Quem foi o Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo 2026? Veja quem pode ganhar o prêmio
A FIFA anunciará o vencedor do prêmio de Melhor Jogador Jovem após a final da Copa do Mundo; Lamine Yamal é um dos principais favoritos
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O FIFA Young Player Award, prêmio concedido ao Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo de 2026, ainda não teve seu vencedor anunciado. A definição acontecerá apenas após a final do Mundial, quando a FIFA divulgará oficialmente todas as premiações individuais da competição.
Entre os principais candidatos está o atacante espanhol Lamine Yamal, de 19 anos, um dos destaques da campanha da Espanha até a decisão contra a Argentina.
Esta matéria será atualizada assim que a FIFA confirmar oficialmente o vencedor do prêmio.
Resultado do prêmio de Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo 2026
Vencedor: ainda não definido.
O resultado será atualizado nesta matéria logo após a divulgação oficial da FIFA, ao término da Copa do Mundo.
Quem é o favorito ao prêmio?
Lamine Yamal aparece entre os principais candidatos ao FIFA Young Player Award. Nascido em 13 de julho de 2007, o atacante espanhol tem 19 anos e atende ao critério de idade estabelecido pela FIFA.
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O jovem chega à final da Copa do Mundo como um dos protagonistas da campanha espanhola e pode encerrar o torneio com uma das principais premiações individuais da competição.
Outros jogadores apontados entre os candidatos ao prêmio são:
- Pau Cubarsí (Espanha);
- Désiré Doué (França);
- Ayyoub Bouaddi (Marrocos);
- Yan Diomandé (Costa do Marfim).
Yamal e Cubarsí entram para lista histórica
Lamine Yamal e Pau Cubarsí, ambos com 19 anos, entram para a lista dos cinco jogadores mais jovens a disputar uma final de Copa do Mundo.
No topo desse ranking permanece Pelé, que tinha apenas 17 anos quando disputou e venceu a final da Copa do Mundo de 1958, na Suécia. O brasileiro continua sendo o atleta mais jovem da história a jogar e conquistar uma decisão de Mundial.
Fechando o grupo dos cinco mais jovens aparece Kylian Mbappé, que disputou sua primeira final de Copa do Mundo em 2018, também aos 19 anos.
O que diz o regulamento da FIFA?
O regulamento da Copa do Mundo de 2026 estabelece que o prêmio de Melhor Jogador Jovem é oficialmente chamado de FIFA Young Player Award, atualmente apresentado pela Aramco.
Para concorrer ao prêmio, o atleta deve ter nascido em ou após 1º de janeiro de 2005.
O vencedor é escolhido pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA (FIFA Technical Study Group), responsável por avaliar o desempenho dos jogadores durante toda a fase final da competição.
Assim como a Bola de Ouro e a Luva de Ouro, o prêmio é entregue somente após o encerramento da Copa do Mundo.
Últimos vencedores do prêmio de Melhor Jogador Jovem
- 2006: Lukas Podolski (Alemanha)
- 2010: Thomas Müller (Alemanha)
- 2014: Paul Pogba (França)
- 2018: Kylian Mbappé (França)
- 2022: Enzo Fernández (Argentina)