a competição.

Assim, fatores como atuações decisivas, regularidade, importância nas partidas e desempenho geral podem ser considerados na definição do vencedor.

Últimos vencedores da Luva de Ouro da Copa do Mundo