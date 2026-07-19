Quem venceu a Luva de Ouro da Copa do Mundo 2026? Veja quem é o favorito ao prêmio de melhor goleiro
Com a final ainda por disputar, a Luva de Ouro segue sem vencedor definido; confira os favoritos e os critérios da FIFA; confira detalhes
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A Luva de Ouro adidas, prêmio destinado ao melhor goleiro da Copa do Mundo de 2026, ainda não tem vencedor definido. A FIFA anunciará o premiado somente após o encerramento da competição, quando também serão oficializadas as demais premiações individuais.
Embora as estatísticas sejam levadas em consideração, o regulamento estabelece que a escolha é feita pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA (FIFA Technical Study Group), que avalia o desempenho do goleiro durante toda a competição.
Esta matéria será atualizada assim que a FIFA anunciar oficialmente o vencedor da Luva de Ouro.
Quem venceu a Luva de Ouro da Copa do Mundo 2026?
Como a final entre Argentina e Espanha ainda não foi disputada, a FIFA não definiu o vencedor da Luva de Ouro adidas.
A decisão do prêmio será divulgada após o encerramento da Copa do Mundo.
Quem são os favoritos à Luva de Ouro?
Mesmo antes da final, dois nomes aparecem entre os principais candidatos ao prêmio: Emiliano Martínez, da Argentina, e Unai Simón, da Espanha.
Dibu Martínez chega à decisão como um dos favoritos por ser o goleiro da seleção finalista e por mais uma campanha de destaque defendendo a Argentina em um Mundial.
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Do outro lado, Unai Simón também reúne argumentos importantes. A Espanha sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo até a final, desempenho que coloca a defesa espanhola entre as mais sólidas da competição.
É verdade que o goleiro espanhol foi pouco exigido em vários jogos, reflexo do domínio da equipe em campo. Ainda assim, apareceu em momentos decisivos quando foi acionado e contou com um trabalho coletivo consistente.
Quem fez mais defesas na Copa do Mundo 2026?
Entre os goleiros com maior número de defesas no torneio, a liderança pertence a Orlando Gill, do Paraguai.
- Orlando Gill (Paraguai) – 28 defesas
- Eloy Room (Curaçao) – 21 defesas
- Gregor Kobel (Suíça) – 20 defesas
- Diogo Costa (Portugal) – 20 defesas
- Jordan Pickford (Inglaterra) – 19 defesas
- Yassine Bounou (Marrocos) – 19 defesas
- Vozinha (Cabo Verde) – 18 defesas
- Zion Suzuki (Japão) – 17 defesas
Apesar desses números, o regulamento da FIFA não determina que a Luva de Ouro seja entregue automaticamente ao goleiro com mais defesas na competição.
Como a FIFA escolhe o vencedor da Luva de Ouro?
O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que a Luva de Ouro adidas (adidas Golden Glove) será concedida ao melhor goleiro do torneio.
Diferentemente da Chuteira de Ouro, que é definida por estatísticas de gols e critérios de desempate, a Luva de Ouro é escolhida pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA, responsável por analisar o desempenho dos atletas ao longo de toda a competição.
Assim, fatores como atuações decisivas, regularidade, importância nas partidas e desempenho geral podem ser considerados na definição do vencedor.
Últimos vencedores da Luva de Ouro da Copa do Mundo
- 2022: Emiliano Martínez (Argentina)
- 2018: Thibaut Courtois (Bélgica)
- 2014: Manuel Neuer (Alemanha)
- 2010: Iker Casillas (Espanha)
- 2006: Gianluigi Buffon (Itália)
- 2002: Oliver Kahn (Alemanha)